Россиян отлучают от Xiaomi и iPhone. Новогодние цены на смартфоны резко вырастут

Новогодние цены на смартфоны будут выше на 20% в сравнении с прошлогодними. Ритейлеры связывают это с нестабильностью российской валюты. Новые Xiaomi, Realme и iPhone станут менее доступными для россиян на фоне падения реальных доходов и роста ключевой ставки Центробанка, которая тянет за собой и рост процентов по кредитам.

Смартфон – это роскошь

Российские крупнейшие ритейлеры прогнозируют резкий рост стоимости смартфонов в период новогодних праздников, а также предпраздничного периода. Как пишут «Ведомости», средняя цена умного мобильника составит в отечественных магазинах в районе 27 тыс. руб. а это на 20% больше, чем в декабре 2022 г.

О приближающемся удорожании смартфонов во время праздников на фоне показателей прошлого года изданию сообщили в «Билайне» и Tele2. Среди онлайн-маркетплейсов бытует аналогичный прогноз – в Wildberries, к примеру, сообщили CNews, что на фоне динамики 2023 г. аналитики платформу прогнозируют 20-процентный рост стоимости смартфонов в сравнении с декабрем 2022 г. «Основная причина – рост курсов валют», – добавили представители Wildberries.

Дело не только в рубле

Аналитики операторов связывают столь ощутимый рост средней стоимости смартфонов в России вовсе не со слабостью национальной валюты. В Tele2 сообщили изданию, что всему виной дорогие Apple iPhone 15 и смартфоны с гибким экраном 2023 модельного года – из-за них и растет средняя цена.

Фото: senivpetro / FreePik Декабрь 2023 года - вероятно, не самое лучшее время для покупки нового смартфона

Схожее суждение приводят изданию и представители «Билайна». Открыто заявив, что смартфоны в декабре 2023 г. подорожают, они указали на то, что в конце каждого года традиционно повышается спрос на флагманские, то есть дорогие модели.

О ежегодном предновогоднем и новогоднем ажиотаже вокруг топовых и дорогих смартфонов говорят и представители «М.Видео-Эльдорадо». «Декабрь - один из пиковых месяцев года в продажах смартфонов. В предновогодний период более дорогие и статусные модели, включая iPhone, традиционно являются одними из наиболее популярных покупок для себя или близкому в качестве знакового подарка», – сообщили они CNews.

Россиян спасут только скидки

Опрошенные «Ведомостями» источники полагают, что 20-процентный взлет средней стоимости смартфонов, ожидаемый в декабре 2023 г. – это еще цветочки. Все могло быть хуже – цены могли вырасти еще сильнее, но и у ритейлеров, и непосредственно у производителей есть мощный сдерживающий фактор – новогодние распродажи.

По их словам, вендоры и продавцы действуют в условиях очень серьезной конкуренции. На фоне этого и те, и другие готовы пойти на снижение маржинальности «с каждого отдельно проданного смартфона».

Впрочем, все вышесказанное вовсе не означает, что в другие месяцы цены на смартфоны не растут – мобильники постоянно становятся менее доступными для россиян, просто не так быстро. Причин несколько – слабый курс рубля, уход иностранных производителей из России и рост расходов ритейлеров на ввоз техники по параллельному импорту.

В ИТ-дистрибьюторе Fplus сообщили изданию о росте средней стоимости смартфона до 23,6 тыс. руб. по итогам 10 месяцев 2023 г. «Пиковое повышение, связанное с падением курса рубля, пришлось на сентябрь (2023 г. – прим. CNews). Тогда показатель вырос до 25 700 руб.», – отметили в компании.

В верхнем ценовом сегменте тоже наблюдается подорожание – одни только смартфоны Apple теперь имеют среднюю стоимость на уровне 75,7 тыс. руб. против 67,3 тыс. руб. в начале 2023 г. а мобильники Samsung, в январе стоившие в среднем 34 тыс. руб. к сентябрю 2023 г. получили среднюю стоимость на уровне 42,4 тыс. руб., подсчитали в Fplus. Напомним, что Samsung и Apple ушли из России в марте 2022 г.

Есть шанс экономить

Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что цены на некоторые смартфоны снизятся после января 2024 г. На это будут влиять несколько факторов, в том числе и окончание праздничного сезона.

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Но подешевеют в первую очередь лишь не совсем новые устройства, например, те, что вышли в 2022 г. Цена на них упадет в преддверии анонса более новых моделей с последующим их попаданием в розницу. В начале каждого года, за исключением ковидного 2020 г., на протяжении нескольких десятилетий проходят две международные выставки потребительской электроники – CES в Лас-Вегасе (США) и MWC в Барселоне (Испания). Для производителей это возможность провести презентацию своих новинок, и они регулярно пользуются ею. Некоторые вендоры, например, Samsung, проводят независимые мероприятия по показу своих новых смартфонов, ежегодно в январе или феврале.

Собеседники издания не сомневаются, что премьера новых моделей повлияет на удешевление вышедших ранее. Помешать этому, по их словам, может ослабление курса рубля.