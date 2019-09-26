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Провайдеры США получат $1 млрд на замену «железа» Huawei и ZTE

Бизнес Телеком Инфраструктура ИТ в госсекторе
, Текст: Дмитрий Степанов
В США планируют полностью избавиться от телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE. В этом году американские власти уже просубсидировали крупных провайдеров на сумму в $700 млн. На очереди – малые и сельские поставщики услуг связи.

Очередной миллиард на защиту национальной безопасности

Палата представителей США обнародовала законопроект, согласно которому планируется выделить $1 млрд небольшим и сельским провайдерам услуг беспроводной связи. Средства должны быть направлены на замену сетевого оборудования Huawei и ZTE. Оно, по мнению, американских законодателей, несет угрозу национальной безопасности США. Об этом сообщило Reuters.

Как отмечает издание, похожий законопроект был одобрен комитетом Сената США по вопросам торговли в июле 2019 г. Он предусматривал выделение примерно $700 млн крупным операторам связи в виде субсидий в обмен на отказ от оборудования Huawei. Предполагалось, что такие меры помогут «обезопасить цепочки поставок телекоммуникационного оборудования».

Слушание по новому законопроекту состоится 27 сентября 2019 г.

Поддержка малых провайдеров

В то время как крупные американские поставщики телекоммуникационных услуг разорвали связи с Huawei практически сразу после перехода конфликта властей США и Huawei в «горячую фазу», некоторые небольшие сельские операторы по-прежнему зависят от недорогих коммутаторов и прочего оборудования, выпущенного Huawei и ZTE. Конгресс обязал Федеральную комиссию по связи (FCC) помогать таким компаниям с заменой «сомнительного» оборудования.

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Американские власти собираются профинансировать замену телекоммуникационного оборудования китайских Huawei и ZTE в угоду национальной безопасности

По оценке специалистов американской Rural Wireless Association, представляющей провайдеров с числом абонентов менее 100 тыс., около 25% ее участников использует оборудование Huawei и ZTE. Стоимость его замены может составлять от $800 млн до $1 млрд.

Представители более чем десятка небольших и сельских провайдеров еще в июне 2019 г. начали переговоры с Ericsson и Nokia – одними из главных конкурентов Huawei в отрасли. В ходе переговоров обсуждалась возможность замены используемого операторами оборудования аналогами, происхождение которых не вызывают беспокойства у властей США.

Конфликт властей США и Huawei

В мае 2019 г. администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) включила Huawei в так называемый черный список, тем самым усложнив для китайской компании ведение дел с американскими партнерами. Кроме того, Трамп издал указ, дающий правительству страны полномочия прерывать закупки и использование иностранных ИКТ американскими компаниями.

В августе 2018 г. Трамп официально запретил всем американским чиновникам пользоваться гаджетами Huawei и ZTE, а в ноябре 2018 г. призвал союзные страны полностью отказаться от телекоммуникационного оборудования Huawei, в том числе от базовых станций для сетей 5G. В обоих случаях это было мотивировано возможностью шпионажа в пользу Китая.

Huawei неоднократно отрицала обвинения, и вдобавок ответила на них масштабной медиа-компанией, открыв журналистам доступ в свой кампус и позволив брать интервью у ключевого основателя Жэня Чжэнфэя (Ren Zhengfei), который обычно держится в тени.

В начале декабря 2018 г. по запросу США власти Канады задержали финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу (Meng Wanzhou), дочь Чжэнфэя, по подозрению в нарушении санкций против Ирана и краже технологий американской компании T-Mobile. Ванчжоу выпустили под залог, Китай в ответ задержал трех граждан Канады. Этот инцидент стал началом очередного витка противостояния Huawei с американским правительством.

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