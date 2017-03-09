«Люди в шерстяных носках»: что хочет бизнес от аналитиков по данным

Российские организации все реже видят в системах бизнес-аналитики лишь средство автоматизации финансовой отчетности. BI-системы в сочетании с командой грамотных аналитиков начали приносить «живые» деньги. Участники конференции CNews «Рынок BI 2017» обсудили, как ускорить окупаемость инвестиций в BI, каким требованиям должен отвечать аналитик сегодня, как обеспечить высокое качество данных и другие актуальные вопросы.

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Российский рынок BI: этапы развития

Несмотря на то, что первые аналитические системы фрагментарно появлялись в России еще в конце 90-х, отечественный рынок BI сформировался не так давно. «Еще 7-8 лет назад о BI-системах в России говорили, как о диковинках», – заявил в своем выступлении генеральный директор «Консультационной группы АТК» Андрей Краснопольский. – «Сегодня интеграторы и заказчики перешли на принципиально новый уровень обсуждения, что говорит о росте общего уровня культуры бизнес-аналитики в стране».

Рынок растет, а вместе с ним растет и конкуренция. Бизнес-аналитик из «Инфосистемы Джет» Денис Крылов подчеркнул, что рынок уже предельно насыщен. Раньше услуги по внедрению, разработке и сопровождению BI оказывали единичные интеграторы. «Продвинутый бизнес» сам шел к ним, узнав о возможностях бизнес-аналитики от своих западных партнеров. Теперь ситуация иная – практически каждый разработчик и интегратор бизнес-систем предлагает услуги по внедрению инструментов BI.

Решиться на покупки

Любые технологии требуют значительных финансовых вложений. Поэтому, чтобы решиться на внедрение BI-систем, необходима высокая мотивация топ-менеджмента. Как отметил начальник отдела бизнес-аналитики Incity («Модный континент») Борис Михалин, если руководство понимает, что уже невозможно управлять процессами в компании на том уровне, на каком хотелось бы, то внедрение бизнес-аналитики идет хорошо, и руководство легко расстается с деньгами и помогает ускорить процесс.













1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Григорий Волис, ВСК: Люди часто больше доверяют своему внутреннему чутью, чем отчетам, и «забывают» на них смотреть

Распробовав BI на вкус, клиент хочет уже большего. Генеральный директор компании «Полиматика Рус» Роман Раевский сравнивает технологии со стремянкой. «Поднимаясь на каждую ступеньку, бизнес видит все больше и больше возможностей для себя. Узнав, что отчет можно получить за 5 минут, а не за 2 дня, у руководства начинает работать воля к изменениям. Опираясь на работающие решения, бизнес стремится нагрузить их так, чтобы все сервера «умерли». Поэтому постоянно докупаются новые ресурсы, чтобы обрабатывать новые и новые массивы», – описал он положение дел во время дискуссии.

Когда решение о покупке принято, перед заказчиком встает проблема выбора. Сегодня на рынке представлено множество BI-решений как зарубежных, так и отечественных. Как оценить потенциал системы и по каким параметрам их сравнивать, в своем выступлении рассказала бизнес-аналитик и менеджер проектов в Shell Neft Зумрат Мурадова. По ее мнению, в первую очередь, необходимо разделить критерии оценки на общие и функциональные. Общие подразумевают удобство использования и простоту поддержки. Функциональные дробятся на три группы: must-haves (обязательные функции), nice-to-haves («хотелки», то что хотелось бы иметь, но не обязательно), will-not-use (функции, до которых заказчики обычно не добираются).

Что может бизнес-аналитика

Возможности BI постоянно растут. Ведущий эксперт по системам бизнес-аналитики в «Терн» Эдуард Федечкин рассказал, что в комплекс методик по выводу компании из кризиса могут входить: самодиагностика компании (например, работа с дебиторской задолженностью или поиск скрытых ресурсов, чтобы избежать внешних заимствований), работа с качеством сервиса, анализ поведенческого портрета клиента. На основе математических моделей система предложит решение, чтобы сохранить клиентуру. «Задач – миллион, главное, чтобы аналитическая платформа позволяла их решать», – утверждает он.

Сегодня наблюдается тренд на смещение в потоковую аналитику. «Нам уже не так интересно знать, что было с нашим клиентом. Мы хотим видеть, что происходит здесь и сейчас, чтобы не упускать возможности», – отмечает руководитель управления Big Data в DIS Group Петр Борисов.

Еще одна важная тема – нотификационные системы в BI, которые, по мнению директора по развитию, аналитике и методологии розничного бизнеса в компании ВСК Григория Волиса, лишены должного внимания. ВСК приняла решение о приобретении нотификационной системы после подведения квартальных итогов, когда выяснилось, что из-за отклонения в 2% от норматива при пролонгации страховых договоров КАСКО, компания потеряла p300 млн. «Если бы технология была внедрена ранее, ответственные за данный показатель смогли намного раньше распознать проблему и сократить потери до p30 млн», – утверждает Григорий Волис.

Разработчики идут еще дальше, и уже есть примеры успешных кейсов, где в основу анализа ставится событие. Заместитель генерального директора по развитию управляющей компании «ФДР» Вячеслав Колчин рассказал о результатах внедрения повествовательной аналитики для крупного сетевого ресторана. Менеджеры могут анализировать десятки, сотни и тысячи объектов управления одновременно по множеству показателей. Качество решений зависит от кластеризации объектов управления и от чувствительности системы KPI к сигналам изменений. Выделив события, противоречащие своему опыту, менеджеры могут исправлять допущенные ошибки. Человек способен «инстинктивно» реагировать на события и легко запоминать информацию о них.

Проблемы внедрения

Несмотря на значительный рост культуры на рынке, многие клиенты до сих пор не видят разницы между BI и отчетностью. По мнению интеграторов, проблема возникает из-за ограниченного использования BI-инструментов, сводящегося к получению простых формул, таблиц, графиков и не более. Часто руководители не понимают, зачем им нужны дополнительные решения, если всю аналитику можно составить в программе Microsoft Excel.









1 | 2 | 3 | 4 | 5 Петр Борисов, DIS Group: Мне кажется, что наши потомки будут по-другому представлять, как появился мир. Они будут думать, что сначала Бог создал данные, а потом уже все остальное

Так, по словам Бориса Михалина, новый продукт в компании – это всегда стена непонимания. Очень непросто доказать людям, почему им нужно отказываться от программы, в которой они привыкли работать. Также, в отличие от Excel, современное BI-решение не позволяет вносить изменения в полученные результаты, поэтому подкорректировать и показать руководству не удастся.

Денис Крылов поделился опытом борьбы с такими барьерами. По его мнению, в первую очередь, клиентам необходимо рассказывать о простоте и удобстве BI-инструментов, проводя обучение и опираясь на проектный опыт. Если клиент планирует внедрение своими силами и собирает свою команду, то можно предложить дополняющую компетенцию, включив в команду специалиста со стороны интегратора. В случае если компания сокращает бюджет на ИТ-проекты, задачи бизнес-анализа решаются «технологическими инъекциями», с использованием уже внедренных систем учета, будь то ERP или CRM. Однако часто такой подход напоминает латание заплаток с дальнейшими проблемами по поддержанию и развитию системы. Также пробить стену непонимания помогает внедрение приближенных к бизнесу инструментов, которые позволят сократить расходы и увеличить выручку от продаж.

Качество данных

Наиболее остро сегодня стоит вопрос качества данных, являющихся основой анализа. Объемы данных постоянно растут, информация приходит от разных источников в разных форматах. Компании хотят узнавать больше – о своих клиентах, о конкурентах и о себе.

Качество данных влияет на качество аналитики





Источник: Shell Neft, 2017

«Какую бы аналитическую задачу вы не решали, какие бы отчеты вы не строили, всегда нужно помнить одну простую вещь: если в порядке ваши данные, то в порядке ваша аналитика», – утверждает Петр Борисов. «Данные являются алмазным фондом любой компании», – соглашается с ним Эдуард Федечкин.

Социальная зрелость специалистов

Требования к людям – бизнес-аналитикам – в компаниях также растет. Сегодня речь идет не столько об уровне подготовки специалистов и умении работать с данными, сколько об их «социальной зрелости», то есть понимании, какие из этих данных важны для бизнеса компании. Так, по словам Романа Раевского, аналитик должен понимать, будут ли аналитические выводы иметь отношение к реальной жизни. Люди должны быть математически подкованными и грамотными. При этом роль руководителя аналитической группы не менее важна, чтобы ставить корректную задачу, понимать, что за каждой цифрой скрывается, можно ей доверь или нет.

При внедрении BI-систем всегда важно иметь грамотного специалиста на стороне заказчика. «Потому что ни компания, ни BI-партнер, ни интегратор не смогут сами разобраться, где и какие данные хранятся, и нужны ли они вообще для аналитики», – отмечает Зумрат Мурадова.

BI-самообслуживание

Однако заказчики сегодня оценивают не только производительность и возможности систем бизнес-аналитики, но и удобство работы с ними без привлечения ИТ-специалистов. Демократизация BI-систем стала устойчивой тенденцией развития рынка. В компаниях растет число внутренних потребителей бизнес-аналитики. Пользователи должны иметь возможность самостоятельно формировать отчеты, делать запросы, строить нужные графики. По мнению Андрея Краснопольского, уже при проектировании нужно учитывать, сможет ли пользователь самостоятельно подключать новые источники, создавать KPI и новые показатели на их основе, работать совместно, создавать истории.

Пользователи хотят большей самостоятельности





Источник: DIS Group, 2017

Петр Борисов также в своем докладе отметил, что пользователи не должны тратить время в ожидании данных. Необходимо иметь такие инструменты, которые позволят получать любые данные, из любых источников.

Окупаемость

Очень важный вопрос, который волнует всех заказчиков BI-систем – это возврат инвестиций. Григорий Волис утверждает, что, вложения в недорогую программу нотификации, вернулись уже через 2 недели.

Однако каждый проект индивидуален. «Через сколько окупится система, зависит еще и от вас, насколько активно вы будете ею пользоваться, – говорит Эдуард Федечкин, – Если мы вам машину сделаете, а вы за руль ни разу не сядете, когда машина окупится?»

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