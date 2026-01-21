Тюменцам назвали самые продаваемые смартфоны в 2025 году

МТС проанализировала рынок смартфонов в Тюменской области в собственной розничной сети по итогам 2025 г. Xiaomi и Samsung заняли лидирующие позиции по продажам смартфонов в штуках — на них пришлось 25% и 17% соответственно от общего объема продаж. В то же время основная доля выручки на рынке по-прежнему формируется за счет смартфонов бренда Apple, на которые пришлось 34% продаж в денежном выражении. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самой востребованной моделью в Тюменской области стал смартфон Xiaomi Redmi A5 3/64 ГБ, на который пришлось 6% всех продаж в штуках. Далее следуют Huawei Nova Y72S 8/128 ГБ (4%) и Xiaomi Redmi A5 4/128 ГБ (3%). Средняя стоимость смартфона в регионе составила 24,3 тыс. руб.

По итогам 2025 г. бренд Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов, оставшись самым массовым на тюменском рынке. Samsung показал наиболее заметный рост, увеличив долю и в штуках, и в деньгах, что указывает на укрепление позиций в среднем (20-40 тыс. руб.) и высоком (от 60 тыс. руб.) ценовых сегментах. Смартфоны бренда Realme (11% от общего объема продаж в регионе) продолжили конкуренцию за массовую аудиторию, постепенно сократив разрыв с лидерами за счет агрессивной ценовой политики и расширения модельного ряда. Apple продолжает лидировать в денежном выражении за счет высокой средней стоимости устройств.

Одним из заметных изменений 2025 г. стал рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20–40 тыс. руб. показал самую высокую динамику среди всех категорий. Параллельно в 2025 г. рос интерес и к устройствам стоимостью 40–60 тыс. руб., доля которых увеличилась с 4% до 5% в штуках. При этом сегмент смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. остался самым большим и составил более трети всех продаж.