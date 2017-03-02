В России появятся профстандарты для специалистов в сфере беспилотного транспорта и цифровой логистики

Российская транспортная компания Traft, развивающая интеллектуальную транспортную систему Traft-OnLine, разработала перечень компетенций для специалистов в области управления транспортными ИТ-системами. Соответствующий проект направлен в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для дальнейшей доработки и включения нового профстандарта в единый федеральный реестр. Подобное программное обеспечение должно лечь в основу единой экосистемы для управления беспилотным транспортом к 2022 г., сообщили CNews в Traft.

По словам исполнительного директора Traft Артура Мурадяна, стандарт призван оптимизировать и ускорить рекрутинговые процессы в отечественных предприятиях, которые сегодня занимаются разработкой ИТ-решений для отрасли логистики, грузоперевозок, закупок и снабжения, а также для всех разработчиков беспилотных транспортных средств (БПТС), уровня «Камаз», ГАЗ, VolgaBus. «Беспилотные технологии и специальное ПО для автоматизации грузоперевозок идут рука об руку, беспилотники не смогут работать вне экосистемы специальных программных продуктов, которые сегодня уже свели человеческое участие во всех вопросах грузоперевозок к минимуму», — уточнил Мурадян. По подсчетам аналитиков компании, разработанный стандарт сможет привлечь и адаптировать в сфере беспилотного транспорта в течение ближайших 10 лет более 11 тыс. специалистов.

Профессиональный стандарт «специалист транспортных ИТ-систем» является уровневым и учитывает специфику работы данного работника в транспортной компании малого, среднего и большого размера (ранжируются по количество грузоперевозок за период 1 рабочий день, неделя, календарный месяц), а также в логистических проектах по модели p2p — виртуальных биржах, где заказчики могут напрямую размещать задания и искать перевозчиков в режиме реального времени. Среди списка компетенций, в частности, значатся опыт работы в системах управления ресурсами предприятия «1C» на уровне работы в системах «1С:Предприятие» или российских аналогах, понимание главных технологических принципов работы глобальных навигационных спутниковых систем GPS-ГЛОНАСС, опыт в настройке СУБД PostgreSQL.

Также в сотрудничестве с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом Traft планирует разработать еще 22 профессиональных стандарта. В их числе — специалисты по проектированию и производству БПТС, технологи по сборке и производству, операторы специального оборудования, сборщики по различным направлениям, механики, тестировщики БПТС на виртуальных полигонах, разработчики навигационных систем для беспилотников, специалисты по проектированию и строительству дорог, рассчитанных на передвижение по ним БПТС.

По заявлению компании, отдельный профстандарт будет разработан для специальности «сценарист дорожной сцены». Речь идет о программистах, которые занимаются исключительно разработкой предустановленных алгоритмов быстрого реагирования беспилотника на чрезвычайные происшествия во время движения, когда логика компьютерной программы может слишком буквально понять ситуацию на дороге и лишь ее усугубить.

«Например, любой водитель-человек знает, что на дороге бывают случаи, когда вопрос о том, будет авария или нет, даже не стоит — она неминуема; и важно в последний момент попытаться хотя бы минимизировать последствия, — рассказал Артур Мурадян. — В поведении беспилотников нет этической составляющей, которая часто может помочь в экстренных ситуациях.

К тому же, каждый форс-мажор в разные промежутки времени один и тот же водитель реагирует по-разному. На это влияет его усталость, погодные условия, характеристики самого автомобиля. Беспилотник же не сразу обзаведется эвристической способностью самообучения на дороге, поэтому сегодня важно вложить в его алгоритмы некие априорные базовые сценарии поведения в неожиданных ситуациях, которые сделают его безопасным для всех участников дорожного движения».

Сценарист дорожной сцены должен быть не просто первоклассным программистом, но еще и тонким психологом с огромным опытом управления транспортными средствами, подчеркнули в Traft.

Применять новые профстандарты планируется не только при оценке навыков и квалификации специалистов отрасли, но и с целью оптимизации государственных образовательных стандартов. Также на их базе могут быть актуализированы образовательные программы учебных заведений, которые готовят кадры для автомобильной, авиастроительной, инженерной отраслей, пояснили в компании.

Вопросы профессиональных стандартов обострены и общегосударственной повесткой дня. Так, с 1 июля 2016 г. профстандарты в России стали обязательными для предприятий всех форм собственности. Вступила в силу статья 195.3 Трудового кодекса, устанавливающая порядок применения профстандартов. Отныне действовует правило: если Трудовым кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями.

«В случае со сферой беспилотного транспорта нам необходимо не только системно внедрить профстандарты, но и определить полный функционал для каждого из специалистов этих “профессий будущего”», — добавил Мурадян.

855 профессиональных стандартов насчитывалось в реестре, размещенном на сайте Минтруда, на 26 декабря 2016 г. Пятью месяцами ранее, 25 июля, их было 818. К 2018 г. Минтруд планирует довести число профстандартов до 1500.