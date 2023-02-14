Кадровый электронный документооборот 2023
Рынок систем кадрового электронного документооборота, КЭДО, резко вырос во время пандемии коронавируса. Причина вполне понятная — существенная часть сотрудников перешла на удаленный режим работы, работодателям было необходимо обеспечить возможность дистанционного взаимодействия с ними. Продолжился рост популярности КЭДО и после окончания пандемии. Важнейшим его драйвером стали усилия государства, не только принимающего соответствующие законы, но и предоставившее российским предприятиям собственный сервис для организации КЭДО. Резкий рост выручки участников первого рейтинга CNews по сравнению с прошлым годом показывает, что эти усилия не пропадают даром.
19.06.2023
Государство стимулирует переход на электронный кадровый документооборот
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Цифровизация охватила многие сферы бизнеса за последнее время и добралась до кадрового документоборота. Популярность электронных решений для кадрового документооборота, КЭДО, увеличилась в четыре раза за последние годы. Они значительно упростили работу HR-персонала, позволил компаниям перевести в цифровой формат большую часть документов и сократить объем работы с бумажными документами. Правительство стимулирует переход на КЭДО и законотворчеством и созданием профильного сервиса.
Цифровизация охватила многие сферы бизнеса за последнее время и добралась до кадрового документоборота. Популярность электронных решений для кадрового документооборота, КЭДО, увеличилась в четыре раза за последние годы. Они значительно упростили работу HR-персонала, позволил компаниям перевести в цифровой формат большую часть документов и сократить объем работы с бумажными документами. Правительство стимулирует переход на КЭДО и законотворчеством и созданием профильного сервиса.
Крупнейшие игроки рынка КЭДО 2022
|№ 2022
|Название компании
|Выручка в сфере КЭДО в 2022 г., ₽тыс. с НДС
|Выручка в сфере КЭДО в 2021 г., ₽тыс. с НДС
|Рост выручки 2022/2021, %
|1
|Тензор
|411 053
|97 509
|321,6%
|2
|HRlink
|382 193
|93 632
|308,2%
|3
|Docsvision
|164 200
|105 600
|55,5%
|4
|Монолит-Инфо
|80 000
|45 000
|77,8%
|5
|СберКорус
|38 118
|12 730
|199,4%
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CNews Analytics: рейтинг игроков рынка кадрового электронного документооборота
Читать полностью Рынок систем кадрового электронного документооборота, КЭДО, резко вырос во время пандемии коронавируса. Причина вполне понятная — существенная часть сотрудников перешла на удаленный режим работы, работодателям было необходимо обеспечить возможность дистанционного взаимодействия с ними. Продолжился рост популярности КЭДО и после окончания пандемии. Первый рейтинг игроков рынка КЭДО показал резкий рост выручки его участников, а значит и всего рынка в целом.
Рынок систем кадрового электронного документооборота, КЭДО, резко вырос во время пандемии коронавируса. Причина вполне понятная — существенная часть сотрудников перешла на удаленный режим работы, работодателям было необходимо обеспечить возможность дистанционного взаимодействия с ними. Продолжился рост популярности КЭДО и после окончания пандемии. Первый рейтинг игроков рынка КЭДО показал резкий рост выручки его участников, а значит и всего рынка в целом.
Электронные подписи от простой до «государственной»: что важно знать
Читать полностью Внедрение электронного документооборота, в том числе кадрового, невозможно без электронной подписи, которой договаривающиеся о чем-либо стороны скрепляют документы. Закон об ЭП появился в России более десяти лет назад, а относительно недавно появились новые способы получения электронных подписей, что существенно упростило взаимодействие граждан с государственными и коммерческими структурами.
Внедрение электронного документооборота, в том числе кадрового, невозможно без электронной подписи, которой договаривающиеся о чем-либо стороны скрепляют документы. Закон об ЭП появился в России более десяти лет назад, а относительно недавно появились новые способы получения электронных подписей, что существенно упростило взаимодействие граждан с государственными и коммерческими структурами.
Ольга Исакова, «Магнит»: 99% всех офисных сотрудников работают в кадровом ЭДО
Читать полностью В конце 2021 г. в России появилась законодательная база для перевода кадровых документов в электронный вид для всех категорий сотрудников. Новый закон получил широкую поддержку бизнеса на фоне пандемии коронавируса и всеобщей «удаленки». Из чего сейчас состоит цифровизация HR в крупной компании и как она помогает сэкономить деньги и время, в интервью CNews рассказала Ольга Исакова, руководитель управления по кадровым сервисам компании «Магнит» — сеть не так давно перешла на систему СБИС, разработанную компанией «Тензор».
В конце 2021 г. в России появилась законодательная база для перевода кадровых документов в электронный вид для всех категорий сотрудников. Новый закон получил широкую поддержку бизнеса на фоне пандемии коронавируса и всеобщей «удаленки». Из чего сейчас состоит цифровизация HR в крупной компании и как она помогает сэкономить деньги и время, в интервью CNews рассказала Ольга Исакова, руководитель управления по кадровым сервисам компании «Магнит» — сеть не так давно перешла на систему СБИС, разработанную компанией «Тензор».
Михаил Ефимов, «Тензор»: К 2025 году на КЭДО перейдут 80% российских компаний
Читать полностью По оценкам компании «Тензор», российский рынок КЭДО растет на 200–300% в год. Зачем компаниям переход на кадровый электронный документооборот и какую роль играет КЭДО в автоматизации HR-процессов, рассказывают Михаил Ефимов, руководитель направления кадрового электронного документооборота компании «Тензор».
По оценкам компании «Тензор», российский рынок КЭДО растет на 200–300% в год. Зачем компаниям переход на кадровый электронный документооборот и какую роль играет КЭДО в автоматизации HR-процессов, рассказывают Михаил Ефимов, руководитель направления кадрового электронного документооборота компании «Тензор».
КЭДО: инструкция по применению
Читать полностью Компания может получить серьезные преимущества при переходе на кадровый электронный документооборот. Из опыта внедрения платформы Docsvision видно, что компания способна сэкономить от 3000 руб. на каждом сотруднике, если перейдет на КЭДО, только за счет отказа от печати и курьерской доставки документов. При этом она дополнительно ускорит процессы подписания и повысит прозрачность процессов, а сотрудники кадровой службы будут меньше обеспокоены своевременным подписанием, особенно в ситуациях горящих сроков на огромном предприятии.
Компания может получить серьезные преимущества при переходе на кадровый электронный документооборот. Из опыта внедрения платформы Docsvision видно, что компания способна сэкономить от 3000 руб. на каждом сотруднике, если перейдет на КЭДО, только за счет отказа от печати и курьерской доставки документов. При этом она дополнительно ускорит процессы подписания и повысит прозрачность процессов, а сотрудники кадровой службы будут меньше обеспокоены своевременным подписанием, особенно в ситуациях горящих сроков на огромном предприятии.
Как перевести 6,5 тысяч сотрудников на КЭДО за полгода
Читать полностью Удаленная работа набирает обороты, и поэтому кадровый электронный документооборот стал пользоваться популярностью. В 2020 году Минтруд запустил эксперимент по кадровому ЭДО и издал два закона, которые позволили перевести все кадровые документы в электронный вид. Многие крупные компании, поняв экономичность и эффективность такого решения, начали переходить на КЭДО. Как именно электронные кадровые документы упрощают бизнес-процессы, рассмотрим на примере внедрения КЭДО в «Страховом Доме ВСК».
Удаленная работа набирает обороты, и поэтому кадровый электронный документооборот стал пользоваться популярностью. В 2020 году Минтруд запустил эксперимент по кадровому ЭДО и издал два закона, которые позволили перевести все кадровые документы в электронный вид. Многие крупные компании, поняв экономичность и эффективность такого решения, начали переходить на КЭДО. Как именно электронные кадровые документы упрощают бизнес-процессы, рассмотрим на примере внедрения КЭДО в «Страховом Доме ВСК».
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