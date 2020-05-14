Microsoft положила конец эпохе 32-битных ПК

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32-битные ПК уходят в прошлое

Microsoft внесла изменения в перечень системных требований к технике для корректной работы операционной системы Windows 10.

Согласно поправкам, начиная с предстоящей версии 2004 все новые системы Windows 10 будут требовать применения 64-битных сборок, а устаревшие 32-разрядные разрядные больше не будут поставляться OEM-партнерам Microsoft.

Таким образом, приобрести новый персональный компьютер на базе 32-битного с предустановленной свежей версией Windows 10 в самом скором времени станет практически невозможно. Более того, не исключено, что производители электроники полностью откажутся от выпуска таких устройств, которые, впрочем, и так практически не представлены на рынке.

Microsoft подчеркивает, что изменение на данный момент не означает полного отказа от поддержки 32-битных систем. ПК с соответствующими сборками Windows 10 «на борту» продолжат получать обновления безопасности и новые функции наравне со всеми остальными. Кроме того, приобрести дистрибутив 32-разрядной сборки ОС будет по-прежнему возможно, в том числе в розницу и через партнеров компании. Тем не менее, по мнению специалистов портала ZDNet, сделав данный шаг, корпорация дала старт продолжительному процессу полного прекращения поддержки 32-разрядных версий Windows.



Напомним, корпорация Microsoft начала ужесточать требования к «железу» для нормальной работы Windows 10 в апреле 2019 г. С выходом майского обновления ОС стало требоваться как минимум 32 ГБ на системном диске, что вдвое превышало предыдущие минимальные требования ее 32-разрядной версии.

Популярны ли 32-битные ОС?

Microsoft не публикует информацию о количестве устройств, продолжающих работать под управлением 32-разрядных версий Windows 10. Однако, по данным платформы Steam американской корпорации Valve, в апреле 2020 г. доля таких систем среди всех машин под управлением Windows не превышала 0,2%. Для сравнения: показатель Windows 7 32 bit составил 0,35%, Windows 7 64 bit – 5,96%, а Windows 10 64 bit – 86,08%.

Результаты опроса пользователей Steam в апреле 2020 г. Используемые версии Windows

Стоит отметить, что статистика Steam базируется на результатах опросов аудитории платформы, то есть преимущественно любителей компьютерных игр, которые, вероятно, имеют в своем распоряжении более современные ПК, нежели средний пользователь Windows. Тем не менее, цифры, опубликованные Steam, позволяют сделать вывод, что число пользователей 32-разрядных Windows на сегодняшний день невелико.

Разработчики альтернативных десктопных операционных систем сегодня, как правило, ограничиваются выпуском 64-битных сборок. К примеру, образы такого популярного дистрибутива Linux как Ubuntu, начиная с версии 18.04 (апрель 2018 г.), доступны только для архитектуры x86_64 (AMD64). Разработчик Ubuntu, компания Canonical, и вовсе собиралась полностью прекратить сборку пакетов ПО и библиотек для ПК на базе x86-совместимых 32-битных процессоров, но пересмотрела свое решение из-за критики со стороны разработчиков проекта Wine (свободная реализация Windows API) и компании Valve, которая обеспечивает запуск многих игровых приложений из Steam под Linux.

Windows 10 2004 готова к выпуску

Как ранее сообщал CNews, разработка и тестирование майского релиза Windows 10 под номером 2004 (20H1) фактически завершена. Microsoft, по данным источников, уже предоставила новую версию ОС OEM-партнерам. Разработчикам образы системы также доступны через MSDN.

Релиз для широкой публики, как ожидается, состоится до 28 мая 2020 г. Однако и тогда не следует ожидать начала полномасштабной кампании по принудительной доставке апдейта – на первых порах его будут получать только те, кто целенаправленно запустит его установку через центр обновления Windows.