«Инферит Техника» анонсировала новый сервер для комплексных вычислений

Производитель компьютерного и серверного оборудования «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) представил новинку — сервер UR1X2G4V1-D10. Решение создано в рамках стратегии ГК Softline по замещению зарубежных ИТ-продуктов и ориентировано на заказчиков, требующих высокую плотность размещения оборудования в стойке. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Модель Inferit UR1X2G4V1-D10 собирается на базе чипсета Intel C741 и процессоров Intel Xeon Scalable четвертого и пятого поколений, в основе которых — микроархитектуры Sapphire Rapids и Emerald Rapids. Чипы изготавливаются по 10-нм техпроцессу и несут в себе большое количество ядер со встроенными блоками, ускоряющими выполнение целого ряда операций. В их числе векторные и матричные вычисления, широко задействованные в работе ИИ.

По запросу заказчика сервер может комплектоваться двумя такими процессорами и 8 ТБ оперативной памяти стандарта DDR5 с частотой до 5600 МГц. Такой объем поддерживается за счет 32 слотов RDIMM на материнской плате производства «Инферит Техника».

Архитектура системы нацелена на надежность, легкость обслуживания и минимизацию времени простоя, поэтому многие ключевые компоненты резервируют друг друга и заменяются непосредственно во время работы сервера. Среди них — вентиляторы охлаждения, накопители и блоки питания мощностью 1300 Вт с платиновой сертификацией 80 Plus.

У устройства высокий потенциал масштабирования. Сервер комплектуется 10 твердотельными накопителями SAS/SATA/NVMe, оборудован высокоскоростными интерфейсами PCIe 5.0 и поддерживает до двух сетевых карт OCP 3.0.

На устройство действует базовая трехлетняя гарантия с возможностью продления до пяти лет.

«Вывод новой модели Inferit UR1X2G4V1-D10 — это логичное расширение нашего продуктового ряда, направленное на формирование комплексного предложения для всех категорий заказчиков. Мы системно закрываем различные сценарии использования: от решений начального уровня до high-end платформ. Данный сервер специально разработан для российских заказчиков, которым требуется современная, мощная и компактная платформа для высоконагруженных вычислений. Это надежное и энергоэффективное решение, которое позволяет гибко развивать инфраструктуру без зависимости от импортных поставок, и теперь в нашей линейке есть оптимальный вариант даже для небольших дата-центров с плотно скомпонованными стойками», — сказал Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

