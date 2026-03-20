В «Систему» досрочно возвращен первый президент крупнейшего производителя микроэлектроники

После покупки Сбербанком доли АФК «Система» в ГК «Элемент» в группе сменилось руководство. Гендиректор группы Илья Иванцов покинул свой пост, он возвращается в структуры АФК «Система». Новым главой группы стал Олег Хазов, занимавший пост вице-президента группы, а до этого работавшим в структурах госкорпорации «Ростех» (второй крупнейший акционер ГК «Элемент»).



Новый гендиректор ГК «Элемент»

Совет директоров группы компаний (ГК) «Элемент» принял решение о досрочном прекращении полномочий президента компании Ильи Иванцова и назначении на его место Олега Хазова. Об этом говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Срок полномочий Хазова составит 3 года. Также из правления ГК исключен Александр Алексеев.

«Ближайший год будет посвящен перестройке процессов, повышению операционной эффективности и подготовке обновленной стратегии развития, — цитирует слова Хазова агентство «Интерфакс». — В планах — усиление интеграции между наукой и промышленностью и наращивание объемов производства.

Иванцов руководил ГК «Элемент» с момента создания группы в 2019 г. Сейчас он переходит на работу в АФК «Система», которая до недавнего времени были одним из двух крупнейших акционеров ГК «Элемент». До прихода в «Элемент» Иванцов уже работал в АФК «Система», в том числе занимая должности исполнительного вице-президента и главного инвестиционного директора корпорации. АФК «Система» является крупнейшим акционером МТС («Мобильные ТелеСистемы») и входит в число крупнейших акционеров Ozon.

Как отмечает Telegram-канал «Телекоммуналка», Олег Хазов пришел в ГК «Элемент» в 2022 г. на должность вице-президента по финансам и инвестициям. До этого он работал замгендиректора концерна «Созвездие» по экономике и финансам, был финансовым директором концерна «Калашников» и Ижевского механического завода.

Еще раньше он работал в «Аэроэкспрессе» и KPMG. Отметим, что концерн «Созвездие» и Ижевский механический завод входят в состав госкорпорации «Ростех», она также является совладельцем концерна «Калашников». «Ростех» — один из крупнейших акционеров ГК «Элемент».

Краткая история ГК «Элемент»

ГК «Элемент» была создана путем объединения активов госкорпорации «Ростех» и АФК «Система» в области микроэлектроники. В том числе АФК «Система» передала компании зеленоградский микроэлектронный завод «Микрон» и долю в его прямом конкуренте — «Ангстреме». Изначально структуры АФК «Система» владели в ГК «Элемент» 50% плюс одной акцией, структуры «Ростеха» — 50% минус одна акция.

В 2024 г. ГК «Элемент» провела IPO (первичное размещение акций) на «СПБ Бирже». Объем размещения составил 15 млрд руб. Впоследствии акции компании также стали котироваться и на Московской бирже.

В 2024 г. выручка ГК «Элемент» составила 44 млрд руб., показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 11 млрд руб., чистая прибыль — 8,3 млрд руб., рентабельность по показателю EBITDA — 25%, по чистой прибыли — 19%.

Покупка Сбербанком доли АФК «Система» в ГК «Элемент»

В начале 2026 г. Сбербанк купил 41,9% акций ГК «Элемент» за 27 млрд руб. В том числе банк полностью выкупил долю АФК «Система» — 37,6%, еще 4,3% было выкуплено у миноритариев.

После этого структура Сбербанка — «Интегральные системы» — объявила обязательное предложение о выкупе акций ПАО «Элемент» (головная структура ГК «Элемент»). Цена приобретения составит 0,146 руб. за одну акцию.

«Ростеха» сейчас принадлежит 41,66% акций ГК «Элемент». В госкорпорации ранее заявляли, что не собираются продавать свою долю. Соответственно, Сбербанк может потратить на выкуп акций у миноритариев ГК «Элемент» до 11,275 млрд руб.

В рамках сделки под прямой контроль АФК «Система» перешла «Корпорация роботов». Ее гендиректором является вышеупомянутый Александр Алекссев, который до недавнего времени занимал пост вице-президента ГК «Элемент» по стратегическому развитию.

Ранее CNews писал о рассмотрении Правительством России возможности создания «Объединенной микроэлектронной корпорации» (ОМК). На ее развитие до 2030 г. планируется выделить 1 трлн руб., из которых федеральный бюджет заплатит 750 млрд руб., Сбербанк — 250 млрд руб.