Рынок СЭД 2023
По итогам 2022 г. российский рынок систем электронного документооборота (СЭД) продемонстрировал существенный рост. Выручка 25 участников рейтинга «Крупнейшие игроки ны рынке СЭД в России» выросла на 37% и составила ₽12,5 млрд. Драйверами развития послужили несколько факторов: уход западных вендоров, которые освободили место для отечественных компаний, государственная политика, направленная на полный отказ от бумаги в обозримом будущем, а также импортозамещение. По мнению экспертов, опрошенных CNews, объем рынка СЭД и дальше будет расти. Говоря о перспективах, участники обзора выделили ряд основных трендов, которые будут прослеживаться в ближайшие годы: использование искусственного интеллекта (ИИ), инструментов low-code, кроссплатформенность систем и более глубокое проникновение СЭД во все бизнес-процессы компаний.
31.10.2023
Уход западных вендоров и санкции спровоцировали рост российского рынка СЭД
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В России бизнес начал внедрять в свою работу системы электронного документооборота (СЭД) 10 лет назад, в государственном секторе это произошло еще раньше — 15 лет назад. Пандемия коронавируса продемонстрировала, что внедрение и развитие СЭД должны происходить еще быстрее. Этот тренд в нашей стране активно поддерживают законодатели. Конечный результат, к которому стремится государство, — полный отказ от бумаги. Цель крайне амбициозная и, чтобы ее достичь, необходимо решить ряд проблем, связанных с импортозамещением.
В России бизнес начал внедрять в свою работу системы электронного документооборота (СЭД) 10 лет назад, в государственном секторе это произошло еще раньше — 15 лет назад. Пандемия коронавируса продемонстрировала, что внедрение и развитие СЭД должны происходить еще быстрее. Этот тренд в нашей стране активно поддерживают законодатели. Конечный результат, к которому стремится государство, — полный отказ от бумаги. Цель крайне амбициозная и, чтобы ее достичь, необходимо решить ряд проблем, связанных с импортозамещением.
CNews Analytics: Крупнейшие игроки на рынке СЭД в России
|№
|Название компании
|Выручка от продажи решений СЭД и сопутствующих услуг в 2022 г.,₽ млн с НДС
|Выручка от продажи решений СЭД и сопутствующих услуг в 2021 г.,₽ млн с НДС
|Рост выручки 2022/2021 %
|1
|Тензор
|1 849,8
|1 732
|6,80%
|2
|Синтеллект
|1 295,2
|986
|31,40%
|3
|Digital Design
|1 164,3
|977,5
|19,10%
|4
|Directum
|993,1
|754,8
|31,60%
|5
|ЭОС
|962,1
|-
|-
Эксперты прогнозируют рост российского рынка СЭД на 20–30% в год
Читать полностью Несмотря на очевидные трудности, связанные с авральным переходом на российское программное обеспечение, нежеланием пользователей отказаться от привычного западного ПО, рынок СЭД в 2022 г., по оценкам экспертов, опрошенных CNews, продемонстрировал уверенный рост. По итогам 2023 г. большинство игроков рынка также ожидают увидеть положительную динамику. При этом есть те, кто настроен менее оптимистично и полагает, что темпы роста могут замедлиться.
Несмотря на очевидные трудности, связанные с авральным переходом на российское программное обеспечение, нежеланием пользователей отказаться от привычного западного ПО, рынок СЭД в 2022 г., по оценкам экспертов, опрошенных CNews, продемонстрировал уверенный рост. По итогам 2023 г. большинство игроков рынка также ожидают увидеть положительную динамику. При этом есть те, кто настроен менее оптимистично и полагает, что темпы роста могут замедлиться.
Геннадий Попов, WSS-Consulting: Современные СЭД должны уметь быстро решать самые сложные задачи, требуя при этом минимальные доработки
Читать полностью Повышение объема документов, проходящих через современные ECM-системы и, соответственно, рост нагрузки на них увеличивает спрос на высокопроизводительное ПО. Кроме того, возросла потребность во взаимодействии с контрагентами в единой системе с применением электронной подписи (ЭП). Треть пользователей WSS Docs интегрируют внутренний документооборот с операторами ЭДО для обеспечения сквозных процессов. Подробнее о развитии области СЭД рассказал генеральный директор WSS-Consulting Геннадий Попов.
Повышение объема документов, проходящих через современные ECM-системы и, соответственно, рост нагрузки на них увеличивает спрос на высокопроизводительное ПО. Кроме того, возросла потребность во взаимодействии с контрагентами в единой системе с применением электронной подписи (ЭП). Треть пользователей WSS Docs интегрируют внутренний документооборот с операторами ЭДО для обеспечения сквозных процессов. Подробнее о развитии области СЭД рассказал генеральный директор WSS-Consulting Геннадий Попов.
Илья Зайчиков, «Тезис»: На рынке по пальцам можно пересчитать СЭД, в которых реализован искусственный интеллект
Читать полностью В СЭД «Тезис» появился искусственный интеллект. Что он умеет и как компания пришла к идее использовать ИИ в документообороте, рассказывает директор по развитию СЭД «Тезис» Илья Зайчиков.
В СЭД «Тезис» появился искусственный интеллект. Что он умеет и как компания пришла к идее использовать ИИ в документообороте, рассказывает директор по развитию СЭД «Тезис» Илья Зайчиков.
Мария Токарева, «Диджитал Дизайн»: Все больше ведомств отказываются от смартфонов и планшетов Apple по соображениям информационной безопасности – мы предлагаем достойную замену
Читать полностью Система документационного управления «Приоритет» российской ИТ-компании «Диджитал Дизайн» широко распространена в федеральных и региональных органах власти, корпорациях и структурах с государственным участием. А приложение «Мобильное рабочее место руководителя» под отечественную мобильную операционную систему «Аврора» все более востребовано в тренде импортозамещения. Мария Токарева, директор по развитию СДУ «Приоритет» группы «Диджитал Дизайн», рассказала, как компании государственного сектора решают насущные задачи обеспечения технологического суверенитета и применяют современные технологии машинного обучения при переводе в цифровую среду работы с документами и поручениями.
Система документационного управления «Приоритет» российской ИТ-компании «Диджитал Дизайн» широко распространена в федеральных и региональных органах власти, корпорациях и структурах с государственным участием. А приложение «Мобильное рабочее место руководителя» под отечественную мобильную операционную систему «Аврора» все более востребовано в тренде импортозамещения. Мария Токарева, директор по развитию СДУ «Приоритет» группы «Диджитал Дизайн», рассказала, как компании государственного сектора решают насущные задачи обеспечения технологического суверенитета и применяют современные технологии машинного обучения при переводе в цифровую среду работы с документами и поручениями.
Как ЕСМ-платформы помогают уменьшить затраты и повысить эффективность?
Читать полностью Оптимизация документооборота и связанных с ним бизнес-процессов имеет огромное значение на фоне растущей стоимости ресурсов. Бизнес не может простаивать в ожидании решения по документу, точно также как сотрудники не должны тратить рабочее время на оформление справок. Использование СЭД и ЕСМ-платформ становится корпоративным стандартом в организациях со штатом от 100 человек. О том, какие преимущества дают бизнесу такие системы, читайте в кейсе WSS-Consulting.
Оптимизация документооборота и связанных с ним бизнес-процессов имеет огромное значение на фоне растущей стоимости ресурсов. Бизнес не может простаивать в ожидании решения по документу, точно также как сотрудники не должны тратить рабочее время на оформление справок. Использование СЭД и ЕСМ-платформ становится корпоративным стандартом в организациях со штатом от 100 человек. О том, какие преимущества дают бизнесу такие системы, читайте в кейсе WSS-Consulting.
Крупная табачная компания сократила объем бумажных документов на треть – за счет внедрения российской СЭД
Читать полностью Около трех лет назад в ITMS (ранее БАТ Россия) внедрили систему электронного документооборота «Тезис». За это время количество документов, проходящих через СЭД «Тезис» увеличилось втрое. Проект внедрения СЭД «Тезис» включал автоматизацию работы с контрактами, доверенностями, тендерными решениями, бухгалтерскими документами, капитальными затратами и электронным архивом. Спустя несколько лет продолжилось развитие проекта, обновлена версия системы, начался переход на российские ОС, СУБД и учетную систему. Рассказываем, как СЭД «Тезис» автоматизирует уникальные бизнес-процессы заказчика и адаптируется к его меняющимся потребностям.
Около трех лет назад в ITMS (ранее БАТ Россия) внедрили систему электронного документооборота «Тезис». За это время количество документов, проходящих через СЭД «Тезис» увеличилось втрое. Проект внедрения СЭД «Тезис» включал автоматизацию работы с контрактами, доверенностями, тендерными решениями, бухгалтерскими документами, капитальными затратами и электронным архивом. Спустя несколько лет продолжилось развитие проекта, обновлена версия системы, начался переход на российские ОС, СУБД и учетную систему. Рассказываем, как СЭД «Тезис» автоматизирует уникальные бизнес-процессы заказчика и адаптируется к его меняющимся потребностям.
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