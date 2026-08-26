datagarden представит на российском рынке систему хранения данных vitiscale для ресурсоемких и критических задач

В сентябре 2026 г. компания datagarden, российский разработчик высокопроизводительных систем хранения данных мирового уровня, впервые представит заказчикам vitiscale – собственную горизонтально масштабируемую СХД, спроектированную для самых требовательных задач. vitiscale обеспечивает десятки миллионов IOPS и сотни тысяч RPS в секунду при минимальном времени отклика и гарантирует производительность, необходимую для эффективной работы AI/ML-решений, аналитики больших массивов данных, высоконагруженных ферм СУБД и быстрого восстановления данных. Об этом CNews сообщили представители datagarden.

«vitiscale – это полностью оригинальная разработка, а не производное от существующего решения на основе open-source, – сказал Филипп Комиссаров, технический директор datagarden. – Мы сознательно пошли на то, чтобы переписать программную архитектуру системы хранения практически с нуля: только так можно было извлечь из оборудования максимум и устранить те узкие места, с которыми мы годами сталкивались в ходе эксплуатации хранилищ такого класса. Для заказчика это выражается во вполне практичных вещах: та же задача решается кратно меньшим числом узлов, требует значительно меньше энергии и места в стойках, а производительность и емкость растут линейно и без остановки сервисов. Мы строили vitiscale, ориентируясь на нагрузки эпохи искусственного интеллекта и аналитики больших данных, где одинаково важны и высочайшая производительность, и минимальный отклик».

Программная архитектура vitiscale построена на принципах множественного параллельного ввода-вывода и прямого доступа к данным. Это означает, что каждый узел системы обслуживает запросы напрямую – без промежуточных контроллеров метаданных или избыточных шлюзов. Благодаря этому даже при внушительных нагрузках vitiscale требует значительно меньше оборудования, чем классические СХД и open-source-кластеры. vitiscale предоставляет блочный доступ (NVMe over Fabrics (TCP, RDMA, Fibre Channel), а также iSCSI и FC) и объектное хранилище с S3 API. Кластер масштабируется от 3 до 512 узлов с шагом в один узел и без остановки сервисов. Производительность и емкость растут линейно – до десятков петабайт в одной системе. Система совместима с отечественными ОС, включая Astra Linux SE, AltLinux, «Роса» и «Ред ОС». Продукт включен в реестр российского ПО Минцифры (№ 23346), программно-аппаратный комплекс на серийной платформе datagarden – в реестр ПАК (№ 28285).

Горизонтально масштабируемую СХД vitiscale команда datagarden разрабатывает с 2022 г. Ключевая цель проекта – максимально эффективно использовать аппаратные ресурсы системы. Над продуктом работает команда инженеров, которые в течение многих лет эксплуатировали хранилища данного класса и знают их узкие места изнутри.