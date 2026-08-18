Консалтинговые и сервисные компании Тюмени стали чаще использовать российские платформы для онлайн-коммуникаций

МТС проанализировала востребованность отечественных решений для бизнес-коммуникаций среди компаний Тюменской области. С начала 2026 г. зафиксирован рост интереса к платформе «МТС Линк» со стороны консалтинговых и сервисных организаций по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самый высокий спрос на платформу «МТС Линк» в Тюменской области показали сферы, связанные с услугами для бизнеса – финансы, консалтинг, аудит и сервисные компании. В первом полугодии 2026 г. их количество выросло вдвое. Также в топе отраслей, активно использующих экосистему для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, - образование, здравоохранение, ИT. Общее количество деловых встреч в регионе за год выросло в 1,6 раз, вебинаров – в 1,5 раза.

Трендом онлайн-коммуникаций в Тюменской области остается востребованность дополнительных визуальных инструментов – создание масок, изменение фона, коррекция света, использование умного зума и бьютификации. За первое полугодие 2026 г. спрос на них вырос в 5,6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. При этом компании предпочитают активно обращаться к функции автоматического подведения итогов онлайн-встреч, выделяя главные договоренности сотрудников. С начала 2026 г. использование ИИ в качестве помощника увеличилось в 2,4 раза.

По данным аналитиков МТС, пользователи стали активно использовать корпоративный мессенджер «Чаты». Количество написанных сообщений выросло в четыре раза, уникальных пользователей — в 2,9 раз. Чуть реже сотрудники компаний в Тюмени используют Доски, которые удобны для «мозговых штурмов» и построения стратегий: количество активных пользователей с начала 2026 г. выросло на 15%.

«Организации в Тюменской области занимают высокие позиции по уровню цифровизации и предъявляют высокие требования к технологическим решениям. Наши сервисы делают коммуникации удобными и эффективными, что подтверждает рост спроса на них со стороны регионального бизнеса. Платформа обеспечивает непрерывность взаимодействия даже в условиях нестабильного соединения. Сервис входит в реестр отечественного ПО, что гарантирует его соответствие требованиям российского законодательства в области безопасности», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

«Новые форматы цифрового взаимодействия дают бизнесу возможность автоматизировать работу и высвобождать время на другие важные задачи. Одно из главных преимуществ «МТС Линк» в том, что после окончания онлайн-встреч мы получаем автоматическую расшифровку и краткое содержание мероприятия. Это помогает сотрудникам фиксировать принятые решения, задачи и планы работ, в том числе при реализации комплексных проектов на удаленных объектах. Внедрение такого решения влияет на скорость и качество исполнения проектов, улучшает текущие бизнес-процессы», — сказал генеральный директор АО «ПГО «Тюменьгеология» Александр Загадов.