С начала 2020-х годов экосистемы были одной из главных стратегий роста для банков и страховых компаний. Однако в последние годы мы видим существенный поворот — от универсальных экосистем к узкой специализации. Почему крупнейшие финансовые игроки вынуждены пересматривать свои стратегии и что они делают с непрофильными активами?