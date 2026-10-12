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Водители смогут использовать цифровой рубль для оплаты поездок по проспекту Багратиона

Водителям стал доступен новый способ пополнения лицевого счета для оплаты проезда по проспекту Багратиона и Северному обходу Одинцова — с помощью цифрового рубля. Воспользоваться им можно в мобильном приложении «Главная дорога» и личном кабинете на сайте оператора платных магистралей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать дорожную инфраструктуру столицы и создавать новые транспортные связи между районами города. Проспект Багратиона, открытый в сентябре 2023 г., стал новой вылетной магистралью на западе Москвы и обеспечил автомобилистам дополнительный маршрут между деловым центром «Москва-Сити» и МКАД. Благодаря этому улучшилась транспортная доступность западной части столицы, а поездки между ключевыми городскими магистралями стали быстрее и удобнее», — сказал Максим Ликсутов.

Для пополнения лицевого счета цифровыми рублями пользователю необходимо выбрать соответствующий способ оплаты через СБП в мобильном приложении «Главная дорога» или личном кабинете на сайте оператора. Весь процесс проходит дистанционно, а средства зачисляются на баланс моментально. Наряду с новым способом автомобилистам по-прежнему доступны привычные варианты пополнения счета — банковскими картами, через СБП по QR-коду и с помощью SberPay.

«Проспект Багратиона стал крупнейшим проектом государственно-частного партнерства, реализованным Правительством Москвы в сфере дорожной инфраструктуры. Общая протяженность магистрали с учетом съездов и искусственных сооружений составляет около 20 километров. Проект демонстрирует востребованность среди жителей столицы, поэтому особое значение приобретает дальнейшее развитие сопутствующей инфраструктуры: появление современных сервисов для автомобилистов расширяет функциональные возможности магистрали и повышает комфорт ее ежедневного использования», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Магистраль работает по безбарьерной системе взимания платы: автомобилистам не требуется останавливаться у пунктов оплаты. Стоимость проезда автоматически списывается с транспондера, а при его отсутствии оплатить поездку можно дистанционно через цифровые сервисы.

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«Для нас важно не просто следовать нововведениям, а давать людям реальный выбор инструментов. Цифровой рубль — это безопасный государственный сервис нового поколения. Мы добавили его ко всем привычным картам и СБП, чтобы расширить возможности пользователей», — отметил директор АО «Новое качество дорог» Вячеслав Некрасов.

Проспект Багратиона улучшил транспортное обслуживание более 1,5 млн жителей Москвы и Подмосковья и позволил перераспределить автомобильные потоки на западе столицы, снизив нагрузку на Кутузовский проспект, Можайское шоссе, МКАД и проспект Генерала Дорохова.

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