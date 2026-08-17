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Termidesk Connect 1.4: Connect Manager, развитие глобальной балансировки и обновление HA-кластера без прерывания сервисов

Компания «Увеон-облачные технологии» (входит в «Группу Астра») выпустила новую версию балансировщика нагрузки Termidesk Connect 1.4. Обновление расширяет возможности управления крупными и распределенными инфраструктурами, повышает непрерывность работы сервисов и предоставляет администраторам дополнительные инструменты для глобальной балансировки, настройки сетевого взаимодействия и централизованного управления инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Развитие глобальной балансировки

В Termidesk Connect 1.4 переработан модуль глобальной балансировки GSLB, что расширяет возможности использования решения в сложных сетевых схемах. Также появилась возможность ручного изменения DNS-зон, расширилось количество поддерживаемых типов DNS-записей и улучшена работа с GeoIP-базами. Эти изменения дают администраторам больше возможностей для управления распределенной инфраструктурой и настройки маршрутизации запросов между площадками.

Стабильное распределение нагрузки

В Termidesk Connect 1.4 появился алгоритм CONSISTENTHASHING для балансировки на прикладном уровне (L7). Новая функциональность включает пять вариантов алгоритма и предназначена для сценариев, в которых важно сохранять предсказуемое распределение запросов между серверами.

При изменении состава пула, например при добавлении, отключении или восстановлении узла, CONSISTENTHASHING позволяет минимизировать перераспределение запросов. Это особенно актуально для нагруженных веб-приложений, распределенных хранилищ, кеширующих сервисов и других систем, чувствительных к смене обслуживающего сервера.

В новой версии также расширены механизмы постоянства выбора реального сервера. Администраторы могут задавать имя и дополнительные атрибуты cookie для алгоритма cookie insert, а строгий режим обслуживания позволяет удалять записи persistence для выводимого из эксплуатации сервера.

Обновление HA-кластера без прерывания сервиса

Termidesk Connect 1.4 позволяет синхронизировать пользовательские сессии между узлами отказоустойчивой конфигурации. Благодаря этому администраторы могут последовательно обслуживать и обновлять устройства HA-кластера без прерывания работы опубликованных сервисов.

При плановом обновлении сессии сохраняются и передаются между узлами, поэтому пользователям не требуется повторно подключаться к приложениям. Для организаций, в которых балансировщик является критическим компонентом ИТ-инфраструктуры, это помогает сократить окна обслуживания и уменьшить влияние регламентных работ на бизнес-процессы.

Кроме того, разработчики усовершенствовали отображение состояний отказоустойчивой конфигурации и добавили возможность управлять административными статусами интерфейсов резервных узлов.

Больше возможностей для работы с HTTP, TLS и TCP

В новой версии расширены возможности работы с протоколом HTTP и TLS, а также увеличена гибкость настройки серверных и клиентских TCP-профилей.

В TCP-профили добавлены новые параметры и системные настройки. Это дает администраторам больше возможностей для адаптации Termidesk Connect под особенности конкретных приложений, сетей и профилей нагрузки.

Дополнительно в серверном TLS-профиле реализован механизм Stateless Session Resumption, позволяющий повторно устанавливать защищенные соединения без хранения состояния предыдущей TLS-сессии на балансировщике.

Более гибкие проверки доступности сервисов

Расширены возможности проверок состояния реальных серверов. Для HTTP- и HTTPS-проверок теперь можно использовать метод OPTIONS, передавать тело запроса и выбирать способ анализа ответа с помощью регулярных выражений.

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Администратор может проверять не только доступность порта или получение заданного кода ответа, но и наличие нужных данных в содержимом ответа приложения. Это помогает точнее определять реальное состояние сервиса и исключать из балансировки серверы, которые формально доступны, но не способны корректно обрабатывать пользовательские запросы.

Для большинства типов проверок также добавлен параметр ipset-id, расширяющий возможности работы с наборами IP-адресов.

Новый компонент Termidesk Connect Manager

Вместе с Termidesk Connect 1.4 появился новый компонент Termidesk Connect Manager. Он предназначен для централизованной работы с инфраструктурой доставки приложений.

Termidesk Connect Manager позволяет визуализировать конфигурацию, собирать статистику и выполнять ряд функций по автоматизации сопровождения нескольких устройств. Новый компонент упрощает работу с распределенной инфраструктурой Termidesk Connect и дает администраторам единый инструмент для контроля ее конфигурации и состояния.

Новые возможности сетевой интеграции

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В обновлении появилась поддержка SNMP Traps для передачи событий в системы мониторинга, протокола LLDP для обнаружения соседних сетевых устройств, настройки взаимодействия и изоляции VRF, а также возможность работы с асимметричной маршрутизацией.

Для SSL-профилей добавлена автоматическая проверка соответствия сертификата и закрытого ключа, а также команда создания цепочки сертификатов. Это снижает вероятность ошибок при настройке защищенных соединений.

Удобнее ежедневное администрирование

Веб-интерфейс Termidesk Connect получил ряд улучшений, ускоряющих выполнение типовых операций. Администраторы могут создавать связанные сущности непосредственно из текущего окна, копировать существующие объекты для создания новых и включать или отключать сетевые интерфейсы.

Необязательные параметры теперь скрываются по умолчанию, благодаря чему формы настройки стали компактнее и понятнее. Также изменено отображение виртуальных серверов, статусов HA-конфигурации и графиков производительности.

В составе релиза устранены ошибки в балансировке транспортного уровня (L4), геобалансировке, механизмах LDAP-аутентификации, работе TLS-сессий и отказоустойчивых конфигураций. Дополнительно исправлены проблемы, связанные с сетевыми анонсами, закрытием соединений и применением пользовательских правил после перезапуска узла.

«Для крупных заказчиков балансировщик нагрузки давно перестал быть просто средством распределения трафика. Он становится критическим компонентом инфраструктуры, от которого зависят доступность приложений и непрерывность бизнес-процессов. Поэтому в Termidesk Connect 1.4 мы сосредоточились на управляемости сложных конфигураций, обслуживании HA-кластеров без прерывания сервисов и более точном управлении распределением нагрузки. Новая версия расширяет возможности работы с распределенной инфраструктурой, помогает сокращать окна обслуживания и гибко адаптировать балансировщик к требованиям корпоративных приложений», — отметил Михаил Соболев, директор по продукту Termidesk Connect.

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