Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» сформируют новую базу для развития микроэлектроники в стране

Российский научный фонд подвел итоги конкурса технологических предложений в области микроэлектроники. Победителями стали пять резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Их 11 разработок войдут в основу отечественной электронной промышленности: они создадут новые технологии, материалы, оборудование и системы проектирования для производства электронных компонентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию микроэлектроники. Эта отрасль играет ведущую роль в обеспечении технологического суверенитета страны. На базе столичной ОЭЗ сформирован отраслевой кластер более чем из 40 предприятий. Они выпускают микросхемы, оптико-электронные приборы, микроэлектронные компоненты, системы безопасности на основе искусственного интеллекта и биометрические идентификаторы. Новые предложения резидентов помогут реализовать актуальные запросы рынка и конкретных заказчиков», — сказал Максим Ликсутов.

Конкурс прошел в рамках федерального проекта «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности». В перечень отобранных предложений вошли разработки сразу нескольких компаний-резидентов. Так, один из проектов касается создания фильтрационной системы для очистки выхлопных газов процесса CVD от хлоридов и углеводородов. Такое оборудование решит задачи экологии и обеспечит надежную работу производственных установок. Другая разработка представляет собой сверхчувствительную систему контроля чистоты воды — она критически важна для выпуска современных российских процессоров. Еще один резидент предложил технологию для производства отечественных микропроцессоров и чипов нового поколения.

На следующем этапе Российский научный фонд проведет открытые публичные конкурсы исполнителей работ на получение грантов. Размер грантов составит от 10 до 30 млн руб. в год. Максимальный срок выполнения каждого проекта — до трех лет.

Сегодня продукция резидентов столичной ОЭЗ регулярно поставляется в регионы России — от Калининградской области до Дальнего Востока. Досмотровое оборудование столичного производства работает в аэропортах, на железных дорогах и энергетических объектах по всей стране. Портативные медицинские изделия для экстренной помощи направляются в службы скорой и больницы более чем 50 регионов. Композитные материалы и конструкции используются при строительстве и реконструкции мостов, путепроводов и гидросооружений в десятках субъектов. А цифровое учебное оборудование, разработанное резидентом ОЭЗ, помогает школьникам и дошкольникам осваивать естественные науки в 73 регионах.