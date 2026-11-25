Платформа управления корпоративными устройствами «Аврора Центр» версии 5.7.0 подтвердила соответствие требованиям четвертого уровня доверия ФСТЭК России. Об этом CNews сообщил представитель «Открытой мобильной платформы».

«Аврора Центр» — это средство для централизованного управления мобильными устройствами, планшетами, ПК и специализированной техникой под управлением ОС «Аврора», Android и российских дистрибутивов Linux в компаниях и организациях любого масштаба.

Важным этапом развития «Аврора Центр» стало распространение действия сертификата на функциональность управления рабочими местами на базе ОС Astra Linux. Это открывает дополнительные возможности для реализации проектов импортозамещения и построения защищённой ИТ-инфраструктуры, позволяя организациям использовать единое сертифицированное решение для централизованного управления мобильными и стационарными рабочими местами.

Сертификация ФСТЭК России позволяет аттестовывать информационные системы, в которых используется «Аврора Центр» для управления стационарными и мобильными рабочими местами, на соответствие требованиям по безопасности информации. Это необходимо в проектах, где использование сертифицированных компонентов является обязательным требованием.

Сертификат подтверждает возможность использования платформы управления: в государственных информационных системах (ГИС); в информационных системах персональных данных (ИСПДн); в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП); на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ); в информационных системах общего пользования (ИСОП).

«Аврора Центр» является одним из элементов для построения современной и безопасной ИТ-инфраструктуры. Применяется в стратегических проектах таких компаний, как РЖД, «Аэрофлот», «Лента», «Интер РАО», «Ростелеком» и других. Платформа использовалась для управления 360 тыс. устройств в ходе Всероссийской переписи населения, способна управлять более чем миллионом устройств в рамках одного проекта.

Пользователи «Аврора Центр» могут удаленно настраивать устройства в соответствии с политиками ИТ и ИБ, контролировать состояние устройств в режиме реального времени и автоматически реагировать при определении отклонений от требуемого состояния, оперативно блокировать устройства и удалять с них корпоративные данные даже при нахождении устройства вне сети.

Релиз 5.7.0 платформы «Аврора Центр» был представлен в октябре 2026 г. В обновлении появилась поддержка развёртывания в двух дата-центрах с одновременной обработкой нагрузки на обеих площадках.