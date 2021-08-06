Больше никаких «иностранцев». В России грядет тотальный запрет на зарубежные базовые станции для 4G

Минцифры хочет обязать всех российских операторов с января 2023 г. строить свои 4G-сети исключительно на отечественных базовых станциях. Без этого им не продлят старые лицензии на частоты LTE и не выдадут новые. За 2,5 года до введения этих ограничений в России существовала лишь одна отечественная базовая станция для 4G операторского класса – ее разработал «Ростех», и она поддерживает не все требуемые диапазоны частот.

Бойкот импортным базовым станциям

Российские власти могут ввести запрет на установку базовых станций сетей LTE (4G) в сетях отечественных операторов связи, пишет ТАСС. Такую идею предложило Минцифры.

Ограничения подразумевают, что для получения новых или продления имеющихся решений о выделении частот для постройки и развития сетей LTE и LTE-A операторы смогут использовать только российские базовые станции. Основное требование к ним – наличие записи о них в реестре российской электронной продукции.

О возможных ограничениях в использовании импортных базовых станций в сетях 4G заявил глава российского Минцифры Максут Шадаев в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами Правительства. Также он говорил об этом и на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике в начале июня 2021 г. «Сейчас наш главный вопрос – как нам аккуратно стимулировать спрос (на российскую микроэлектронику – прим. CNews)? И здесь мы рассматриваем две истории. Понятно, что мы в каких-то сегментах будем вводить ограничения, например, 5G базовые станции – мы уже все вместе приняли решение, что будут российские. Сейчас мы рассматриваем для себя, что LTE базовые станции тоже будут российские, и мы рассматриваем возможность ввести такие ограничения, когда операторы на сеть смогут поставить только базовые станции российского производства, это очень серьезная вещь», – сказал тогда министр связи.

На подготовку дадут два года

По данным «Интерфакса», запрет установку на LTE-станций иностранного происхождения российскими операторами будет введен с 2023 г. «Когда мы решение Госкомиссии по радиочастотам (о продлении лицензий, – прим. CNews) принимали, мы ввели очень жесткое ограничение на поставку, начиная с 2023 г., в сети связи зарубежных базовых станций. То есть фактически с 1 января 2023 г. на сетях связи операторов наших можно будет поставить только российские базовые станции», – отметил Максут Шадаев.

Модельный ряд российских базовых станций для 4G пока очень скуден

Глава Минцифры уточнил, что к настоящему моменту ведомство провело ряд переговоров с основными вендорами базовых станций. Со слов Шадаева, Минцифры удалось договориться с ними о локализации их производства на территории России, а также для передачи прав на производство LTE-станций российским партнерам. Шадаев также назвал двух потенциальных отечественных производителей базовых станций – это АФК «Система» и госкорпорация «Ростех».

«Нам кажется, что это позволит существенным образом снизить зависимость такой критической телекоммуникационной инфраструктуры от зарубежных производителей, снизить санкционные риски и, самое главное, использовать возможности производства, которое сейчас создается в части микроэлектроники, электронной компонентной базы для того, чтобы мы встраивали эти компоненты, наполняли ими те базовые станции, которые будут ставиться на сети связи», – сказал Максут Шадаев.

Первые «намеки» на импортозамещение

Российские власти начали говорить о необходимости отказа от зарубежных LTE-станций в российских сотовых сетях еще в июне 2021 г. CNews писал, что такой тезис озвучил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко напомнил, что имеющиеся у операторов «Большой четверки» (Tele2, МТС, «Мегафон» и «Билайн») федеральные LTE-лицензии совсем скоро перестанут действовать. Они были выданы еще в 2012 г. со сроком до сентября 2021 г.

Не будет импортозамещения - не будет и лицензий на частоты

Со слов вице-премьера, летом 2021 г. Минцифры провело переговоры с отечественными операторами о том, чтобы одним из условий продления лицензий стал переход на отечественное оборудование. Это связано с тем, что иностранное оборудование может содержать «скрытые возможности». По словам Чернышенко, операторы, претендующие на продление лицензий, должны предоставить отечественным производителям гарантии закупок, под которые будет масштабироваться производство.

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«Предложение» Чернышенко об отказе от импортных LTE-станций пришлось по нраву не всем операторам. К примеру, представители «Билайна» посчитали некорректным менять условия лицензий LTE при их продлении. «Подобные условия должны иметь основания в виде уже сложившегося конкурентного рынка отечественных решений, но сейчас таких оснований нет. Отечественное оборудование LTE с поддержкой всех необходимых диапазонов, необходимых функций, необходимого уровня надежности пока нет в требуемом операторами объеме, и в ближайшее время не появится. Поэтому в программах импортозамещения важно соблюдать принцип разумности и реализуемости», – заявили они.

Что могут предложить российские вендоры

На момент публикации материала в России почти не существовало полностью отечественных базовых станций операторского класса для сотовых сетей четвертого поколения. Первая и пока единственная из них появилась всего полгода назад, 8 февраля 2021 г.

Создала такую базовую станцую компания «ГлобалИнформСервис» (ГИС), входящая «Ростех». Модель имеет индекс R45F, числится в реестре российской радиоэлектронной продукции и поддерживает стандарт LTE и LTE-A. Производство базовой станции будет сосредоточено на предприятиях холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех»).

LTE-станция R45F пока бесполезна для большинства операторов

На момент премьеры представители «Ростеха» не раскрыли стоимость R45F, сообщив лишь, что она «будет сопоставима с аналогичным оборудованием от зарубежных производителей». По прошествии шести месяцев цена по-прежнему остается неизвестной.

По умолчанию станция поддерживает лишь диапазон 450 МГц, который операторы используют достаточно редко. Например, «Ростелеком» прибегает к нему лишь при подключении к интернету социально значимых объектов.

CNews писал, что в ближайшее время базовая станция 4G «Ростеха» будет поддерживать и более распространенные диапазоны: 1800 МГц, 2,1 ГГц и 2,3–2,4 ГГц. Наибольшие перспективы в госкорпорации видят в базовых станциях для диапазона 1800 МГц. В «Ростехе» утверждают, что уже ведут работы с МТС и «Вымпелкомом» в части базовых станций для данного диапазона.

Обычным россиянам стоимость R45F знать необязательно

Также «Ростех» ведет разработку базовых станций для сотовых сетей пятого поколения (5G). Полнофункциональный макет первой такой станции был показан в конце сентября 2020 г. На момент публикации материала в России не существовало общедоступных сетей 5G с широкой областью покрытия.