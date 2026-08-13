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70% работодателей используют ИИ при найме или собираются это делать

Консалтинговая компания get experts представляет результаты исследования, посвященного отношению профессионалов и работодателей к использованию ИИ в процессе найма. В опросе, который был проведен совместно с платформой для разбора откликов «Джун» и сервисом для проведения интервью «Собесо», приняли участие 1007 респондентов из разных регионов и разных отраслей, в т. ч. 524 специалиста и 483 представителя работодателей — собственники, нанимающие менеджеры и сотрудники HR-подразделений компаний. Об этом CNews сообщили представители get experts.

Взгляд работодателей

По словам работодателей, больше всего времени в процессе найма уходит на «холодный» поиск — его назвали 67% опрошенных. В пятерку наиболее затратных по времени этапов рекрутинга также вошли разбор откликов (53%), оценка выбранных кандидатов (39%), координация и планирование интервью (24%) и формирование профиля вакансии (11%). Кроме того, респонденты называли первичную коммуникацию с кандидатами (10%), онбординг (8%), согласование офера (7%), размещение вакансии на интернет-площадках (4%). Еще 1% называли создание имиджа компании в глазах соискателей и прямую коммуникацию с ними (телефонные разговоры, общение по электронной почте и т. д.).*

49% респондентов сообщили, что в их компаниях используют ИИ для автоматизации процессов в найме: в 14% случаев речь идет об активном использовании на нескольких этапах, в 35% — о точечном применении для решения конкретных задач. Еще в 7% компаний пробовали внедрить ИИ-инструменты, но потом отказались. Не используют ИИ-автоматизацию в 44% компаний, причем в 21% планируют заняться этим в ближайшем будущем, а в 23% — не планируют.

46% тех, кто отказался от применения ИИ в рекрутинге или не пробовал и не планирует это делать, убеждены, что человеческий фактор критичен для процесса найма, 41% не доверяют алгоритмам и высказывают опасения по поводу их предвзятости, а 32% ссылаются на нехватку внутренней экспертизы и знаний о том, как внедрить ИИ. 29% не уверены, что инвестиции в автоматизацию окупятся, столько же (29%) респондентов говорят об ограниченности бюджета на рекрутинг, 25% ссылаются на требования 152-ФЗ и риски утечки персональных данных, а 17% признаются, что им сложно «продать» автоматизацию найма руководству и получить финансирование. Среди других причин отказа от автоматизации — высокая стоимость внедрения, негативный опыт, сложности интеграции с уже имеющейся инфраструктурой, риск потери кандидатов и т. д.*

Использование ИИ в найме**

Чаще всего ИИ используют для решения таких задач, как создание описания вакансий (64%), транскрипция и анализ интервью (36%), генерация персонализированных писем и коммуникаций (31%), первичный скрининг (29%), ранжирование кандидатов (29%), парсинг и структурирование резюме из внешних источников (21%). Реже называли как направления применения искусственного интеллекта первичный контакт и предскрининг (18%), публикацию и распространение вакансий на площадках (15%), планирование интервью и напоминания (9%), оценку мягких навыков / культурного соответствия кандидатов (7%), проведение интервью (6%), прогнозный анализ вероятности принятия офера кандидатом и его успеха в предполагаемой роли (4%) и создание и обогащение профилей кандидатов в базе (3%). Еще 6% называли другие направления, в т. ч. «холодный» поиск и обратную связь после технических собеседований.*

30% работодателей оценивают эффект от внедрения ИИ-инструментов в процесс найма как положительный, 32% — как скорее положительный. Не заметили изменений 16%, 3% сказали, что эффект скорее отрицательный, и 19% затруднились с ответом.

Более половины работодателей — 55% — отмечают, что после внедрения ИИ снизился объем рутинных задач. Среди других упоминавшихся положительных изменений — снижение нагрузки на рекрутеров (36%), сокращение времени закрытия вакансий (20%), увеличение конверсии на этапах отбора (12%), сокращение времени до офера (9%), улучшение качества кандидатов (7%), снижение стоимости найма (7%) и снижение процента отказов на финальных этапах (3%).*

68% респондентов сообщили, что расходы их компаний на ИИ-автоматизацию найма составляют менее 500 тыс. руб. в год, у 18% бюджет на это направление — от 500 тыс. до 1 млн руб., у 8% — 1-2 млн руб., 2-3 млн руб. в год тратят на ИИ для рекрутинга 2% работодателей, 3-5 млн — 3%, более 5 млн — 1%.

35% работодателей, использующих ИИ в процессе найма, всегда указывают это при коммуникации с кандидатами, 16% — только если кандидат сам об этом спрашивает, а 16% не указывают никогда, относя эту информацию к внутренней методологии процесса. Еще 33% затруднились с ответом на этот вопрос.

Отношение к использованию ИИ кандидатами

Чаще всего работодатели замечают использование ИИ кандидатами в резюме (71%), сопроводительных письмах (68%), портфолио и тестовых заданиях (36%), профилях на сервисах по поиску работы (20%) и в ответах на скрининг-вопросы (19%). 8% не обращают на это внимание, оценивая только результат, 4% признались, что не могут различить использование ИИ, а 1% говорят, что узнают о применении кандидатом ИИ на собеседовании, когда оказывается, что он не соответствует своему резюме.*

Для борьбы с применением ИИ кандидатами работодатели чаще всего используют «живые» собеседования (56%) и задания, которые нужно выполнить в реальном времени (33%), сравнивают стиль и уровень ответов на собеседовании с тем, что было в резюме и на предыдущих этапах общения (26%), оценивают кандидатов в условиях, приближенных к реальной работе (14%), открыто обсуждают с кандидатами допустимость использования ИИ в ходе отбора (14%), используют игровые бизнес-симуляции (10%) и инструменты распознавания ИИ-текстов (4%). В 15% компаний пока не выработали свой подход к решению проблемы, в 23% с ней не борются, считая умение использовать ИИ новым навыком, а 12% респондентов сказали, что не замечают эту проблему.*

Перспективы ИИ-автоматизации

В топ-5 возможностей автоматизации подбора с использованием ИИ, внедрение которых работодатели рассматривают на ближайшие один-два года, вошли автоскрининг резюме с ранжированием по релевантности (41%), чат-боты для первичного контакта и ответов на вопросы кандидатов (36%), автоматизация онбординга и адаптации новых сотрудников (28%), умный парсинг и обогащение профилей кандидатов (24%), а также оценка мягких навыков и культурного соответствия кандидатов (20%). 24% респондентов отметили, что пока не планируют внедрение новых инструментов.*

33% респондентов уверены, что время, когда ИИ работодателя будет автоматически оценивать ИИ-оптимизированные профили кандидатов, уже наступило или наступит в ближайшие один-два года. О том, что это произойдет в течение два-пять лет, говорят 26%, срок в пять-10 лет называют 13%, 10-15 лет и больше — 3%. Каждый восьмой работодатель (13%) считает, что основой найма останется живое общение, а еще 12% затруднились ответить на этот вопрос.

При оценке влияния развития ИИ на свою профессиональную востребованность в перспективе ближайших трех-пяти лет более двух третей представителей компаний настроены оптимистично или нейтрально: 30% считают, что ИИ расширит их возможности и повысит их ценность как специалистов, а 38% говорят, что ИИ изменит их задачи, но не окажет влияния на их востребованность. Умеренные опасения по поводу автоматизации части своих функций высказывают 14%, 6% опасаются, что их работа претерпит существенные изменения, а 3% говорят о высоком риске снижения востребованности своих профессий из-за ИИ. Еще 9% участников опроса признались, что пока не думали на эту тему.

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«Сейчас рынок ИИ в рекрутменте проходит достаточно типичный сценарий: сначала был большой хайп, когда многие компании воспринимали ИИ как универсальное решение всех проблем найма. Но на практике быстро стало понятно: ИИ не исправляет плохой процесс — он просто быстрее масштабирует то, что уже есть, — сказал Евгений Селиванов, генеральный директор «Рефни» и «Джуна». — Если у компании хаотично сформулирована вакансия, нет понятных критериев оценки и понимания, какого человека она действительно ищет, никакая модель не сделает этот подбор качественным. Поэтому начинать автоматизацию нужно не с внедрения нового, а с пересмотра старого. При этом, судя по опыту наших клиентов, у ИИ уже сегодня есть очень понятные сценарии, где он дает реальную ценность: разобрать большой поток откликов, найти релевантных кандидатов среди тысяч резюме, провести первичную коммуникацию и скрининг соискателей. Главное изменение, которое происходит сейчас: ИИ трансформирует профессию рекрутера, забирая рутину на себя. У специалиста появляется больше времени на то, что действительно сложно автоматизировать — понять мотивацию человека, оценить контекст, выстроить диалог с нанимающим менеджером. При этом компаниям важно стремиться не к факту использования ИИ, а к тому, чтобы он действительно улучшал процессы и решал конкретные бизнес-задачи. В конечном счете ценность технологии не в том, что в компании появился еще один инструмент, а в том, насколько он помогает быстрее находить сильных кандидатов, повышать качество найма и освобождать время команды от рутинных операций».

Взгляд профессионалов

Отношение к использованию ИИ компаниями

В числе ИИ-инструментов, с которыми специалисты чаще всего сталкивались в ходе поиска работы, — чат-боты (61%), автоматические письма/уведомления о статусе отклика (53%), автоматический тест/задание на оценку навыков (41%), видеоинтервью с записью ответа на вопросы (17%) и голосовой робот/ИИ-ассистент на первичном звонке (15%). Не замечали использование ИИ работодателем 15%, а 7% уверены, что точно не сталкивались с ним.*

Заметив использование ИИ работодателем, только 3% кандидатов относятся к этому положительно и говорят, что это повышает доверие к компании. У 9% отношение скорее положительное, для них это плюс к имиджу работодателя. 31% относятся к участию ИИ в найме нейтрально. У 44% при обнаружении использования ИИ-инструментов снижается интерес к вакансии, а для 9% это повод прекратить участие в отборе.

Если бы соискатели знали, что их резюме будет анализировать ИИ, 32% оптимизировали бы его под ключевые слова, 32% использовали бы ИИ для его улучшения, а 15% не стали бы ничего менять. 11% менее охотно откликались бы на такие вакансии, а на поведение 5% это не повлияло бы. Еще 4% не смогли дать точный ответ.

Использование ИИ при поиске работы

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Задачи, для выполнения которых профессионалы чаще всего использовали ИИ во время поиска работы, — написание сопроводительных писем (43%), создание и редактирование резюме (43%), подготовка к интервью (30%), исследование рынка труда, зарплат, компаний-работодателей и т. д. (21%) и анализ вакансий и требований (17%). 33% говорят, что не пользовались ИИ, когда искали работу.

Основные преимущества использования компаниями ИИ при отборе, которые называют кандидаты, — быстрая обратная связь (53%), удобство и возможность пройти очередной этап в любое время (37%), более объективная оценка (15%) и персонализация заданий под профиль (13%). 38% участников опроса не видят в использовании ИИ работодателями никаких преимуществ для себя.*

Среди главных причин беспокойства кандидатов по поводу участия ИИ в процессе найма — то, что он может неверно оценить их опыт или навыки (76%), а его решения невозможно обжаловать (46%), отсутствие «человечности» (45%), риск утечки или неэтичного использования персональных данных (30%) и непонимание принципов работы ИИ-алгоритмов (26%). В то же время 6% говорят, что их ничего не беспокоит.*

70% хотели бы знать заранее, на каком этапе отбора с ними будет взаимодействовать ИИ, для 23% это желательно, но некритично, а для 7% такое знание безразлично.

О том, что время, когда ИИ работодателя будет автоматически оценивать ИИ-оптимизированные профили кандидатов, уже наступило или наступит в ближайшие один-два года, говорят 55% опрошенных профессионалов. Срок в ближайшие два-пять лет называют 25%, пять-10 лет — 9%, 10-15 лет и больше — 2%. 6% уверены, что живое общение так и останется основой найма, а 3% затруднились с ответом.

«ИИ-технологии и созданные с их применением инструменты сейчас широко используются во многих сферах, они помогают более эффективно выполнять сложные или рутинные задачи, экономят время и снижают нагрузку на сотрудников. Поэтому неудивительно, что бизнес все больше задумывается об ИИ-автоматизации HR-процессов, в т. ч. найма, тем более что у большинства компаний расходы на это направление сопоставимы с зарплатой одного HR-специалиста начального грейда, — сказала директор направления «Технология» консалтинговой компании get experts Ольга Краева. — При этом мы видим, что работодатели, использующие ИИ в процессе отбора, в большинстве своем выступают против подобной практики со стороны соискателей. В свою очередь, кандидаты относятся к использованию ИИ с недоверием и опасением, они настаивают на том, что компании должны предупреждать об этом, а для кого-то присутствие ИИ в найме может стать основанием для отказа от вакансии. В такой ситуации работодателям стоит помнить о том, что ИИ — это только вспомогательный инструмент, который облегчает работу HR-специалиста, но не может полностью его заменить, и подходить к использованию ИИ-инструментов взвешенно, в т. ч. предупреждая об этом кандидатов».

*На вопрос можно было выбрать несколько вариантов ответа.

**На вопросы этого блока отвечали только представители компаний, в которых уже используют ИИ для автоматизации найма или планируют это делать.

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