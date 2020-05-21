Малоизвестная компания запрещает Apple выпускать iPhone

Спор из-за iPhone

Бразильская компания Gradiente, выпускающая смартфоны на базе операционной системы Android, подала в суд на американскую корпорацию Apple из-за незаконного использования торговой марки iPhone.

Южноамериканская компания пытается обжаловать решение, вынесенное судом низшей инстанции в 2018 г. Согласно этому решению, и Apple, и IGB имеют право выпускать и продавать в Бразилии товары, содержащие в названии слово iPhone.

IGB Electronica, которой принадлежит Gradiente, ведет многолетнюю борьбу с производителем всемирно известного смартфона из Калифорнии за эксклюзивные права на использование торговой марки iPhone на территории Бразилии. Как сообщает местное издание Tecnoblog, теперь разбирательство ведется в Верховном суде после того, как в апреле 2020 г. IGB подала апелляцию на решение от 2018 г.

Многолетняя тяжба

IGB подала заявку на регистрацию товарного знака “G Gradiente iphone” в 2000 г., которая была удовлетворена местным патентным ведомством INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) лишь в 2008 г., когда первый смартфон Apple уже находился в свободной продаже около года.

Смартфон G Gradiente iphone на базе ОС Android, выпущенный в 2012 г.

В 2012 г. бразильская компания выпустила свой первый смартфон под данным брендом, а в 2013 г. Apple через INPI попыталась добиться лишения IGB эксклюзивного права на его использование, однако в этом не преуспела.

В 2013 г. Apple подала судебный иск к IGB Electronica, а в 2014 г. отпраздновала успех – федеральный суд лишил бразильскую компанию эксклюзивных прав на бренд. В 2018 г. состоялся еще один суд, который оставил предыдущее решение в силе, лишив бразильцев возможности потребовать от Apple компенсации за использование своего товарного знака, в которой та, по-видимому, дейтсвительно нуждалась – по данным издания, суммарный долг IGB перед кредиторами на тот момент составлял около $77,5 млн. На сегодня же он превышает $170 млн.

Борьба Apple за бренды

На родине Apple, в США, торговая марка IPhone была зарегистрирована в 1996 г. компанией Infogear. Под этим брендом она выпускала настольный телефонный аппарат, пока в 2000 г. не была поглощена Cisco Systems, которой заодно достались и эксклюзивные права на него. Cisco продолжила выпускать VoIP-телефоны под этим брендом вплоть до середины «нулевых».

Сразу после выхода первого мобильного телефона Apple под названием iPhone в начале января 2007 г. Cisco подала на компанию из Купертино в суд за неправомерное использование торговой марке. К 21 февраля стороны достигли соглашения о совместном использовании данной торговой марки, подробности которого не разглашались.

За право продавать свой фирменный планшетный компьютер iPad Apple также пришлось побороться. Так, в 2009 г. «яблочные», через Патентное бюро США попытались отобрать марку у японской Fujitsu, которая в 2003 г. под таким названием выпустила устройство на Windows CE, но это предприятие обернулось неудачей. Тогда в 2010 г. Apple выкупила у японцев права на этот товарный знак, причем условия сделки стороны не раскрывали.

В Китае права на iPad принадлежали местной Proview Technology, которая за $60 млн уступила его Apple.

Apple против Samsung

Apple не привыкать к затяжным судебным разбирательствам. К примеру, тяжба с Samsung на тему того, действительно ли южнокорейская корпорация скопировала дизайн iPhone, продлилась семь лет и завершилась выплатой $539 млн компенсации в пользу Apple. Разбирательство началось в 2011 г., его предметом стали закругленные края корпуса и ободок вокруг передней панели некоторых смартфонов Samsung.

Это не единственный патентный спор между компаниями. В 2014 г. присяжные в Сан-Хосе обязали Samsung выплатить Apple $120 млн компенсации за нарушение двух патентов, которые касались разблокировки экрана с помощью скользящего движения пальца и технологии превращения телефонных номеров в быстрые ссылки. Samsung пыталась оспорить это решение, но в итоге Верховный суд США отказался проводить повторное слушание и закрепил легитимность вердикта. Одновременно Samsung требовала от Apple $6,2 млн за нарушение патентов на функции фото- и видеогалереи. Но суд назначил по этому вопросу компенсацию в размере всего лишь $158,4 тыс.