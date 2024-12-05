Импортозамещение в банках 2024
05.12.2024
Сколько времени необходимо банкам для полного импортозамещения?
В 2023–2024 гг. банки сосредоточились, в основном, на импортозамещении. Российские аналоги привычных западных продуктов есть, но их качество устраивает не всех. Важно обеспечить бесшовную миграцию информационных систем с зарубежных программных продуктов, а это довольно сложная процедура, особенно когда речь идет о сжатых сроках и критической информации. Ситуация осложняется дефицитом квалифицированных кадров. Главная интрига — успеют ли госбанки импортозаместиться до конца 2024 г., как предписывает законодательство.Читать полностью
Платформизация банковских ИТ изменила расстановку сил
CNews Analytics впервые опубликовал карту «Крупнейшие поставщики импортонезависимых ИТ-решений для банковского сектора». Исследование позволяет увидеть количественный и качественный состав игроков в тех или иных сегментах названного рынка. Черта, объединяющая всех участников Карты, — разработки зарегистрированы в одном или сразу двух реестрах: «Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД» Минцифры и «Единый реестр российской радиоэлектронной продукции» Минпромторга.Читать полностью
Как импортозамещение повлияет на цифровое лидерство российских банков
Отечественный финансовый сектор всегда был лидером по внедрению цифровых технологий как в РФ, так и в мире. Несмотря на изоляцию от мирового рынка, российский рынок ИТ в финсекторе развивается в соответствии с глобальными трендами — внедряется искусственный интеллект, цифровая валюта, оказание услуг на базе биометрии. Экспертиза, опыт и азарт российских ИТ-специалистов не дадут банковскому сектору потерять лидирующие позиции в области цифровизации.Читать полностью
Александр Глазков, «Диасофт»: Главная проблема с импортозамещением — у новых решений нет опыта эксплуатации в реальной жизни
В мае Банк России объявил, что будет проверять, как банки соблюдают планы перехода на отечественное программное обеспечение (ПО). Александр Глазков, генеральный директор, член совета директоров компании «Диасофт», комментирует ситуацию с импортозамещением в финансовом секторе и рассказывает, какую роль в цифровой трансформации бизнеса играет современный архитектурный подход.Читать полностью
Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Путь к импортозамещению каждый банк начинает с ревизии своей аналитической инфраструктуры
Импортозамещение управленческих и аналитических систем в банках перешло, наконец, от слов к делу. В 2025-м банки будут выбирать поставщиков из тех, кто на клиентской площадке доказал, что действительно предлагает полнофункциональный работоспособный отечественный софт, считает Юлия Амириди, заместитель генерального директора компании «Интерсофт Лаб».Читать полностью
Как страховые компании используют ИИ-технологии
С развитием технологий искусственный интеллект (ИИ) становится ключевым инструментом в страховой индустрии, трансформируя процессы оценки рисков, расчетов страховых премий и обработки данных. В этой статье мы рассмотрим, как ИИ помогает страховым компаниям улучшать свои услуги, а также проанализируем конкретные технические кейсы и разницу между традиционными методами машинного обучения и генеративным ИИ.Читать полностью
Почему экосистемы больше не работают: как банки и страховые компании переосмысливают свою бизнес-модель
С начала 2020-х годов экосистемы были одной из главных стратегий роста для банков и страховых компаний. Однако в последние годы мы видим существенный поворот — от универсальных экосистем к узкой специализации. Почему крупнейшие финансовые игроки вынуждены пересматривать свои стратегии и что они делают с непрофильными активами?Читать полностью