Малый бизнес может отказаться от мобильной связи

Телефонная связь, обеспечивающая мобильность абонентов, используется бизнесом в пределах внутренних локаций: офисов, складов, логистических центров, стройплощадок, отелей и т.д. Услуги традиционной мобильной связи здесь бывают экономически нецелесообразны, небезопасны, а порой просто недоступны технически. При этом собственная сеть на основе DECT зачастую подходит оптимально. Такую сеть можно построить, используя решение Gigaset N870IP PRO.



Голосовая телефонная связь является приоритетной для множества бизнес-задач. Интегральные коммуникации становятся все более разнообразными и интересными. Старая добрая внутренняя АТС по-прежнему используется как элемент для любого офиса размера СМБ и выше. Все большую популярность приобретают облачные сервисы. Однако, где бы ни находилась АТС, в облаке или в серверной, все большее количество задач требуют внутри офиса не фиксированной, а беспроводной мобильной телефонии: многие сотрудники не проводят весь рабочий день за столами, а активно перемещаются по предприятию.

Как обеспечить DECT-покрытие

Собственную беспроводную телефонную связь можно обеспечить, создав внутри офиса и рабочих площадок DECT-покрытие. На практике это оказывается просто (решения практически коробочные, лицензии на частоты не потребуются), удобно (о преимуществах беспроводной связи над стационарной рассказывать не надо), выгодно (стоимость внутренней телефонии будет невысокая). При выборе оборудования для этой задачи рекомендуем обратить внимание на Gigaset N870IP PRO – новейшую разработку компании Gigaset.

Один кластер Gigaset N870IP PRO способен поддерживать до 250 телефонов и обслуживать до 60 параллельных вызовов в сети

Оборудование под брендом Gigaset хорошо известно хотя бы потому, что занимает значительную часть потребительского рынка домашних DECT-телефонов. Gigaset – немецкий бренд, что означает строжайший контроль качества на всех этапах, включая собственное производство в Германии.

Уникальность Gigaset в том, что это единственный бренд, полностью производящий свою продукцию в Германии, на той же производственной площадке, где Siemens производил свои телефонные аппараты начиная с середины XX века. Конкурентоспособность по цене обеспечивается абсолютной автоматизацией производства, что является гарантией высочайшего качества производимой продукции. Все, что находится на стороне вендора, отработано на высоком уровне: от входного контроля комплектующих и поставщиков до пост-продажного обслуживания на российской территории. Лучшим подтверждением этому является то, что вендор дает гарантию на свою продукцию до 5 лет. Все необходимые сертификаты у оборудования, разумеется, присутствуют.

Модель Gigaset S650H

Gigaset рассматривает N870IP PRO как элемент микросотовой IP-DECT-системы. Один кластер Gigaset N870IP PRO способен поддерживать до 250 телефонов и обслуживать до 60 параллельных вызовов в сети. Привычные возможности – звонки внутри офиса по коротким номерам, переключение вызовов, цифровые автоответчики, интеграция внутренних номеров с внешними, в том числе, с мобильными, использование IP-коммуникаций для дальней связи и т.д. – все эти функции, разумеется, присутствуют. Но, напомним, что N870IP PRO – современнейшая станция, поэтому у нее есть и новейшие актуальные «фишки», например, возможность интеграции с корпоративной CRM-системой.

Эта модель может работать как базовая станция DECT, так и стать контроллером базовых станций (обслуживая до 60 баз), а также совмещать эти роли. Система N870IP PRO позволяет создавать масштабируемые решения: можно объединить несколько микросотовых кластеров и получить решение с радикально большей канальной емкостью и качественным покрытием даже в сложных условиях. Декларируемые возможности масштабирования, таким образом, достигают 60000 абонентов, 6000 базовых станций и 6000 параллельных вызовов, что, по сути, означает возможность применения в территориально распределенных компаниях, с общей точкой управления всеми абонентами и элементами телефонной сети из единого центра.

Модель Gigaset R650H

Заметим, что на производственных, складских и логистических площадках очень часто могут возникать сложные условия в виде «теней» оборудования, перекрытий, несущих стен, припаркованных автомобилей, контейнеров, перегородок и других элементов, но использование сотовой технологии позволяет легко создавать устойчивый прием в самых укромных уголках. Оптимальное расположение базовых станций (без «теней») представляет собой непростую инженерную задачу, для решения которой у Gigaset есть инструмент для радиопланирования помещений.

При работе в кластерной системе абонентские трубки будут автоматически переходить от соты к соте без обрыва текущего соединения – Handover тут предусмотрен. Более того, можно реализовать Handover как внутри одного кластера, так и между разными кластерами. Это актуально, например, для бизнеса с территориально распределенными площадками – при перемещениях между ними (например, из офиса на склад и обратно) работник может пользоваться своей штатной трубкой, принимая входящие вызовы и совершая исходящие. Разумеется, во всех режимах абоненту сети, построенной на Gigaset N870IP PRO, будут доступны привычные возможности: адресные книги, перечни входящих, исходящих, пропущенных звонков, «черные списки», переадресации вызовов и т.д.

Такие разные DECT-трубки Gigaset

Компания Gigaset выпускает линейку профессиональных DECT-трубок под любые требования заказчика, включая пыле-влагозащищенную трубку R650H PRO, соответствующую стандарту IP65. Модель SL750H PRO, обладая премиальным дизайном, подчеркнет статус руководителя, а для сотрудников оптимальным выбором будет трубка S650H PRO.

Подчеркнем, что связь в такой сети будет безопасной – стандарт DECT цифровой, Gigaset N870IP PRO поддерживает современные технологии шифрования (SIPS/TLS, LDAP(S) и т.д.), и этого вполне достаточно для защиты офисных коммуникаций. Настройка же самого решения весьма проста и может быть выполнена через браузер, не говоря уже о широких возможностях автоконфигурации, сохранения или восстановления настроек и других инструментах, упрощающих жизнь сисадмина.

Модель Gigaset SL750H

Интересно, что для малого количества абонентов разработана модель Gigaset N670IP PRO, в которой часть функций, отвечающих за масштабирование, искусственно заблокирована, но и стоит такое решение меньше. Однако, приобретением дополнительной программной лицензии можно снять эту блокировку и превратить 670 модель в 870, если это нужно, например, для разворачивания DECT-кластеров по мере роста компании.

Производитель позиционирует N870IP PRO как устройство для компаний любого масштаба. Для малого и среднего бизнеса оптимальным будет соотношение цена/качество решения, которое в результате обеспечит предприятие телефонной связью на многие годы вперед. Данное устройство актуально и для крупных корпораций, поскольку позволяет обслуживать филиалы и другие удаленные площадки. Уже сейчас доступна полнофункциональная триальная версия Gigaset Integrator– программного решения для серверов, позволяющего строить DECT-сети, поддерживающие до 20000 абонентов.