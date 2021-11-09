Банкам разрешат уничтожать бумажные договоры с клиентами без их ведома

Банкам хотят разрешить уничтожать бумажные договора без согласия клиентов. Предварительно такие документы будут переведены в цифровой формат. Изменения в законодательство подготовило Минэкономразвития. По мнению ведомства, это сэкономит бизнесу миллиарды руб. Центральный банк и участники финансового рынка поддерживают изменения. Однако эксперты напоминают о рисках утечки или потери информации.

Из бумаги в цифру





Банки смогут без предупреждения клиентов уничтожать договора и создавать их электронные версии. С таким предложением выступило Минэкономразвития. В рамках программы «Цифровая экономика» ведомство предлагает внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Предложенные изменения внесены в Госдуму и позволят банкам переводить бумажные документы в электронные при сохранении юридической значимости, а также будут регулировать их долговременное хранение.

Нововведение сэкономит бизнесу миллиарды рублей. На данный момент законом требуется хранить документы в бумажном виде до пяти лет после истечения срока действия документа. По данным Минэка, общие затраты бизнеса на хранение бумажных архивов оценивается в 3,5 трлн руб. в год.

При этом Центральный Банк поддерживает предлагаемые изменения. Ряд российских банков, среди которых — Сбербанк, ВТБ, Росбанк и МКБ также поддерживают поправки, направленные на ускорение цифровизации документооборота, пишут «Известия».

Подробнее об изменениях

Сейчас банк для уничтожения бумажных документов (если он многосторонний) должен получить согласие от всех участников договора в виде усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Представители ведомства подчеркивают, что уже готовят поправки ко второму чтению законопроекта в Госдуме.

Банки смогут без разрешения клиентов уничтожать бумажные договора

«В частности, наиболее крупные и надежные банки с точки зрения правительства и ЦБ получат возможность уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной, — отметили в Минэкономразвития. — Также планируется разрешить визирование цифровой версии документа физлицом не только УКЭП, но и усиленной неквалифицированной электронной подписью, формируемой с помощью портала «Госуслуги» и подтверждающей неизменность документа с момента его подписания».

Риски

Оцифровка архивных документов никак не повлияет на жизнь россиян, рассказал «Известиям» ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин. Однако, по словам экспертов, вопрос о конвертации документов банков в электронный формат должен подниматься после обеспечения безопасности цифровых архивов. Ведь в случае их удаления или потери информации могут возникнуть сложности у граждан.

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Однако по мнению операционного директора финтех платформы «Фаст Ривер» Ксениии Артемьевой, прямых рисков для клиентов в предлагаемых нововведениях быть не должно, учитывая защиту систем безопасности банков. При этом вопрос о получении несанкционированного доступа к ним из-за человеческого фактора, который стоит за всеми громкими утечками баз, остается открытым, подчеркивает Артемьева. Также по ее мнению, перевод в «цифру» должен быть максимально автоматизирован, чтобы исключить ошибки и неточности при конвертации.

Комментарии рынка

В действующей редакции законопроекта Минпромторга банкам нельзя создавать электронные дубликаты по наиболее массовым бумажным документам, рассказали в «Известиям» в Сбербанке. Там же подчеркнули, что это не даст ожидаемого экономического эффекта. У финансовых организаций должна быть возможность самостоятельно без согласия клиента изготавливать цифровые копии оригиналов или обратиться к услугам лицензированных организаций, имеющих полномочия по обработке документов, содержащих сведения, составляющих банковскую тайну, рассказали «Известиям» представители Сбербанка.

Принятие законопроекта поспособствует снижению затрат и улучшению работы по документам с клиентами и органами надзора, рассказал зампредседателя правления Совкомбанка Олег Машталяр. По словам операционного директора МКБ Татьяны Зыковой, нововведения должны охватывать всю текущую инфраструктуру в целом: так как, если банки перестанут формировать и хранить кредитные договоры на бумаге, а суды продолжат требовать предъявление оригиналов на бумажных носителях с подписями обеих сторон, то инициатива будет неэффективна.