Рынок решений для видеонаблюдения и видеоаналитики 2023
Видеоаналитика исторически была рынком отечественных разработчиков. Теперь у российских производителей появился шанс завоевать и рынок видеокамер. Тем более, что спрос на видеонаблюдение растет. Выход на рынок крупных операторов связи с их готовой инфраструктурой и облаками делает видеонаблюдение все более доступным. Искусственный интеллект и машинное обучение, интеграция со сторонними системами дают возможность использовать видеоаналитику в процессе управления. Что касается российских поставщиков ПО, то им не пришлось решать задачу импортозамещения — доля иностранных решений на рынке никогда не превышала 5%.
30.11.2023
Российские поставщики видеоаналитики не заметили санкций
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Необходимость обеспечения безопасности, создание «умных городов», рост популярности видеоаналитики, в особенности с использованием искусственного интеллекта, стали серьезным стимулом для развития рынка видеонаблюдения и видеоаналитики. В мире он растет на 9% в год, в России — на 6%. В РФ место западных поставщиков оборудования занимают отечественные и китайские производители. Что касается российских поставщиков ПО, то они и вовсе не заметили санкций.
Необходимость обеспечения безопасности, создание «умных городов», рост популярности видеоаналитики, в особенности с использованием искусственного интеллекта, стали серьезным стимулом для развития рынка видеонаблюдения и видеоаналитики. В мире он растет на 9% в год, в России — на 6%. В РФ место западных поставщиков оборудования занимают отечественные и китайские производители. Что касается российских поставщиков ПО, то они и вовсе не заметили санкций.
CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка видеонаблюдения и видеоаналитики
|№ 2022
|Название компании
|Выручка от создания решений для видеонаблюдения в 2022 г., включая НДС, ₽тыс.
|Выручка от создания решений для видеонаблюдения в 2021 г., включая НДС, ₽тыс.
|Рост выручки 2022/2021, %
|1
|Ростелеком
|11 000 000
|7 000 000
|57,1%
|2
|Ситроникс
|3 451 871
|3 178 049
|8,6%
|3
|ISS
|3 089 442
|2 071 934
|49,1%
|4
|Максима
|2 896 950
|1 376 400
|110,5%
|5
|Бевард
|1 522 721
|1 306 080
|16,6%
Источник: CNews Analytics, 2023
Операторы связи рвутся на рынок видеонаблюдения
Читать полностью Топ-10 участников рейтинга крупнейших поставщиков видеонаблюдения в России заработали в 2022 г. ₽24,3 млрд. Список участников пополняется отечественными разработчиками. Среди ключевых трендов рынка — усиление роли операторов связи с их облачными решениями, переход от видеонаблюдения к видеоаналитике, развитие отечественных вендоров.
Топ-10 участников рейтинга крупнейших поставщиков видеонаблюдения в России заработали в 2022 г. ₽24,3 млрд. Список участников пополняется отечественными разработчиками. Среди ключевых трендов рынка — усиление роли операторов связи с их облачными решениями, переход от видеонаблюдения к видеоаналитике, развитие отечественных вендоров.
Сергей Щербаков, ICL Services — как обучали ИИ, чтобы предотвратить кражи из магазинов
Читать полностью ИТ-сервисная компания ICL Services активно использует технологии искусственного интеллекта на проектах своих заказчиков. Одним из них, наиболее успешных и инновационных, стал проект компании, реализованный для глобально представленного французского ритейлера. В его рамках эксперты впервые в своей практике обучили и внедрили основанную на базе ИИ систему видеоаналитики на кассах самообслуживания. Об этом рассказал старший руководитель группы отдела данных и машинного обучения ICL Services Сергей Щербаков.
ИТ-сервисная компания ICL Services активно использует технологии искусственного интеллекта на проектах своих заказчиков. Одним из них, наиболее успешных и инновационных, стал проект компании, реализованный для глобально представленного французского ритейлера. В его рамках эксперты впервые в своей практике обучили и внедрили основанную на базе ИИ систему видеоаналитики на кассах самообслуживания. Об этом рассказал старший руководитель группы отдела данных и машинного обучения ICL Services Сергей Щербаков.
Инструкция по видеоаналитике: что, где и как применять
Читать полностью Видеонаблюдение и видеоаналитика сегодня все чаще используются в качестве современных и эффективных инструментов бизнеса, при этом для решения определенного круга задач применяются системы машинного зрения. Такие системы внедряются на производстве, на транспорте, в медицине, в ритейле и в других отраслях. Например, технологии компьютерного зрения на предприятиях позволяют мониторить соблюдение регламентов и технику безопасности, контролировать брак и предотвращать аварийные ситуации.
Видеонаблюдение и видеоаналитика сегодня все чаще используются в качестве современных и эффективных инструментов бизнеса, при этом для решения определенного круга задач применяются системы машинного зрения. Такие системы внедряются на производстве, на транспорте, в медицине, в ритейле и в других отраслях. Например, технологии компьютерного зрения на предприятиях позволяют мониторить соблюдение регламентов и технику безопасности, контролировать брак и предотвращать аварийные ситуации.
Как большие данные и видеоакустика помогают увеличить эффективность производства
Читать полностью Эффективность любого промышленного производства зависит от исправности оборудования и его бесперебойной работы. Мониторинг состояния и своевременное обслуживание производственных фондов — неотъемлемая часть обеспечения не только безопасности и эффективности работы, но и финансовой устойчивости предприятия. Искусство правильного обслуживания зачастую сводится к способности заблаговременного выявления дефектов и эффективного управления складом запасных частей, а также к соблюдению правил промышленной безопасности сотрудниками предприятия. Если этого не делать, то количество аварий будет расти. Ситуацию затрудняет сложность и многообразие используемой техники, а также большое количество анализируемых данных. Можно ли решить эту сложнейшую задачу, избежав критических событий, которые лишь отчасти могут быть выявлены методами привычного технического контроля? Как снизить риски простоя производственных линий, порчи и выхода из строя промышленного оборудования, аварий не трубопроводах и электросетях?
Эффективность любого промышленного производства зависит от исправности оборудования и его бесперебойной работы. Мониторинг состояния и своевременное обслуживание производственных фондов — неотъемлемая часть обеспечения не только безопасности и эффективности работы, но и финансовой устойчивости предприятия. Искусство правильного обслуживания зачастую сводится к способности заблаговременного выявления дефектов и эффективного управления складом запасных частей, а также к соблюдению правил промышленной безопасности сотрудниками предприятия. Если этого не делать, то количество аварий будет расти. Ситуацию затрудняет сложность и многообразие используемой техники, а также большое количество анализируемых данных. Можно ли решить эту сложнейшую задачу, избежав критических событий, которые лишь отчасти могут быть выявлены методами привычного технического контроля? Как снизить риски простоя производственных линий, порчи и выхода из строя промышленного оборудования, аварий не трубопроводах и электросетях?
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