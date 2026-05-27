«Корус Консалтинг» выпустил корпоративную платформу на базе генеративного искусственного интеллекта «Авандок.ИИ»

ГК «Корус Консалтинг» выпустила платформу «Авандок.ИИ» для создания единого рабочего пространства ИИ-инструментов внутри периметра компании. Платформа включает широкий набор функций (ИИ-сервисы, ИИ-агенты, базы-знаний и генеративный чат), а также дает возможность самостоятельной настройки исходя из специфических задач компании. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Платформа «Авандок.ИИ» – модельно-независимая корпоративная платформа на базе генеративного искусственного интеллекта, к которой можно подключать разные языковые модели (LLM). Платформа входит в экосистему продуктов «Авандок» и позволяет с помощью генеративного ИИ автоматизировать работу с документами, поиск и анализ корпоративных данных, а также бизнес-сценарии (с помощью ИИ-сервисов или агентов настраивать выполнение повторяющих задач).

Главные особенности «Авандок.ИИ» – это независимость от конкретной LLM модели, наличие готовых ИИ-сервисов и ассистентов для управления корпоративными данными, реализованных с учетом глубокой экспертизы в электронном документообороте. ИИ-сервисы включают в себя четыре функции, готовых к использованию без дополнительной настройки и кастомизации: транскрибация, протоколирование совещаний, саммаризация и экспертиза документов. Кроме того, решение позволяет быстро и безопасно внедрять ИИ внутри корпоративного контура. Все протоколы совещаний, договоры и внутренняя документация остаются в ИТ-периметре компании.

Платформа включает в себя три блока, которые позволяют сформировать инструмент для управления корпоративными данными.

«Авандок.ИИ Чат» – это интерфейсный слой платформы и единая точка входа для всех сотрудников компании. Через чат сотрудник получает доступ ко всем функциям платформы: генеративный диалог, вызов ИИ-сервисов, работа с базами знаний и запуск автономных агентов. Также «Авандок.ИИ» включает встраиваемый виджет «ИИ-Ассистент Про», обеспечивающий доступ к различным функциям платформы непосредственно через интерфейсы корпоративных систем – СЭД, корпоративного портала, CRM, внутренних веб-приложений. Виджет работает как контекстный ИИ-помощник: вызывает ИИ-сервисы, обращается к базам знаний, не требуя переключения между приложениями, учитывает контекст рабочего интерфейса (открытый документ, карточка задачи, обращение клиента) для повышения релевантности ответов.

«Авандок.ИИ Хаб» – это ядро платформы, объединяющее все серверные компоненты (база знаний RAG, ИИ-сервисы, ИИ-агенты и административная панель для управления пользователями, ролями, моделями и политиками доступа) для обеспечения корректной работы ИИ-инструментов платформы и возможности интеграций с корпоративными системами.

«Авандок.ИИ Шлюз» – это единая точка доступа к реестру локальных и облачных LLM без зависимости от ценовой политики вендора конкретной модели. Через шлюз происходит маршрутизация запросов с учетом типа задач и учет токенов. Также система автоматически контролирует уровень нагрузки и доступность языковых моделей.

Все три блока можно внедрять как одновременно, образуя целостную архитектуру, так и по отдельности, в зависимости от потребностей и технических возможностей конкретной компании. Модульная система позволяет эффективно масштабировать и модернизировать решение.

Также в рамках работы с платформой доступен «Конструктор агентов» (разработка в партнерстве с OSMI IT) – визуальный low-code инструмент для создания сложных автономных агентов и рабочих процессов (workflow) без программирования, который позволяет создавать собственные ИИ-сценарии через drag-and-drop интерфейс, объединяя ИИ-сервисы, MCP-коннекторы, базы знаний и логику ветвления (выбор одного их всех возможных вариантов путей выполнения задачи). Разработанные в конструкторе агенты доступны в «Авандок.ИИ Чат» и «ИИ-Ассистент Про» без необходимости специальной интеграции.

«Мы целенаправленно развиваем ИИ-решения в рамках экосистемы продуктов, делая ставку не на точечные эксперименты, а на взаимосвязанные, готовые к промышленному использованию инструменты. Корпоративная ИИ-платформа качественно решает трудоемкие рутинные задачи за считанные минуты, снижая риск теневого использования сотрудниками внешних ИИ-сервисов. Мы автоматизируем бизнес-процессы, постоянно контролируем их качество, предоставляем пользователям возможность гибкой настройки, исходя из регламентов конкретной компании, а также минимизируем риски утечки данных», – отметил Виктор Рахманов, руководитель направления ИИ экосистемы продуктов «Авандок» ГК «Корус Консалтинг».

