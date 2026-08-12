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«МегаФон» модернизировал сеть в аэропортах и вокзалах по всей стране

Инженеры «МегаФона» усилили сеть в аэропортах и на железнодорожных вокзалах по всей России на фоне растущего пассажиропотока. Речь идет о строительстве новых базовых станций, рефарминге, а также расширении радиочастотного спектра и покрытия внутри пассажирских терминалов. В результате проведенных работ удалось увеличить емкость сети на 53%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала 2026 г. модернизация затронула международные аэропорты Благовещенска, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Оренбурга и Санкт-Петербурга. Масштабные работы провели, в частности, в районе аэропорта Елизово в Камчатском крае. Здесь специалисты «МегаФона» расширили LTE-сеть в низкочастотном диапазоне, добавили новую зону покрытия и проложили оптические линии. В результате пассажирам и летным экипажам теперь доступна средняя скорость мобильного интернета до 120 Мбит/с.

В ряде других аэропортов связисты также модернизировали связь непосредственно в помещениях. Так, в международном аэропорту Благовещенска запущено решение с использованием средне- и высокочастотных диапазонов, благодаря чему средняя скорость мобильного интернета достигает 209 Мбит/с. Еще одним направлением модернизации стал рефарминг — перераспределение радиочастот предыдущих поколений связи в пользу стандарта 4G (LTE). Такие работы были проведены в международных аэропортах Владивостока и Новосибирска.

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Модернизация охватила и железнодорожную инфраструктуру. Новое оборудование установлено в районе Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Магнитогорска и Омска.

Отдельное внимание инженеры оператора уделили маршрутам, по которым пассажиры добираются до воздушных гаваней. Более десятка новых базовых станций построены на подъездах к аэропортам Сыктывкара, Астрахани, Омска, Стрежевого в Томской области и других.

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