HRlink: лидерами по динамике найма в первом полугодии стали компании из ритейла, агробизнеса и строительства

В первом полугодии 2026 г. российские компании в целом сохранили темпы найма на уровне аналогичного периода 2025 г. Больше, чем в прошлом году, нанимали компании из ритейла, строительства и агробизнеса. Снизили активность работодатели из ИТ, HoReCa и финансового сектора. Наиболее динамично найм рос в Московской, Воронежской, Свердловской областях и в Краснодарском крае. Такие выводы на основе собственных данных сделали аналитики компании HRlink. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

HRlink проанализировала динамику найма в российских компаниях в первом полугодии 2026 г. в разрезе отраслей, регионов и размера компаний. Для расчета использованы обезличенные данные по найму из сервиса приема кандидатов Start Link на платформе HRlink. Кадровый документооборот в HRlink ведет более 8 тыс. компаний.

В первом полугодии 2026 г. найм остался на прежнем уровне – через платформу кадрового ЭДО HRlink компании наняли порядка 125 тыс. человек, как и годом ранее. При этом в отраслевом разрезе динамика отличается. Найм вырос в ритейле (+4,5%), фармацевтике (+2,5%), строительстве (+8%), агробизнесе (+80%). Снижение зафиксировано в ИТ-сфере (-18%), HoReCa (-15%), финансах (-12%), логистике (-10%). Однако в крупных ИТ-компаниях численностью от 5 тыс. до 20 тыс. количество новых сотрудников выросло на 24%. В производстве показатели найма не изменились.

Работодатели продолжают активно привлекать молодых специалистов. Лишь 9% сотрудников, нанятых в ИТ, старше 45 лет – компании нанимали в основном людей от 18 до 45 лет (91%). Это может быть связано не только с фокусом работодателей, но и тем, что старшее поколение реже меняет работу и дольше остается в одной компании – специалистов старше 45 лет традиционно меньше среди соискателей.

Около половины нанятых сотрудников в ритейле – это люди в возрасте от 18 до 30 лет. В производстве по 40% молодежи от 18 до 30 лет и более опытных сотрудников от 31 до 45 лет. При этом число нанятых специалистов 60+ на производственных предприятиях снизилось в два раза.

В крупных компаниях с численностью сотрудников от 5 до 20 тыс. человек найм вырос на 10%, в крупнейших – с численностью более 20 тыс. человек – на 57%. В малом и среднем бизнесе число новых сотрудников снизилось на 10-25%.

В большинстве регионов динамика найма осталась на прежнем уровне, в том числе в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Хабаровском крае. Наиболее заметно найм снизился в Москве (-15%), Красноярском крае (-27%), Челябинской области (-44%).

Больше сотрудников стали нанимать компании из Московской (+24%), Нижегородской (+17%), Свердловской (+24%), Воронежской (+81%) областей, республики Татарстан (+7%), Приморского (+17%) и Краснодарского (+33%) краев. В Московской области найм вырос во многом благодаря ритейлу – в этом регионе розничные сети наняли на 55% больше сотрудников, чем годом ранее.

«Наши данные показывают – компании продолжают нанимать людей. Особенно активен крупный бизнес, а также отрасли, для которых характерен массовый найм синих воротничков. При этом важно понимать, что снижение найма не является однозначным негативным фактором. Это может быть следствием уменьшения текучести кадров и более зрелой стратегии удержания, хотя часть эффекта связана и с осторожностью бизнеса», – сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.