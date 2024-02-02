Российская ИТ-компания наказала HP на 100 миллионов за уход из России

Российский дистрибутор «Треолан» взыскал более 100 млн рублей со сбежавшего из страны производителя персональных компьютеров, ноутбуков и принтеров HP. Иностранный вендор прекратил оказывать предоплаченную техподдержку, за что и поплатился.

Победа в суде

Как выяснил CNews, ИТ-дистрибутор «Треолан» (входит в группу «Ланит) выиграл иск к российскому юрлицу HP (ООО «Эйчпи инк») на сумму 120,9 млн руб. Информация об этом содержится в карточке дела Арбитражных судов.

Иск связан с отказом HP оказывать техподдержку по оплаченным сертификатам, следует из определения суда. Согласно документу, в августе 2018 г. «Треолан» и HP заключили партнерское соглашение по дистрибуции продукции HP. Иностранный вендор также оказывал услуги техподдержки своего «железа» — HP Care Pack.

С 1 июля 2022 г. HP уведомил «Треолан» об одностороннем отказе от оказания техподдержки по всем оплаченным заказам, следует из судебного документа. Суд установил, что HP оказала услуги не в полном объеме и соответственно получила неосновательное обогащение. Суд постановил взыскать с HP денежные средства в размере 108,6 млн руб. (плюс проценты 12,1 млн руб.) за период с 1 июля 2022 г. по 25 ноября 2023 г. Иск был удовлетворен 12 декабря 2023 г.

Уйти, не расплатившись

Как уже известно, в начале марта 2022 г. HP приостановил поставки своих продуктов на территорию России. А в мае компания и вовсе сообщила об уходе с российского рынка.

В ноябре 2023 г. HP начала ликвидацию своего российского юрлица. Сроком ликвидации — 23 октября 2024 г. В мае 2023 г. ООО «Эйчпи инк» по итогам 2022 г. отчиталось о чистом убытке в размере 1,74 млрд руб.

Разбирательства с иностранными вендорами

Судебные разбирательства отечественных компаний с российскими представительствами иностранных вендоров стали регулярной практикой после начала СВО (февраль 2022 г.). Тогда вендоры стали сворачивать свою деятельность на территории России и односторонне отказываться от исполнения оплаченных договоров. Среди них HP, Oracle, Microsoft, Dell, Cisco и многие другие.

Суды по обыкновению становятся на сторону оказавшихся без техподдержки или поставок оборудования российских компаний. Например, в июле 2023 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск на сумму более 1,4 млрд руб. против российской «дочки» Hewlett Packard Enterprise.

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После шквала исков суды стали арестовывать счета или признавать иностранные юрлица банкротами. Среди таких кейсов присутствуют Dell и Oracle.

Иски подают не только к российским представительствам зарубежных вендоров, но и к российским ИТ-компаниям, поставляющим на отечественный рынок иностранные продукты. Например, об одном из таких исков CNews писал в январе 2024 г. Тогда ЦБ России потребовал от «ПК Аквариус» более 164,9 млн руб. за неоказанную техподдержку оборудования компании Dell.