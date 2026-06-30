Аналитика Bronevik.com: стоимость проживания в летних поездках с детьми выросла на 7%

Платформа Bronevik.com проанализировала бронирования туристического жилья для летнего отдыха с детьми. Исследование показало, что спрос на семейные путешествия остается стабильным: количество заказов на июнь-август не изменилось по сравнению с 2025 г., при этом средняя стоимость забронированной ночи выросла на 7%. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Расходы на проживание в летних путешествиях с детьми выше, чем в остальных бронированиях. Так, средний чек в заказах без размещения детей, по данным на начало июня, составляет 5,6 тыс. руб., при этом показатель снизился на 3% год к году.

Лидирующими направлениями для летних семейных путешествий стали агломерация Большого Сочи и Москва, на которые пришлось по 14% от всех заказов по России. На втором месте Санкт-Петербург с долей 12%, третью строчку разделили Анапа, Геленджик и Казань (по 3%). В пятерку лидеров также вошли Краснодар, Нижний Новгород и Екатеринбург (по 2%).

Наиболее заметный рост спроса на отдых с детьми этим летом фиксируется в Витязево и Анапе – количество бронирований на этих курортах увеличилось на 85% и 66% соответственно после прошлогоднего спада. В число быстрорастущих направлений также вошли Архыз (+41%), Мурманск (+27%) и Геленджик (+18%).

Самые бюджетные семейные бронирования туристического жилья совершены в Майкопе, где средний чек составляет 3,5 тыс. руб. за ночь, Ставрополе (3,9 тыс. руб.) и Ростове Великом (4,8 тыс. руб.). Самые дорогие заказы сделаны в Суздале (в среднем 17,1 тыс. руб. за ночь), Сортавале (16,7 тыс. руб.) и Зеленоградске (15,7 тыс. руб.).

Чаще всего для летнего отдыха с детьми россияне выбирают отели – на них приходится 63% от всех заказов. Гостевые дома предпочли 10% путешественников, апартаменты – 6%, мини-отели и апарт-отели – по 6%.

«Семейные туристы традиционно планируют поездки заранее и в меньшей степени готовы экономить на качестве отдыха. Поэтому мы видим, что при стабильном объеме спроса средняя стоимость размещения в бронированиях с детьми продолжает расти, тогда как в поездках без детей средний чек, напротив, немного снижается. Кроме того, семьи чаще выбирают более качественные объекты размещения и повышенные категории номеров, что также влияет на итоговую стоимость проживания», – сказала Марина Гончаренко, исполнительный директор Bronevik.com.