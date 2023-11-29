Эффективность любого промышленного производства зависит от исправности оборудования и его бесперебойной работы. Мониторинг состояния и своевременное обслуживание производственных фондов — неотъемлемая часть обеспечения не только безопасности и эффективности работы, но и финансовой устойчивости предприятия. Искусство правильного обслуживания зачастую сводится к способности заблаговременного выявления дефектов и эффективного управления складом запасных частей, а также к соблюдению правил промышленной безопасности сотрудниками предприятия. Если этого не делать, то количество аварий будет расти. Ситуацию затрудняет сложность и многообразие используемой техники, а также большое количество анализируемых данных. Можно ли решить эту сложнейшую задачу, избежав критических событий, которые лишь отчасти могут быть выявлены методами привычного технического контроля? Как снизить риски простоя производственных линий, порчи и выхода из строя промышленного оборудования, аварий не трубопроводах и электросетях?