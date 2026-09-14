«МегаФон» запустил сеть 5G в Нижнем Новгороде

«МегаФон» включил сеть пятого поколения в Нижнем Новгороде и других российских городах. Официальный старт запуску сети пятого поколения дал генеральный директор компании Хачатур Помбухчан. Это начало масштабной программы развития 5G, в рамках которой оператор планирует поэтапно обеспечить сетью нового стандарта ряд городов-миллионников и индустриальных центров страны. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Нижнем Новгороде сеть пятого поколения развёрнута в самом сердце города — на площади Минина и Пожарского, а также на улице Большая Покровская в районе стадиона «Динамо» и на участке улицы Варварской. Это места притяжения туристов и местных жителей, которые активно используют смартфоны для навигации, просмотра видео в высоком качестве и трансляций в прямом эфире. В перспективе эта технология также станет фундаментом для цифровой трансформации региона, обеспечив сверхбыструю связь и минимальные задержки, необходимые для внедрения инноваций на мощных промышленных и научно-технических предприятиях региона.

«Сегодня мы совершаем важный шаг в создании «инфраструктуры будущего». Символично, что сеть пятого поколения пришла в регион, который уже стал одним из ключевых ИТ-центров России. Нижний Новгород исторически тесно связан с развитием радиотехники. Сейчас наш регион – на передовой по разработкам и внедрению высокотехнологичных решений. Уверен, что теперь процессы развития новейших технологий пойдут на повышенных скоростях», — сказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Новое поколение связи уже доступно клиентам в центральных локациях мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, а также в региональных промышленных центрах, таких как Великий Новгород и Тверь.

Основой для масштабного развертывания технологии стала действующая LTE-инфраструктура «МегаФона». Благодаря технологической нейтральности оператор запустил 5G на существующих частотах, модернизировав базовые станции.

Подключиться к сети нового поколения могут владельцы смартфонов с поддержкой 5G. Для тех, чьи гаджеты не поддерживают новый стандарт, МегаФон предусмотрел опцию 5G режим. Благодаря ей специальные настройки сети увеличивают скорость интернета до сопоставимой с 5G даже вне зон покрытия и на любом смартфоне.

«Сегодня инженеры «МегаФона» совершают исторический шаг, запуская сеть пятого поколения в крупнейших локациях страны. 5G – это быстрый интернет для городов и одновременно фундамент для цифровой трансформации промышленности. Мы убеждены, что 5G даст регионам России принципиально новую динамику для цифровизации промышленности и социальной сферы, а это значит, улучшит качество жизни каждого. После успешного запуска мы продолжим двигаться вперед, где нас ждет еще много работы и новых вызовов, к которым мы полностью готовы», — сказал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.



