Минцифры будет делить 1,85 миллиарда между электронными СМИ

«Социальные» субсидии для электронных СМИ

Начиная с 2021 г. выдача субсидий социально значимым проектам электронных СМИ, социальным и образовательным интернет-сайтам будет регулироваться постановлением Правительства при непосредственном участии Минцифры. Соответствующее постановление №103 от 2 февраля 2021 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте Правительства России.

Суммарный объем субсидий на социально значимые проекты электронных СМИ в период 2021-2023 г. составит 1,85 млрд руб. (по 617,3 млн руб. в год), следует из текста федерального закона о государственном бюджете России на 2021 г.

Ранее правила субсидирования СМИ ежегодно утверждались приказом Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), подведомственного Минцифры. В конце 2020 г. ведомство было упразднено вместе с Федеральным агентством связи (Россвязь).

Формированием комиссии по отбору конкурсных заявок отныне будет заниматься Минцифры. На сайте ведомства будут публиковаться все данные о конкурсе, включая сроки проведения, требования к оформлению заявки и к документам для участия.

Кто может рассчитывать на получение субсидии

На субсидии из госбюджета могут претендовать прошедшие конкурсный отбор учредители СМИ – юрлица (кроме госучреждений), осуществляющие производство, распространение и тиражирование социально значимых теле- и радиопрограмм, документальных телефильмов, создание и поддержание интернет-сайтов социального или образовательного значения. Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Информационная среда» госпрограммы «Информационное общество», отмечается в документе.

Распределением субсидий на социальные проекты электронных СМИ займется Минцифры

К участию в конкурсе допускаются СМИ, официально зарегистрированные в Роскомнадзоре и не имеющие предупреждений от ведомства в отношении учредителя или редакции (главного редактора) в течение года до дня подачи заявки. Субсидии недоступны иностранным юрлицам и компаниям с долей иностранных юрлиц более 50%, а также тем, кто уже является получателем подобной субсидии.

Среди ключевых критериев отбора социальных проектов электронных СМИ для получения субсидий в документе указано соответствие приоритетным направлениям государственной политики России, социальная значимость, проработанность сценарной концепции, достоверность расчетов стоимости проекта и соответствие целевой аудитории. Для интернет-сайтов также учитывается их посещаемость.

Размер субсидии рассчитывается как сумма затрат по направлениям расходов получателя субсидии, заявленных при конкурсном отборе проекта. Критерием исполнения проекта является общий хронометраж произведенной теле- или радиопродукции, или создание и поддержание сайта для интернет-проектов.

На что можно тратить субсидии

Средства, полученные в рамках субсидии, позволяется расходовать на зарплаты штатных и нештатных работников, выплаты авторских вознаграждений и актерских гонораров, а также на все соответствующие страховые, пенсионные и медицинские выплаты.

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Субсидии также могут расходоваться на командировочные и транспортные расходы, аренду помещений, студий, съемочных площадок, съемочной, осветительной и звукозаписывающей техники, оплату услуг связи (кроме телерадиокомпаний с уставной господдержкой), реквизита, костюмов, декораций, услуг студий и монтажных аппаратных. Допускается оплата услуг ИП, участвующих в процессе в качестве режиссера, оператора звукорежиссера, мультипликатора, специалиста по компьютерной графике, артиста и др. Сюда же включены расходы на права использования аудио-, видео- и фотоматериалов, архивные материалы, трюковые съемки и приобретение расходных материалов.

Прошедшие конкурсный отбор владельцы социальных или образовательных сайтов могут расходовать средства субсидий на зарплаты, оплату интернет-трафика и продление регистрации доменного имени сайта, техподдержку и администрирование своего ресурса. Сюда же включены расходы на архивные материалы, права на использование информации, аренду серверов и оплату хостинга, приобретение лицензионного ПО и расходных материалов.

Категорически запрещается тратить средства субсидий из госбюджета на покупку иностранной валюты – кроме закупки импортного оборудования, сырья, комплектующих и операций для достижения целей субсидии.

Господдержка СМИ в 2021-2023 гг.

В рамках закона №385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», принятого 8 декабря 2020 г., на субсидии социально значимых проектов электронных СМИ, социальных и образовательных интернет-сайтов из госбюджета планируется направить 617,3 млн руб. (617 342,9 тыс. руб.) в 2021 г. Точно такие же ежегодные суммы заложены в расходы на плановый бюджетный период в 2022 и 2023 гг. Всего за три года на субсидирование социальных и образовательных проектов электронных СМИ планируется выделить 1 852 028,7 тыс. руб.

В сумме на финансирование СМИ из федерального бюджета 2021-2023 гг. планируется направить более 300 млрд руб., из них 102 794,5 млн руб. в 2021 г., 102 155,2 млн руб. в 2022 г. и 102 372,8 млн руб. в 2023 г.

Львиная доля этих расходов запланирована в качестве финансовой поддержки крупных телеканалов и расширения телевизионного вещания, в том числе, на развитие второго мультиплекса и трансляции его программ в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек, а также на «информационно-разъяснительное и экспертно-социологическое сопровождение результатов и мероприятий национальных проектов в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"».

В документе также отмечено, что бюджетные ассигнования, зарезервированные при формировании законопроекта по разделу «Средства массовой информации» в 2022-2023 гг., составят 6 млрд руб. ежегодно, и будут направлены на поддержку СМИ.