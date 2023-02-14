В конце 2021 г. в России появилась законодательная база для перевода кадровых документов в электронный вид для всех категорий сотрудников. Новый закон получил широкую поддержку бизнеса на фоне пандемии коронавируса и всеобщей «удаленки». Из чего сейчас состоит цифровизация HR в крупной компании и как она помогает сэкономить деньги и время, в интервью CNews рассказала Ольга Исакова, руководитель управления по кадровым сервисам компании «Магнит» — сеть не так давно перешла на систему СБИС, разработанную компанией «Тензор».