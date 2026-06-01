«Аксиома-М» и «Ред ОС М»: совместный шаг к технологической независимости

Компании «Интерпроком» и «Ред Софт» подписали сертификат, официально подтверждающий совместимость и корректную работу программного продукта «Аксиома-М» с российской мобильной операционной системой «Ред ОС М». Положительные результаты тестирования обеспечивают заказчикам стабильное функционирование совместного решения в полностью импортозамещенной ИТ-среде. Об этом CNews сообщили представители «Интерпроком».

«Аксиома-М» — это решение компании «Интерпроком» для быстрого создания мобильных приложений, которое является частью экосистемы средств разработки ЕАМ-платформы «Аксиома» (внесена в реестр отечественного ПО №2997 от 14.03.2017). «Аксиома-М» обеспечивает единые стандарты, гибкую кастомизацию интерфейсов и позволяет предприятиям создавать качественные приложения с меньшими затратами, ускоряя цифровую трансформацию в условиях дефицита ИТ-кадров. Разработчики могут создавать как прогрессивные веб-приложения (PWA), так и нативные мобильные приложения, используя единую кодовую базу для различных устройств. Платформа поддерживает работу в онлайн- и офлайн-режимах с автоматической синхронизацией данных, взаимодействие с NFC, QR- и штрих-кодами, а также мультиязычность.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт» (внесена в реестр отечественного ПО №19638 от 18.10.2023 г.). «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СЗИ и не содержит сервисов Google. Установка приложений в «Ред ОС М» происходит через предустановленный маркет RuStore. Также «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

В ходе испытаний на планшете под управлением «Ред ОС М» специалисты проверили полный цикл работы «Аксиома-М»: установку, аутентификацию, синхронизацию данных, работу в онлайн- и офлайн-режимах, создание и редактирование записей, добавление вложений. Проблем в работе и взаимодействии компонентов не обнаружено.

Сертификат соответствия был выдан по итогам испытаний, проведенных специалистами обеих компаний в период с 31 марта по 8 апреля 2026 г. Положительные результаты тестирования зафиксированы в официальном протоколе.

«Получение сертификата совместимости с «Ред ОС М» — важный этап для нас. Это подтверждает, что наше решение для создания мобильных приложений «Аксиома-М» готово к работе в самых требовательных ИТ-ландшафтах заказчиков, которые выбирают отечественные операционные системы», — отметили в компании «Интерпроком».