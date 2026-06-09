«Кит-Софт» представил решение InterView 2D для безопасного мобильного доступа к конструкторской и технологической документации

Москва. Компания «Кит-Софт», дочернее предприятие системного интегратора «Кит-системс», объявляет о выводе на российский рынок web-приложения InterView 2D, разработанного для быстрого многопользовательского доступа к актуальным конструкторским и технологическим данным информационной системы IPS PLM. Об этом CNews сообщили представители «Кит-Софт».

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и удобная система поиска сокращают время доступа сотрудников промышленных предприятий к хранящейся в PDM-системе документации, а возможность применения для этого портативных устройств повышает их мобильность при выполнении производственных задач. Таким образом приложение обеспечивает информационную поддержку применения современных технологий изготовления и контроля изделий и полностью исключает сценарий, когда версия документации на производстве отличается от актуальной утвержденной в PLM-системе.

Работа с приложением осуществляется с обычного web-браузера. Зарегистрированным в корпоративном домене пользователям доступна упрощенная авторизация в InterView 2D, не требующая ввода логина и пароля, а также история поисков с быстрым переходом и их результатам.

Исходной информацией для работы решения служит обозначение номенклатуры, получаемое из карточки изделия в системе «1С: ERP», или вводимое пользователем вручную при взаимодействии с InterView 2D через web-браузер. На выходе пользователь получает перечень документов по номенклатуре из IPS, 2D-документация в формате PDF или TIFF, а также перечень документов, ассоциированных с найденным в результате поиска объектом (чертежей, спецификаций, технологических процессов).

В InterView 2D реализованы инструменты защиты конструкционных и технологических данных, обеспечивающие его соответствие строжайшим требованиям промышленных предприятий к информационной безопасности. Используемое для просмотра web-приложение исключает сохранение данных на устройства сотрудников и вывод их на печать, а механизмы управления доступом и логирования действий пользователей снижают вероятность инцидентов вследствие человеческого фактора.

«Наличие оперативного и прозрачного доступа к актуальным конструкторским и технологическим данным сегодня определяет эффективность и производительность труда сотрудников современных промышленных предприятий. Однако установка на их рабочих местах защищенных компьютеров, адаптированных к эксплуатации в условиях производственных цехов – мероприятие крайне затратное и, вследствие этого, не рациональное, - сказал Кирилл Горлов, исполнительный директор компании «Кит-Софт». – Решение InterView 2D позволит использовать для этого обычные телефоны или планшеты, не жертвуя при этом безопасностью конфиденциальных данных».