Число встреч и вебинаров на платформе «МТС Линк» выросло на 64%

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, поделилась статистикой использования своих сервисов во II квартале 2026 г. Отмечается рост аудитории платформы и общего числа онлайн-мероприятий. Также пользователи стали использовать ИИ-функции для повышения эффективности рабочих процессов в 2,6 раза чаще.

Во II квартале 2026 г. команда продолжила развивать «МТС Линк» как платформу унифицированных коммуникаций, где сервисы интегрированы и доступны в едином приложении. Разработчик также делает ставку на внедрение инструментов искусственного интеллекта для повышения эффективности рабочих процессов. Благодаря этому подходу платформе удалось увеличить аудиторию: среднемесячное число активных пользователей (MAU) встреч выросло на 53%, онлайн-досок — на 54% год к году. MAU сервиса «Чаты», который стал основой платформы, выросло в 4,2 раза год к году, а общее число отправленных в мессенджере сообщений — в 4,6 раза.

Вместе с ростом аудитории увеличивается количество онлайн-мероприятий на платформе. Во II квартале 2026 г. на «МТС Линк» провели на 64% больше онлайн-встреч и вебинаров, чем в аналогичный период 2025 г. Помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, лидерами по количеству онлайн-встреч стали Краснодарский край, Республика Татарстан, Новосибирская, Нижегородская, Свердловская и Саратовская области. В топ-10 регионов по числу вебинаров вошли Оренбургская, Самарская и Нижегородская области, Краснодарский и Пермский края, а также Республика Татарстан.

Во II квартале 2026 г. «МТС Линк» представил ряд новых функций на основе искусственного интеллекта. Во время онлайн-встречи теперь можно включить субтитры на татарском языке — он стал 19 языком, доступным в сервисе. Также на платформе появился детектор дипфейков — он отправляет пользователям уведомления, если собеседник использует сгенерированное видео: функция актуальна для массовых собраний с доступом по открытой ссылке и для встреч с незнакомыми участниками, например, собеседований. Расширилась функциональность ИИ-ассистента в других сервисах платформы: теперь он помогает редактировать тексты в онлайн-досках, а в онлайн-формах — не только проверяет свободные ответы, но и составляет облако слов по их итогам.

Пользователи «МТС Линк» всё чаще применяют ИИ для повышения эффективности рабочих процессов. Во II квартале 2026 г. использование ИИ-ассистента и резюме встреч выросло на 164% год к году. Популярность функций для комфорта встреч также растет: маски и аватары стали использовать на 39% чаще, шумоподавление — на 40% чаще.

Ключевым новшеством II квартала 2026 г. в «МТС Линк» стала новая линейка продуктов — диск для хранения файлов и редактор документов. Сервисы доступны в рамках единого приложения. В III квартале к ним добавят еще два сервиса: почту и календарь. Разработчики платформы фокусируются на расширении числа сценариев коммуникации и совместной работы, реализуемых в одном окне.