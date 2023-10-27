Уход западных вендоров и санкции спровоцировали рост российского рынка СЭД

В России бизнес начал внедрять в свою работу системы электронного документооборота (СЭД) 10 лет назад, в государственном секторе это произошло еще раньше — 15 лет назад. Пандемия коронавируса продемонстрировала, что внедрение и развитие СЭД должны происходить еще быстрее. Этот тренд в нашей стране активно поддерживают законодатели. Конечный результат, к которому стремится государство, — полный отказ от бумаги. Цель крайне амбициозная и, чтобы ее достичь, необходимо решить ряд проблем, связанных с импортозамещением.

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CNews Analytics: Крупнейшие игроки на рынке СЭД в России

Название компании Выручка от продажи решений СЭД и сопутствующих услуг в 2022 г.,₽ млн с НДС Выручка от продажи решений СЭД и сопутствующих услуг в 2021 г.,₽ млн с НДС Рост выручки 2022/2021 %
1 Тензор 1 849,8 1 732 6,80%
2 Синтеллект 1 295,2 986 31,40%
3 Digital Design 1 164,3 977,5 19,10%
4 Directum 993,1 754,8 31,60%
5 ЭОС 962,1 - -
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Эксперты прогнозируют рост российского рынка СЭД на 20–30% в год

Несмотря на очевидные трудности, связанные с авральным переходом на российское программное обеспечение, нежеланием пользователей отказаться от привычного западного ПО, рынок СЭД в 2022 г., по оценкам экспертов, опрошенных CNews, продемонстрировал уверенный рост. По итогам 2023 г. большинство игроков рынка также ожидают увидеть положительную динамику. При этом есть те, кто настроен менее оптимистично и полагает, что темпы роста могут замедлиться.

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Геннадий Попов
WSS-Consulting

Геннадий Попов, WSS-Consulting: Современные СЭД должны уметь быстро решать самые сложные задачи, требуя при этом минимальные доработки

Повышение объема документов, проходящих через современные ECM-системы и, соответственно, рост нагрузки на них увеличивает спрос на высокопроизводительное ПО. Кроме того, возросла потребность во взаимодействии с контрагентами в единой системе с применением электронной подписи (ЭП). Треть пользователей WSS Docs интегрируют внутренний документооборот с операторами ЭДО для обеспечения сквозных процессов. Подробнее о развитии области СЭД рассказал генеральный директор WSS-Consulting Геннадий Попов.

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Илья Зайчиков
«Тезис»

Илья Зайчиков, «Тезис»: На рынке по пальцам можно пересчитать СЭД, в которых реализован искусственный интеллект

В СЭД «Тезис» появился искусственный интеллект. Что он умеет и как компания пришла к идее использовать ИИ в документообороте, рассказывает директор по развитию СЭД «Тезис» Илья Зайчиков.

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Мария Токарева
«Диджитал Дизайн»

Мария Токарева, «Диджитал Дизайн»: Все больше ведомств отказываются от смартфонов и планшетов Apple по соображениям информационной безопасности – мы предлагаем достойную замену

Система документационного управления «Приоритет» российской ИТ-компании «Диджитал Дизайн» широко распространена в федеральных и региональных органах власти, корпорациях и структурах с государственным участием. А приложение «Мобильное рабочее место руководителя» под отечественную мобильную операционную систему «Аврора» все более востребовано в тренде импортозамещения. Мария Токарева, директор по развитию СДУ «Приоритет» группы «Диджитал Дизайн», рассказала, как компании государственного сектора решают насущные задачи обеспечения технологического суверенитета и применяют современные технологии машинного обучения при переводе в цифровую среду работы с документами и поручениями.

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Как ЕСМ-платформы помогают уменьшить затраты и повысить эффективность?

Оптимизация документооборота и связанных с ним бизнес-процессов имеет огромное значение на фоне растущей стоимости ресурсов. Бизнес не может простаивать в ожидании решения по документу, точно также как сотрудники не должны тратить рабочее время на оформление справок. Использование СЭД и ЕСМ-платформ становится корпоративным стандартом в организациях со штатом от 100 человек.  О том, какие преимущества дают бизнесу такие системы, читайте в кейсе WSS-Consulting.

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Крупная табачная компания сократила объем бумажных документов на треть – за счет внедрения российской СЭД

Около трех лет назад в ITMS (ранее БАТ Россия) внедрили систему электронного документооборота «Тезис». За это время количество документов, проходящих через СЭД «Тезис» увеличилось втрое. Проект внедрения СЭД «Тезис»  включал автоматизацию работы с контрактами, доверенностями, тендерными решениями, бухгалтерскими документами, капитальными затратами и электронным архивом. Спустя несколько лет продолжилось развитие проекта, обновлена версия системы, начался переход на российские ОС, СУБД и учетную систему. Рассказываем, как СЭД «Тезис» автоматизирует уникальные бизнес-процессы заказчика и адаптируется к его меняющимся потребностям.

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