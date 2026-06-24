Российский производитель оптоволокна привлек 2 миллиарда для погашения долгов перед Сбербанком

Российский производитель волоконно-оптических кабелей «Инкаб» провел IPO на Московской бирже, в ходе которого было привлечено 2 млрд руб. Средства необходимы компании для сокращения задолженности перед Сбербанком, объем которой составляет 4 млрд руб.



IPO «Инкаб Холдинг»

Производитель волоконно-оптических кабелей «Инкаб» (ПАО «Инкаб Холдинг») провел IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Цена размещения составила 100 руб. за одну акцию, что соответствует нижней границе ранее объявленного ценового диапазона 100–110 руб. за одну акцию.

В ходе размещения было предложено 2,04 млн акций. Объем размещения составил 2,04 млрд руб. Данная сумма включает в себя зарезервированный для целей возможной стабилизации пакет размером 1,8 млн акций (8,8% от объема размещения), они могут быть предложены в течение 30 дней после размещения. Капитализация компании составила 10 млрд руб.

«Инкаб» Российский производитель волоконных кабелей «Инкаб холдинг» привлек в ходе IPO 2 млрд руб. на погашение долгов

Все проданные в ходе размещения акции получены в ходе допэмиссии (cash-in). По итогам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) составит 20,3% (без учета пакета акций, предназначенных для возможной стабилизации). В рамках размещения акции «Инкаб» приобрели 1,45 тыс. инвесторов, большинство из которых — частные лица. Также акции приобрели 3 институциональных инвестора.

Организатором размещения выступила компания «Юнисервис Капитал». Основной акционер и гендиректор компании Александр Смильгевич взял на себя обязательство не продавать в течение 180 дней после размещения акции компании (lock-up). Также он взял на себя обязательства по ограничению отчуждений акций компании на организованных торгах в течение 5 лет. Кроме того, Смильгевич взял на себя обязательство голосовать на собраниях акционеров за выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли.

Корпоративная структура «Инкаб» и задолженность перед Сбербанком

До размещения Александр Смильгевич владел 99% акций в ПАО «Инкаб Холдинг» — головной структуре группы, выступающей эмитентом. Со своей стороны, «Инкаб Холдинг» владеет 100% в ООО «Инкаб», 50% в ЦТК «ВолсЭксперт», 49% в «Волс Центр», 24% в «Окей-Кабель» и 49% в «Инкаб.Про». 76% в «Окей-Кабель» и 31% в «Инкаб.Про» владеет Ксения Смильгевич, жена Александра Смильгевича и руководитель «департамента любви» в «Инкаб». Еще 20% в «Инкаб.Про» являются казначейскими.

Основным кредитором «Инкаб» является Сбербанк, задолженность компании перед ним составляет 4 млрд руб. при общем размере задолженности 4,5 млрд руб. Перед размещением в залоге у Сбербанка находилось 100% в ООО «Инкаб» и 80% в «Инкаб.Про» (доли, принадлежащие «Инкаб Холдинг» и Ксении Смильгевич).

«Инкаб» планировал, что перед размещением договор залога будет изменен и в залоге у Сбербанка будет 51% в ПАО «Инкаб Холдинг». Средства, вырученные от IPO, «Инкаб» планирует потратить на погашение 40% от задолженности перед Сбербанком. 18 июня «Инкаб» сообщил о том, что Сбербанк подтвердил прекращение залоговых обязательств в отношении долей «Инкаб Холдинг» в ООО «Инкаб» и «Инкаб Холдинг».

Как появилась и чем занимается «Инкаб»

«Инкаб» была создана в 2006 г. в Перми. Изначально производство компании было организовано на мощностях «Пермской научно-производственной приборостроительной компании». В 2013 г. компания начала строить собственную производственную площадку в деревне Нестюково Пермского района Пермского края.

Исторически компания специализировалась на поставках волоконно-оптических кабелей (ВОК) для телекоммуникационных операторов — «Ростелекома» и МГТС («Московская городская телефонная сеть»). В 2014 г. компания вышла на рынок электроэнергетики, предложив оптические кабели, встроенные в грозозащитный трос (ОКГ), и коррозионно-стойкие грозозащитные тросы (ГТК). Заказчиками выступают «Россети» и ФСК ЕЭС (Федеральная сетевая компания единой энергосистемы).

Кроме того, компания производит спецкабели для различных отраслей (нефтегаз и пр.). В 2024 г. «Инкаб» вышел на рынок ВОК для ЦОД (центров обработки данных), предлагая свою продукцию системным интеграторам («Ланит», «Трос», «Степ Лоджик», «Инфосистемы Джет») и крупным корпорациям, строящим собственные ЦОД («Россети», Сбербанк, ВТБ, «Газпром»). В 2026 г. завершилось строительство завода «Инкаб» по производству подводных волоконно-оптических кабелей в Приморском крае.

Финансовые показатели «Инкаб»

Выручка «Инкаб» в 2025 г. составила 5 млрд руб. (снижение за год — 18%). Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил 1,03 млрд руб. (снижение — 2,9%). Рентабельность по показателю EBITDA составила 20,6% (рост — 3,2 процентных пункта), чистая прибыль сократилась на 58,5% и составила 80 млн руб.

В структуре выручки 63,6% пришлось на телекоммуникации (рентабельность данного направления — 46%), на энергетику — 18,8% (рентабельность — 60%), на спецкабели — 17,6% (рентабельность — 64%).