Рынок СЭД 2023

По итогам 2022 г. российский рынок систем электронного документооборота (СЭД) продемонстрировал существенный рост. Выручка 25 участников рейтинга «Крупнейшие игроки ны рынке СЭД в России» выросла на 37% и составила ₽12,5 млрд. Драйверами развития послужили несколько факторов: уход западных вендоров, которые освободили место для отечественных компаний, государственная политика, направленная на полный отказ от бумаги в обозримом будущем, а также импортозамещение. По мнению экспертов, опрошенных CNews, объем рынка СЭД и дальше будет расти. Говоря о перспективах, участники обзора выделили ряд основных трендов, которые будут прослеживаться в ближайшие годы: использование искусственного интеллекта (ИИ), инструментов low-code, кроссплатформенность систем и более глубокое проникновение СЭД во все бизнес-процессы компаний.