Почему DevOps-инженеры стали самыми востребованными специалистами ИТ-рынка

DevOps в последние годы остается самым значимым нововведением в области методологии ведения разработки и вывода продуктов на рынок. Эти специалисты – самые высокооплачиваемые, и они все чаще пытаются работать в западных компаниях, а не в российских.

Как появился DevOps

Резкое увеличение использования мобильных устройств привело к появлению новых требований к программному обеспечению. По мнению аналитиков NetApp, цифровизацию определяет скорость изменений: в течение следующих четырех лет число приложений и услуг будет расти в четыре раза быстрее, чем в последние 40 лет. Компании должны готовиться к быстрому выводу продуктов на рынок и оперативному решению возникающих проблем для огромного числа пользователей. В мае 2018 г. эксперты Consumer Reports раскритиковали Tesla Model 3 за слишком длительное торможение. Проблема была решена всего через девять дней с помощью обновления программного обеспечения, поставляемого через интернет.

Этот пример – скорее исключение для нашего периода развития технологий и отношения к ним. В большинстве организаций разработка и эксплуатация часто изолированы друг от друга. В опросе, проведенном NetApp во втором квартале 2018 г. среди 1000 ИТ-специалистов, 78,2% респондентов ответили «да» на вопрос о том, управляют ли отдельные команды в их организации инфраструктурой с одной стороны, и операциями и разработкой приложений – с другой.

Цель DevOps – связать два этих процесса в один. Набор практик и методологий усовершенствован особым специалистом – DevOps-инженером.

Чем занимаются DevOps-инженеры

Профессия DevOps-инженера становится все более востребованной, а навыки, которыми обладает такой специалист – ключевыми. Особенно это важно в период тотальной цифровизации, ведь основное направление работы DevOps-инженера – внедрение методологии DevOps. В мире программирования – это мультиинструменталист, который одновременно и разработчик, и тестировщик, и менеджер проекта, и даже администратор системы. Под управлением DevOps-инженера пишется первая строчка кода, а потом он же руководит запуском готового приложения. Ценность таких специалистов остается постоянно высокой, потому что DevOps никогда не был и не будет готовой «коробочной» методологией. Она постоянно видоизменяется, как и сама цифровизация, и поэтому роль свободных художников в достижении главных задач бизнеса в последние годы только возрастает.

Под управлением DevOps-инженера пишется первая строчка кода, а потом он же руководит запуском готового приложения

Каким компаниям нужны DevOps-инженеры

Наиболее востребованы такие специалисты в компаниях – гигантах рынка, иногда их можно встретить и в среднем бизнесе, но реже. Это объясняется тем, что DevOps в принципе нужен только там, где разрабатывается много приложений и ведется управление большим количеством серверов. Соответственно, и зарплата у DevOps-инженеров – достаточно высокая, чтобы ее потянуло небольшое предприятие или стартап.

Сколько получают DevOps-инженеры

DevOps-специалисты считаются самыми высокооплачиваемыми людьми в отрасли. В отчете Puppet за 2017 г. указывается, что среднемировой уровень заработка DevOps-инженера колеблется на уровне $100-125 тыс. В российских регионах сама цифра такая же, но валюта другая – рубли. В Москве работодатели предлагают 180-200 тыс. рублей.

Разница в цифрах обусловлена тем, что российские специалисты пока создают куда меньше собственных продуктов, и чаще работают с уже обкатанными на Западе технологиями. Понятно, что в Кремниевой долине набор практик шире, как и компетенции DevOps-инженеров, и больше возможностей, чем, например, в российском Иннополисе.

Как внедрить DevOps

Ключевым элементом стратегии является подход, заключающийся в постоянной непрерывной интеграции и доставке программных систем (Continuous Integration and Continuous Delivery, CI/CD). Процесс развертывания и интеграции различных программных продуктов должен быть непрерывным. Тогда разработчики смогут объединять в неком едином репозитории и рабочие задания, и конкретные продукты. Именно совместная работа ускоряет внедрение ПО и поиск ошибок, а любые возникающие проблемы решаются крайне оперативно. Если автоматизировать эти процессы, то ключевые сотрудники получат еще большую свободу, что позволит им направить высвободившееся время и силы на те элементы разработки и тестирования, которые сопряжены с большей ответственностью, вниманием и рисками.

Признавая, что основой успешного внедрения DevOps является архитектура, эксперты рекомендуют вставать на облачный путь развития. По словам Николь Форсгрен (Nicole Forsgren), CEO компании DevOps Research and Assessment (DORA), облачные DevOps-команды в 23 раза чаще становятся лидерами. Наиболее эффективные из них имеют в 46 раз более частые развертывания кода и более чем в 2500 раз быстрее проходят путь от принятия решения до развертывания продукта. Эта скорость позволяет организациям быть гибкими, удовлетворять клиентов и не отставать от соблюдения нормативных требований.

Можно ли стать DevOps-инженером

В России перед ИТ-специалистами стоит проблема недостаточно широких и недостаточно современных программ образовательных учреждений. В вузах DevOps никто не обучит, да и вообще образовательная программа уже давно не успевает за темпами технологических изменений, которые, в свою очередь, только увеличиваются. На недостаточном уровне, по свидетельствам отдельных, уже состоявшихся ИТ-специалистов, и прикладные науки, вроде английского языка, который незаменим для DevOps-инженера, открывает для него двери в мировые компании и создает весомое конкурентное преимущество внутри России.

Выход – работа в компании, которая заинтересована в развитии своих сотрудников и создании у них широкого набора компетенций.

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