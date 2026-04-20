ЦРУ создали «цифровых двойников» мировых лидеров, чтобы предсказать поведение их прототипов. Особо интересны Путин и Си Цзиньпин

Центральное разведывательное управление США разработало инструмент на базе искусственного интеллекта, позволяющий создавать «цифровых двойников» иностранных президентов и премьер-министров. Речь идет о чат-боте, который аналитики внешней разведки и контрразведки США создавали в течение последних двух лет. По мнению экспертов, виртуальные копии помогут американским аналитикам прогнозировать поведение реальных политиков.

Создание двойников

В 2026 г. ЦРУ разработало ИТ-инструмент на основе ИИ, позволяющий создавать «цифровых двойников» иностранных президентов и премьер-министров. Как сообщил технический директор ЦРУ Нанд Мулчандани (Nand Mulchandani), виртуальные копии политических лидеров помогут аналитикам более точно прогнозировать поведение реальных глав государств: Президента России Владимра Путина, Председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина (Xi Jinping), лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына (Kim Jong-Un) и Высшего руководителя Ирана Моджтаба Хаменеи (Mojtaba Khamenei). Данная технология представляет собой значительный шаг в развитии аналитических возможностей разведывательного сообщества США с использованием ИИ-технологий.

«Цифровой двойник» — это динамическая виртуальная копия физического объекта, процесса, системы или среды, которая обладает видом и свойствами реального аналога. Цифровой двойник принимает данные и воспроизводит процессы, чтобы вы могли спрогнозировать результаты работы реального продукта и возможные проблемы.

«Это яркий пример приложения, которое мы смогли быстро разработать и внедрить в эксплуатацию значительно более дешевым и оперативным способом», — заявил Нанд Мулчандани в интервью The New York Times. Он также сообщил, что с 2024 г. ЦРУ создало ряд чат-ботов, с помощью которых аналитики могут вести диалог, имитируя общение с иностранными лидерами. Такие ИТ-инструменты позволяют существенно повысить качество и скорость аналитической работы разведывательного сообщества США.

Понимание поведения мировых лидеров является одной из ключевых задач ЦРУ. Ранее аналитики ЦРУ составляли психологические и поведенческие профили глав государств вручную, опираясь на данные агентурной разведки и открытые источники. Теперь благодаря внедрению чат-ботов этот процесс стал значительно быстрее и дешевле. Разработанная ИТ-технология уже внедрена в оперативную деятельность агентства и активно используется в повседневной работе аналитиков.

Данные для обучения

Для обучения нейронных сетей использовались как разведывательные данные, так и общедоступная информация. По словам Мулчандани, новая ИИ-технология является частью масштабных усилий агентства по совершенствованию ИТ-инструментов для аналитиков и оперативных сотрудников, а также по более глубокому пониманию достижений и возможностей противников. Основная цель разработки — существенно упростить работу с большим объемом засекреченной информации внутри агентства. Таким образом, ЦРУ активно внедряет передовые ИИ-технологии для повышения эффективности своей аналитической и оперативной деятельности.

Президент России Владимир Путин (справо) с Председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном (слева)

Директор ЦРУ Уильям Бернс (William Burns) уделял приоритетное внимание совершенствованию ИТ-технологий агентства и пониманию того, как они используются. Новые чиновники администрации Дональда Трампа (Donald Trump) заявляли в декабре 2025 г., что планируют развивать эти инициативы, а не разрушать их.

Новое управление

24 марта 2026 г. в Государственном департаменте США сформировали новое управление, нацеленное на противодействие угрозам, связанным с ИИ. По данным ведомства, особое внимание уделяется структура, получившая название Бюро новых угроз, сосредоточит на технологических рисках со стороны Ирана, Китая и России.

Новая структура, получившая название Бюро новых угроз, займется защитой национальной безопасности от кибератак, размещения оружия в космосе и действий иностранных террористических групп. О ее создании год назад объявил государственный секретарь, о чем писал CNews, Марко Рубио (Marco Rubio), однако детали стали известны лишь весной 2026 г.