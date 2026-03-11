Богатство пришло, откуда не ждали. Panasonic озолотился на Blu-ray, потому что все остальные отказались их выпускать

Panasonic оказалась в ситуации, казавшейся невозможной в 2026 г. Спрос на ее старые и при этом очень дорогие Blu-Ray рекордеры взлетел так высоко, что она не успевает производить их. Рост цен не за горами. Причина в отсутствии конкуренции – другие компании давно покинули этот рынок.

Успех выжившего

Японская компания Panasonic открыла новую, вернее, старую золотую жилу, которая теперь приносит ей немалый доход. Как пишет портал Tom’s Hardware, она в больших количествах продает Blu-Ray-рекордеры, и даже не поспевает за спросом – на рынке образовался дефицит.

Покупатели проявляют особый интерес к модели DMR-ZR1, вышедшей в 2022 г., но до сих пор стоящей около $2300 или 182,3 тыс. руб. по курсу ЦБ н 11 марта 2026 г. Panasonic буквально не успевает производить новые экземпляры – потребители раскупают их и требуют еще.

Происходящее совершенно немыслимо для 2026 г., в эпоху стриминговых сервисов или, в крайнем случае, торрентов. Blu-Ray – это оптические диски объемом до 128 ГБ, появившиеся в 2005 г., но из-за своей дороговизны не ставшие столь же популярными, сколь и DVD объемом до 17 ГБ. Многие современные потребители ни разу в жизни не пользовались ими.

rawpixel.com / FreePik В 2026 году пользы от дисков, даже от Blu-ray, не очень много

Но факт остается фактом – Panasonic сейчас сбывает рекордеры DMR-ZR1 в больших количествах (абсолютные значения компания не приводит). В марте 2026 г. она даже официально извинилась за дефицит и задержки поставок и пообещала исправиться – нарастить производство и усовершенствовать логистику.

Один в поле воин

Tom’s Hardware пишет, что причина внезапной популярности рекордеров Blu-Ray именно марки Panasonic в том, что других производителей, по крайней мере, крупных и известных во всем мире, на рынке не осталось. Не так давно производство своих рекордеров прекратили компании LG и Sony, взяв пример с Samsung, которая ушла с этого рынка в 2019 г.

Как именно Panasonic собирается решить вопрос с дефицитом DMR-ZR1, к моменту выхода материала компания не уточняла. Tom’s Hardware полагает, что она или урежет производство менее востребованных рекордеров в пользу конкретно этой модели, или увеличит количество сборщиков и смен, а также продлит их рабочий день.

Любителям топового ретро

DMR-ZR1 относится к линейке DIGA. Вышедший в 2022 г., он является ее флагманом, а сама Panasonic называет его «самым высококачественным в истории DIGA» (highest grade in the history of DIGA). В презентационных материалах Panasonic делает акцент на высоком качество сборки рекордера, а также указывает на его развитое внутреннее убранство.

В первую очередь Panasonic упоминает улучшенную помехозащищенность, в том числе за счет внутренней конструкции корпуса, которая разделена на четыре отсека, и высококачественных демпфирующих и изоляционных материалов. По заверениям Panasonic, за счет этого она добилась минимизации помех. Оптический привод, жесткий диск, материнская плата и блок питания находятся каждый в своем отсеке.

Конкуренты и клиенты

Избавившись от конкурентов в лице Sony и LG, Panasonic теперь, вероятно, рассмотрит вопрос повышения цен на свои Blu-ray-рекордеры. По мнению экспертов Tom’s Hardware, это лишь вопрос времени, когда они подорожают.

Но Sony и LG были для Panasonic еще и клиентами. Они закупали у нее различные компоненты для собственных рекордеров, включая процессоры и оптические приводы. Пока нет информации, перекрывает ли новый приток денег от покупателей образовавшуюся из-за ухода крупных клиентов финансовую пустоту.

Надолго ли

Blu-Ray – это весьма передовая технология, но лишь в рамках своего времени. Они появились в 2005 г., но так и не стали массовым явлением, в отличие от DVD.

Ключевой особенностью Blu-Ray была возможность хранить на одном диске от 25 до 128 ГБ в зависимости от количества используемых для записи сторон и слоев. У DVD емкость варьировалась от 4,7 до 17 ГБ.

Но сами диски Blu-Ray были очень дорогими в сравнении с DVD, а приводы и плееры для их считывания и записи стоили намного дороже аналогичных для записи DVD. В итоге технология прижилась исключительно в домашних плеерах и рекордерах для фильмов и музыки, а также в приводах игровых приставок, тогда как гораздо более распространенные ноутбуки и настольные ПК в подавляющем своем большинстве оснащались именно приводами DVD.

В предыдущем десятилетии эпохе всех оптических дисков настал конец. Сначала их вытеснили емкие и более надежные USB-флешки, потом им на смену пришли внешние SSD и HDD. Их главными преимуществами являются: гораздо более высокая емкость, более компактные размеры, возможность многократной перезаписи и отсутствие необходимости в приводе – достаточно только USB-слота. В нынешнем десятилетии на первый план вышли стриминговые сервисы.