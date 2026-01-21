Россиян оставят без смартфонов? Импорт из Китая сократился почти вдвое, а заменить его нечем

По итогам 2025 г. импорт китайских смартфонов в Россию обвалился в полтора раза. У мобильников из этой страны почти не осталось конкурентов – на рынке из крупных игроков есть лишь США (Apple) и Корея (Samsung). В российской рознице как не было отечественных смартфонов пять или десять лет назад, так нет и до сих пор.

Китай поворачивается спиной

В 2025 г. объем поставок китайских смартфонов в Россию упал в полтора раза по сравнению с 2024 г., пишет информационное агентство РИА «Новости». И это данные не российской таможни, а китайской.

За отчетный период Китай экспортировал в Россию смартфоны на общую сумму $1,8 млрд. Может показаться, что объемы по-прежнему гигантские, ведь россияне, пользующиеся китайскими смартфонами, меняют их не каждый день и зачастую даже не каждый год. Однако же это наихудший показатель за последние четыре года.

Не исключено, что в этом плане Россия откатилась и на большее количество лет назад. Однако РИА «Новости» подчеркивает, что статистика доступна только по 2022 г. включительно.

Почему это важно

Китай – это основной поставщик смартфонов в мире. Подавляющее большинство компаний, занимающихся их разработкой, а также их непосредственные производители, расположены именно в КНР. Это касается как малоизвестных брендов, смартфоны которых россияне чаще всего покупают на китайских торговых площадках, так и крупных вендоров – Xiaomi (включая дочерние бренды Redmi и Poco), OnePlus, Realme, Infinix и многих других.

Xiaomi Поставки китайских смартфонов в Россию существенно сократились

При этом в подавляющем большинстве других стран крупных брендов смартфонов почти нет. Можно выделить лишь США (Apple) и Южную Корею. В последней до недавнего времени из известных техногигантов смартфоны выпускали Samsung и LG, но в апреле 2021 г. LG закрыла свое мобильное подразделение.

Также можно упомянуть тайваньскую компанию Asus, но в январе 2026 г. она объявила о приостановке работ по выпуску новых смартфонов как минимум на год. В Японии есть Sony, однако ее смартфоны утратили былую популярность как минимум 10 лет назад. То же касается и других японских производителей, как и тайваньской HTC.

12 лет назад закрепиться на мировом в общем и на российском мобильном рынке в частности пыталась индийская компания Micromax. Однако эти попытки успехом не увенчались, и теперь такого бренда нет даже в Индии. Его переименовали в In, и на глобальной арене про него почти никто не знает.

Россия зависит от китайских смартфонов

Наиболее популярные в России смартфоны – именно китайские. В большинстве регионов страны они на первом месте по объемам продаж.

Например, в Иркутской области по итогам 2025 г. в топ-3 вошли две китайские марки – Xiaomi и Huawei, а также смартфон корейского бренда Samsung (статистика МТС). Xiaomi заняла 25% рынка, Samsung – 17%, Huawei – 16,4%, Infinix – 8,9%. Самым популярным смартфоном в Иркутской области в 2025 г. стал Huawei Nova Y72S. Его выбрал каждый двенадцатый покупатель (6,2%). Далее следуют Xiaomi Redmi A5 3 (5,7%) и Xiaomi Redmi 14C 8 (3,1%).

В других регионах ситуация схожая. Например, в Тюменской области у Xiaomi и Samsung те же доли рынка (25% и 17% соответственно), а самым востребованным стал смартфон Xiaomi Redmi A5 3/64 ГБ (6% всех продаж в штуках). У Huawei Nova Y72S 8/128 ГБ (4%) и Xiaomi Redmi A5 4/128 ГБ по 3%.

Средняя стоимость смартфона в Тюменской области составила 24,3 тыс. руб., равно как и в Югре, а также на Ямале, говорится в статистике МТС. При этом за эти деньги китайские компании предлагают смартфоны с вполне современными спецификациями, тогда как Samsung – только базовые модели. У Apple и вовсе нет современных смартфонов дешевле 50 тыс. руб.

Виновата не Россия?

Вполне возможно, что причины обвала поставок китайских смартфонов в Россию стоит искать непосредственно в Китае. Как пишет РИА «Новости», в 2025 г. Поднебесная сократила суммарный экспорт своих смартфонов на 9% год к году, до $120,4 млрд. Доля России в нем – примерно 1,5% ($1,8 млрд). Импорт китайских смартфонов в США просел примерно на треть, до $23,3 млрд.

По объему импорта китайских смартфонов Россия со своими 1,5% занимает шестое место. В первой тройке – Гонконг (22% всех поставок), США (19%) и Япония (7%).