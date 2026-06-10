В России разработают универсальные подходы к использованию ИИ и больших данных для кадровых прогнозов

В России разработают универсальные подходы к использованию ИИ и больших данных для кадровых прогнозов. Этим займутся эксперты Роструда, Университетского консорциума исследователей больших данных (Консорциум больших данных) и Базового центра (БЦ) подготовки кадров для микроэлектроники НИУ «МИЭТ». Об этом CNews сообщили представители Консорциума больших данных.

Работа будет вестись в рамках Совета по данным Роструда, в чьи задачи входит работа с большими данными и ИИ, в том числе для мониторинга рынка труда и оценки кадровой потребности. Совет расширит свои задачи по выработке подходов для анализа рынка труда с помощью новых цифровых инструментов, алгоритмам прогнозирования кадровых потребностей, исследованиям для выявления лучших практик в этой сфере.

По словам заместителя директора БЦ Сергея Ионова, реальную кадровую потребность отраслей экономики можно увидеть, анализируя ситуацию на рынке труда. Для этого, как правило, проводят опросы предприятий и используют другие традиционные способы, на которые уходят месяцы.

«Тратить полгода на исследование рынка труда неправильно, потому что это можно сделать гораздо быстрее с помощью ИИ и анализа больших данных. Для себя мы поняли, что надо идти по этому пути, но, к сожалению, у нас в центре нет такого опыта. Мы обратились к коллегам из Томска, у которых есть уже кейс. считаем, что нужно перенимать передовой опыт, интегрировать цифровые инструменты. Это поможет делать качественные кадровые прогнозы. Большинство отраслей сегодня находятся в интенсивной стадии развития и им необходима четкая аналитика, демонстрирующая, какие кадры нужны и сколько», – сказал Сергей Ионов.

Ранее аналитики из Томска – команда Института анализа больших данных и искусственного интеллекта Томского госуниверситета (ТГУ), входящего в Консорциум больших данных, – изучили кадровые потребности химической отрасли. Они исследовали более 700 тыс. вакансий, опубликованных предприятиями России в интернете, и оформили полученные данные в дашборд, который регулярно обновляется и показывает, какие специалисты и на каких условиях требуются в химсекторе. Дашборд предназначается в первую очередь для органов власти для планирования кадровой политики регионов и страны в целом, а также для вузов и ссузов для разработки и обновления образовательных программ.

Директор Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ Вячеслав Гойко напомнил, что в России реализуются национальные проекты технологического лидерства, которые охватывают ключевые отрасли – от робототехники и авиации до медицины и энергетики.

«Для этих отраслей мы должны ответить на кадровые вопросы: кто им нужен, с какими компетенциями, в каком количестве. Исследование химотрасли – это пример такой работы. Его идея в том, чтобы научиться меньше опрашивать предприятия и как можно больше анализировать именно открытые данные. Чтобы проводить аналогичные исследования в других отраслях, необходимо сформулировать определенные нормы по характеристикам данных, потому что в разных сферах разные данные имеют определенные ограничения. Мы хотим научиться читать одинаково цифры по всем отраслям, чтобы были единые подходы, гарантирующая достоверный результат», – сказал Вячеслав Гойко. Эксперты добавили, что Совет по данным Роструда поможет унифицировать подходы к использованию цифровых решений для кадровых прогнозов.

Алла Факторович, заместитель генерального директора НАРК, и Даниил Суханов, проректор ИРПО, отметили предложили механизмы быстрой обратной связи между рынком труда и системой подготовки кадров на уровне высшего и среднего профессионального образования, успешные кейсы по реализации которых также могут быть предметом обсуждения в рамках Совета по данным Роструда.

«Перед вузами, ссузами и предприятиями стоит важнейшая задача – создать крепкий кадровый потенциал нашей страны, который поможет достичь технологической и промышленной независимости. Огромное количество информации в этом направлении может приводить к тому, что каждый участник процесса делает свою задачу, но не достигает общей цели. Нам необходимо единство – в подходах, в методах, в инструментах. Объединившись, мы получим более точные результаты, на которых сможем видеть реальную ситуацию на рынке труда, определять ключевые потребности для страны в целом и отдельных регионов», – сказал председатель Совета по данным Роструда, заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.