«Рэйдикс» выходит на корпоративный рынок Юго-Восточной Азии

«Рэйдикс» объявила о налаживании партнерских связей с системными интеграторами на Филиппинах, в Малайзии и Гонконге. Как рассказали CNews в компании, поставщики ИТ-решений в Юго-Восточной Азии добавляют технологию компании «Рэйдикс» в матрицу решений для корпоративного рынка, руководствуясь новыми функциональными возможностями и коммерческими преимуществами управляющего ПО RAIDIX.

Вопреки сложившемуся стереотипу, Юго-Восточная Азия – это не только поставщик комплектующих для международных корпораций, но и растущий рынок сбыта для вендоров СХД. С одной стороны, региональные флагманы ИТ Сингапур и Малайзия представляют собой сложившийся рынок хранения данных, во многом сформированный мировыми лидерами отрасли IBM, HP и EMC. С другой стороны, такие страны, как Вьетнам и Филиппины, активно инвестируют в развитие инфраструктуры и готовы рассматривать новые решения для конкретных задач предприятий, среди которых высокопроизводительная работа с транзакционными приложениями и базами данных, виртуализация, эффективное хранение «горячих» и «холодных» данных и др.

Филиппинский сборщик СХД компания Redwood Ventures тестирует управляющее ПО RAIDIX на аппаратной базе Supermicro, формируя комплексное предложение в среднем ценовом диапазоне для предприятий с развитой информационной средой. Малайзийский дистрибьютор Supermicro и поставщик комплексных ИТ-продуктов ServerWare планирует поставку СХД высокой плотности на программной платформе RAIDIX, которая зарекомендовала себя как маржинальное решение, совместимое со стандартным серверным оборудованием х64 от ключевых производителей.

RAIDIX является управляющим ПО для СХД блочного и файлового доступа, поддерживает протоколы SAN (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и NAS (NFS, SMB, AFP, FTP) и обеспечивает пропускную способность, ограниченную только возможностями конкретного оборудования. Высочайшая производительность систем на базе RAIDIX обусловлена патентованными алгоритмами RAID (6, 7.3 и N+M), эффективной параллелизацией вычислений и оптимизацией случайного доступа к данным, характерного для корпоративной среды.

Первые поставки программно-аппаратных комплексов на основе RAIDIX через новых партнеров планируются во II – III квартале 2017 года. Среди потенциальных клиентов решения в Юго-Восточной Азии – средние и крупные предприятия, государственные учреждения и телеком-провайдеры на Филиппинах, во Вьетнаме, Сингапуре и Малайзии.