«Стройтранснефтегаз» оптимизировал управление цепочкой поставок материалов с помощью решения «1С»

Компании «1С-Рарус» и «Стройтранснефтегаз» завершили первый этап внедрения системы «1С:Управление строительной организацией». Новая система, охватившая 2 тыс. рабочих мест, объединила работу головной компании, 25 обособленных и 8 дочерних обществ предприятия. Как рассказали CNews в «1С-Рарусе», унифицировано ведение регламентированного учета, в несколько раз сокращены сроки подготовки финансовой отчетности, оптимизирован учет внутригрупповых оборотов.

В ходе проекта было организовано оперативное управление цепочкой поставок материалов на объекты строительства. У заказчика появилась возможность отслеживать движение каждой единицы из десятков тысяч наименований ТМЦ. Материалы поставляются на объекты строительства точно в срок. По отзыву заказчика, оптимизировано управление более 1200 единиц техники и автотранспорта. Усилен контроль за расходованием ГСМ, экономия топлива по различным видам техники и транспорта составила от 5% до 30%. Длительность простоев исправной техники сокращена на 50%. Оптимизировано управление проектами строительства, в том числе строительством магистрального газопровода «Сила Сибири». В дальнейшем на базе решения «1С:Управление строительной организацией» «Стройтранснефтегаз» планирует автоматизировать управление строительным производством.

Ранее для регламентированного учета в «Стройтранснефтегазе» использовалось 39 разрозненных баз в 12 различных версиях программ «1С». Задачи управления техникой, закупками и доставкой материалов не были автоматизированы. В условиях роста объема выполняемых работ компании все сложнее становилось эффективно управлять проектами. Требовалась единая для всех подразделений автоматизированная система, которая позволила бы унифицировать регламентированный учет по всем дочерним зависимым обществам (ДЗО) и оптимизировать управление процессами строительства: обеспечить оперативный ввод потребности в материалах для выполнения строительных работ, организовать своевременные поставки материалов на объекты, оптимизировать управление строительной техникой и автотранспортом, усилить контроль за расходами.

Для решения поставленных задач было выбрано отраслевое решение «1С:Управление строительной организацией». Партнером по внедрению стала компания «1С-Рарус», имеющая опыт автоматизации крупных строительных предприятий. Для обеспечения высокой производительности и стабильности работы системы были также привлечены эксперты «1С-Рарус ТехЛаб». В результате в системе обеспечена одновременная работа до 2 тыс. пользователей.

По итогам проекта создана сквозная система учета поставок материалов на строительные объекты, начиная с анализа потребностей по чертежам и заканчивая списанием материалов в производство. Рабочие места специалистов комплектации и МТО интегрированы с системой управления проектно-сметной документацией. На основании проектной документации в «1С» оперативно вводится потребность в материалах для каждого объекта строительства. Система позволяет контролировать поставки материалов, необходимых для производства работ в соответствии с графиком строительства, помогает отслеживать движение каждой единицы ТМЦ — от выявления потребности до списания в производство, оперативно реагировать на изменения в потребности, вносить коррективы и при необходимости даже останавливать процесс поставки на любом этапе. Исключено дублирование заявок на поставку, которое ранее могло возникать из-за неслаженности работы специалистов. По предварительным оценкам, созданные инструменты управления изменениями потребности позволят в 2-3 раза сократить неликвидные остатки материалов на объектах строительства СТНГ.

В то же время, за счет внедрения системы «1С» увеличилась производительность труда специалистов подготовки производства и МТО. Ранее для формирования комплектовочных ведомостей специалистам приходилось вручную обрабатывать и сопоставлять электронные таблицы различных подразделений. Теперь вся необходимая информация доступна в одной системе, а количество позиций номенклатуры, обрабатываемых одним специалистом за день, выросло в 10 раз. В итоге удалось организовать контроль всего объема потребности проектов строительства в материалах, включая поставки от заказчиков и подрядчиков. Материалы закупаются и поставляются на объекты вовремя в точном соответствии с комплектовочной ведомостью.

Организована система планирования, учета и мониторинга техники и транспорта. Это позволило оптимизировать управление работой более 1200 единиц техники. Обеспечено оперативное планирование распределения и учет перемещений техники по ДО и объектам строительства. Организован точный учет путевых листов и расхода ГСМ. По оценкам «Стройтранснефтегаза», в 6 раз быстрее обрабатываются путевые листы. Система позволяет вести точный учет трудочасов водителей и машинистов по данным путевых и ремонтных листов, что упрощает расчет сдельной заработной платы и позволяет компании контролировать обоснованность начислений.

«1С:Управление строительной организацией» интегрирована с системой спутникового мониторинга, что позволяет четко контролировать расход топлива. В итоге удалось добиться экономии топлива от 5% до 17% по различным видам автотранспорта и от 20% до 30% по строительной технике, отметили в «1С-Рарусе». При этом на 50% снижены простои исправной техники. К концу 2017 г. планируется масштабировать систему на всю ГК СТНГ, в результате чего количество техники, управляемой с помощью системы, увеличится до 2500 единиц.

По всем ДО унифицирован бухгалтерский, налоговый, кадровый учет и расчет заработной платы. Повысилась достоверность и аудируемость данных. Оптимизирован учет внутригрупповых операций. Упростилась и ускорилась подготовка консолидированной отчетности компании.

В то же время, оптимизирована работа казначейства: в системе ведется электронное согласование заявок на платежи, контроль лимитов бюджета движения денежных средств (БДДС), формирование реестра оплат. Оптимизирован и ускорен процесс согласования заявок на расход ДС. Система позволяет оперативно получать информацию об оплате конкретных заявок, формировать сводную отчетность по движению ДС и освоению консолидированного БДДС.

«С внедрением “1С:Управление строительной организацией” мы получили инструмент для оперативного контроля всего процесса снабжения по каждой позиции номенклатуры. Сегодня объем наших обязательств по поставке материалов только для проекта МГ “Сила Сибири” составляет десятки тысяч позиций, из которых около десяти тысяч сейчас находятся в процессе поставки. Система позволяет нам качественно обеспечивать процесс комплектации такого объекта», — рассказал Антон Кудрявцев, заместитель директора проектов Восточной Сибири и Дальнего Востока по ресурсообеспечению и логистике.

«Унификация бухгалтерского учета и переход всей группы компаний в единую систему стали для нас существенным шагом вперед. Внутригрупповые обороты составляют до 40% суммарной выручки группы компаний, работа в одной базе данных позволила нам оптимизировать ведение первичного учета и упростила сверку внутригрупповых оборотов. “1С:УСО” позволяет нам легко трансформировать данные бухгалтерского учета в формы консолидированной управленческой финансовой отчетности. Система успешно прошла опытную эксплуатацию на данных 9 месяцев 2016 года, выявив ряд направлений работы по повышению качества управленческой аналитики первичного учета. Наша дальнейшая цель — повысить скорость подготовки финансовой отчетности в несколько раз», — подвела итоги проекта Ольга Малюта, заместитель директора по экономике и финансам СТНГ.

«Работа всех компаний группы в одной базе данных задает повышенные требования к обеспечению производительности и стабильности работы системы. За счет сотрудничества с компанией “1С-Рарус:ТехЛаб” мы добились повышения производительности высоконагруженных систем “1С”. Сегодня мы ведем системную работу по выявлению и устранению “узких мест” для дальнейшего повышения производительности и отказоустойчивости “1С”, в том числе для обеспечения комфортной работы пользователей с удаленных объектов строительства», — отметил Федор Бухтояров, начальник управления проектов автоматизации СТНГ.