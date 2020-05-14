Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Microsoft положила конец эпохе 32-битных ПК

3107
Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Microsoft сворачивает работу над 32-битными версиями Windows 10. С выходом релиза 2004 в конце мая 2020 г. OEM-партнерам корпорации будет позволено предустанавливать на свои десктопы и ноутбуки только современную 64-разрядную Windows 10.

32-битные ПК уходят в прошлое

Microsoft внесла изменения в перечень системных требований к технике для корректной работы операционной системы Windows 10.

Согласно поправкам, начиная с предстоящей версии 2004 все новые системы Windows 10 будут требовать применения 64-битных сборок, а устаревшие 32-разрядные разрядные больше не будут поставляться OEM-партнерам Microsoft.

Таким образом, приобрести новый персональный компьютер на базе 32-битного с предустановленной свежей версией Windows 10 в самом скором времени станет практически невозможно. Более того, не исключено, что производители электроники полностью откажутся от выпуска таких устройств, которые, впрочем, и так практически не представлены на рынке.

Microsoft подчеркивает, что изменение на данный момент не означает полного отказа от поддержки 32-битных систем. ПК с соответствующими сборками Windows 10 «на борту» продолжат получать обновления безопасности и новые функции наравне со всеми остальными. Кроме того, приобрести дистрибутив 32-разрядной сборки ОС будет по-прежнему возможно, в том числе в розницу и через партнеров компании. Тем не менее, по мнению специалистов портала ZDNet, сделав данный шаг, корпорация дала старт продолжительному процессу полного прекращения поддержки 32-разрядных версий Windows.

Напомним, корпорация Microsoft начала ужесточать требования к «железу» для нормальной работы Windows 10 в апреле 2019 г. С выходом майского обновления ОС стало требоваться как минимум 32 ГБ на системном диске, что вдвое превышало предыдущие минимальные требования ее 32-разрядной версии.

Популярны ли 32-битные ОС?

Microsoft не публикует информацию о количестве устройств, продолжающих работать под управлением 32-разрядных версий Windows 10. Однако, по данным платформы Steam американской корпорации Valve, в апреле 2020 г. доля таких систем среди всех машин под управлением Windows не превышала 0,2%. Для сравнения: показатель Windows 7 32 bit составил 0,35%, Windows 7 64 bit – 5,96%, а Windows 10 64 bit – 86,08%.

steamosstats.png

Результаты опроса пользователей Steam в апреле 2020 г. Используемые версии Windows

Стоит отметить, что статистика Steam базируется на результатах опросов аудитории платформы, то есть преимущественно любителей компьютерных игр, которые, вероятно, имеют в своем распоряжении более современные ПК, нежели средний пользователь Windows. Тем не менее, цифры, опубликованные Steam, позволяют сделать вывод, что число пользователей 32-разрядных Windows на сегодняшний день невелико.

Разработчики альтернативных десктопных операционных систем сегодня, как правило, ограничиваются выпуском 64-битных сборок. К примеру, образы такого популярного дистрибутива Linux как Ubuntu, начиная с версии 18.04 (апрель 2018 г.), доступны только для архитектуры x86_64 (AMD64). Разработчик Ubuntu, компания Canonical, и вовсе собиралась полностью прекратить сборку пакетов ПО и библиотек для ПК на базе x86-совместимых 32-битных процессоров, но пересмотрела свое решение из-за критики со стороны разработчиков проекта Wine (свободная реализация Windows API) и компании Valve, которая обеспечивает запуск многих игровых приложений из Steam под Linux.

Windows 10 2004 готова к выпуску

Как ранее сообщал CNews, разработка и тестирование майского релиза Windows 10 под номером 2004 (20H1) фактически завершена. Microsoft, по данным источников, уже предоставила новую версию ОС OEM-партнерам. Разработчикам образы системы также доступны через MSDN.

Релиз для широкой публики, как ожидается, состоится до 28 мая 2020 г. Однако и тогда не следует ожидать начала полномасштабной кампании по принудительной доставке апдейта – на первых порах его будут получать только те, кто целенаправленно запустит его установку через центр обновления Windows.

Другие материалы рубрики

Крупнейший в мире спутниковый оператор обанкротился

Samsung готовит дешевый смартфон с огромной батареей

Неисправимые «дыры» в Thunderbolt позволяют красть данные из Windows, Linux и MacOS

Медицинский ИИ создаст компания полного тезки вице-премьера России — по его же поручению

Tele2 придумала скидки нового типа на мобильную связь

Путин обрушился с критикой на неработающий Портал госуслуг

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор камеры наружного видеонаблюдения IMOU Bullet Lite 2MP

Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro

Как выбрать насос для дачи: советы ZOOM

Как отличить поддельные картриджи от оригинальных: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Суперманевременный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной
Показать еще
Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов