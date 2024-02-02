Российская ИТ-компания наказала HP на 100 миллионов за уход из России
Российский дистрибутор «Треолан» взыскал более 100 млн рублей со сбежавшего из страны производителя персональных компьютеров, ноутбуков и принтеров HP. Иностранный вендор прекратил оказывать предоплаченную техподдержку, за что и поплатился.
Победа в суде
Как выяснил CNews, ИТ-дистрибутор «Треолан» (входит в группу «Ланит) выиграл иск к российскому юрлицу HP (ООО «Эйчпи инк») на сумму 120,9 млн руб. Информация об этом содержится в карточке дела Арбитражных судов.
Иск связан с отказом HP оказывать техподдержку по оплаченным сертификатам, следует из определения суда. Согласно документу, в августе 2018 г. «Треолан» и HP заключили партнерское соглашение по дистрибуции продукции HP. Иностранный вендор также оказывал услуги техподдержки своего «железа» — HP Care Pack.
С 1 июля 2022 г. HP уведомил «Треолан» об одностороннем отказе от оказания техподдержки по всем оплаченным заказам, следует из судебного документа. Суд установил, что HP оказала услуги не в полном объеме и соответственно получила неосновательное обогащение. Суд постановил взыскать с HP денежные средства в размере 108,6 млн руб. (плюс проценты 12,1 млн руб.) за период с 1 июля 2022 г. по 25 ноября 2023 г. Иск был удовлетворен 12 декабря 2023 г.
Уйти, не расплатившись
Как уже известно, в начале марта 2022 г. HP приостановил поставки своих продуктов на территорию России. А в мае компания и вовсе сообщила об уходе с российского рынка.
В ноябре 2023 г. HP начала ликвидацию своего российского юрлица. Сроком ликвидации — 23 октября 2024 г. В мае 2023 г. ООО «Эйчпи инк» по итогам 2022 г. отчиталось о чистом убытке в размере 1,74 млрд руб.
Разбирательства с иностранными вендорами
Судебные разбирательства отечественных компаний с российскими представительствами иностранных вендоров стали регулярной практикой после начала СВО (февраль 2022 г.). Тогда вендоры стали сворачивать свою деятельность на территории России и односторонне отказываться от исполнения оплаченных договоров. Среди них HP, Oracle, Microsoft, Dell, Cisco и многие другие.
Суды по обыкновению становятся на сторону оказавшихся без техподдержки или поставок оборудования российских компаний. Например, в июле 2023 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск на сумму более 1,4 млрд руб. против российской «дочки» Hewlett Packard Enterprise.
После шквала исков суды стали арестовывать счета или признавать иностранные юрлица банкротами. Среди таких кейсов присутствуют Dell и Oracle.
Иски подают не только к российским представительствам зарубежных вендоров, но и к российским ИТ-компаниям, поставляющим на отечественный рынок иностранные продукты. Например, об одном из таких исков CNews писал в январе 2024 г. Тогда ЦБ России потребовал от «ПК Аквариус» более 164,9 млн руб. за неоказанную техподдержку оборудования компании Dell.