Создан бескомпромиссный игровой ноутбук с высочайшей производительностью. Видео

Пользователь под ником Socket Science собрал мобильный ПК, имеющий полное право называться игровым. У него получилось создать вполне компактный ноутбук на основе запчастей для настольного ПК, то есть никаких ограничений по производительности, заложенных в заводские ноутбуки, здесь нет. Детище Socket Science способно на равных тягаться игровыми десктопами и даже превосходить их, если в тех стоит менее мощное «железо».

Системный блок с монитором

Пользователь YouTube с псевдонимом Socket Science собрал домашний ноутбук, используя, по большей части, комплектующие для настольного персонального компьютера, пишет портал Liliputing. Ему был нужен по-настоящему производительный, но при этом в меру компактный мобильный ПК, чтобы можно было и брать его с собой, и не мириться с ограничениями по производительности, которые закладывают в свои игровые ноутбуки именитые бренды.

Внутри творения Socket Science стоит полноценная материнская плата от настольного ПК и, соответственно, настольный же процессор без каких-либо серьезных лимитов по тепловыделению и, следовательно, по производительности. Разработчик дошел до того, что смог внедрить в свой ноутбук даже полноценную дискретную видеокарту. И при всем этом у него получился гораздо более компактный игровой «монстр» в сравнении с классическими десктопами, имеющий, к тому же, встроенный экран. Другими словами, это действительно полноценный ноутбук.

Больше года работы

Свое изобретение Socket Science создавал и совершенствовал в течение 14 месяцев. В качестве основы он взял настольный процессор AMD Ryzen 5 5600X – это один из прорывных CPU компании AMD, которые она представила в пику чипам Intel Core 10 поколения осенью 2020 г., и которые в итоге оказались во многом лучше конкурентов.

Socket Science Внешне ноутбук мало отличается от классических мобильных ПК

Это 65-ваттный процессор – такие в ноутбуки не ставятся из-за ограниченного пространства внутри корпуса и невозможности смонтировать там по-настоящему мощную систему отвода тепла. Основа ноутбука – это плата формата ITX размерами 17х17 см для настольных ПК. Графику обрабатывает дискретная видеокарта AMD Radeon RX 6600 – не самая передовая по современным меркам, но показывающая достойные результаты во многих популярных играх.

Главная проблема решена

Немало времени Socket Science потратил на продумывание системы охлаждения, ведь десктопные комплектующие не просто так не устанавливают в ноутбуки – они слишком сильно греются, потребляя при этом слишком много энергии. Как пишет Liliputing, автору проекта пришлось с нуля создать эту систему, которую он решил собрать на тепловых трубках, дополнив их несколькими пассивными радиаторами (у которых нет активного вентилятора сверху). Без дополнительных отдельных вентиляторов тоже не обошлось, но цель была достигнута – настольное «железо» перестало перегреваться, находясь в довольно тесном корпусе мобильного ПК.

Такого нет ни у кого

И к слову о корпусе. Socket Science отказался от идеи использования готовых решений – по всей видимости, ему не удалось найти подходящий корпус, который вместил бы все нужные ему компоненты без серьезной их кастомизации.

Как создавался ноутбук

Решением стало использование уникального корпуса, созданного с нуля. В этом Socket Science помогли программа для трехмерного моделирования и 3D-принтер, на котором он и изготовил корпус.

Разработан он был с учетом необходимости размещения не только CPU, видеокарты, громоздкой системы охлаждения и полноценной настольной материнской платы, пусть и относительно компактной. Созданный Socket Science также вмещает несколько планок оперативной памяти, а чтобы из-за нее итоговый ноутбук не имел слишком большую толщину, автор проекта выбрал низкопрофильные планки.

Закончив с электронным наполнением своего ноутбука, Socket Science перешел к внешней атрибутике. Он встроил в основную часть корпуса небольшую клавиатуру, тем самым оставив место под очень крупногабаритный тачпад – визуально он даже больше, чем у современных MacBook. А чем тачпад больше, тем, как известно, выше степень удобства его использования и ниже вероятность, что его променяют на обычную мышку, проводную или беспроводную.

Финальный результат

Эксперимент Socket Science завершился успешно. У пользователя получился очень компактный ноутбук, с учетом того, какое «железо» стоит внутри него». По своим габаритам он вполне сопоставим с современными заводскими решениями, разве что толщина из-за кастомной системы охлаждения немного больше обычного.

Socket Science Делать ноутбуки по-настоящему мощными, не жертвуя их габаритами, вполне реально

В ноутбуке Socket Science полностью отсутствует аккумулятор, то есть без подключения к электросети работать он не сможет. Автор проекта не стал использовать АКБ, потому что настольные компоненты исчерпают его заряд в считанные минуты.

Справедливости ради стоит отметить, что в современных игровых ноутбуках аккумулятор тоже не способен долго держать заряд. Чаще всего он нужен для того, чтобы ноутбук не отключился, пока его переносят от одной розетки к другой.