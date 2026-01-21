Иркутяне предпочитают бюджетные смартфоны китайских брендов

МТС проанализировала тренды на рынке смартфонов Приангарья по итогам 2025 г. В топ-3 вошли две китайские марки – Xiaomi и Huawei, а также смартфон корейского бренда Samsung. При этом больше всего денег иркутяне потратили на Apple. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам 2025 г. китайский бренд Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов – практически каждый четвертый купленный гаджет в Иркутской области этой марки. Второе место у корейского бренда Samsung (17%), а «бронза» у Huawei (16,4%). Также в пятерку самых популярных брендов впервые вошел Infinix (8,9%), что свидетельствует о росте конкуренции среди недорогих гаджетов. При этом американская марка Apple лидирует в Приангарье в денежном выражении – на «яблочные» смартфоны пришлось 27,4% продаж.

Самым популярным смартфоном в Иркутской области в 2025 г. стал Huawei Nova Y72S. Его выбрал каждый двенадцатый покупатель (6,2%). Далее следуют Xiaomi Redmi A5 3 (5,7%) и Xiaomi Redmi 14C 8 (3,1%)

Одним из трендов года эксперты отметили рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20-40 тыс. руб. показал самую высокую динамику среди всех категорий. Вместе с тем, доля бюджетных девайсов остается самой высокой на рынке и составляет более трети всех продаж.