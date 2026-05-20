Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

«БФТ-Холдинг» перевел платформу «Работа в России» на импортонезависимое системное ПО

«БФТ-Холдинг» заменил импортное ПО и провел комплексную модернизацию технологической архитектуры Единой цифровой платформы «Работа в России». Сегодня в основе платформы лежат отечественные компоненты ИТ-инфраструктуры: операционная система, СУБД, среда Java-разработки и другие импортонезависимые составляющие. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Принадлежащая Федеральной службе по труду и занятости России (Роструду) Единая цифровая платформа «Работа в России» (ЕЦП, ЕЦП «Работа в России») – это многофункциональная экосистема рынка труда. На данный момент на платформе зарегистрировано более 20 млн пользователей, еженедельная посещаемость – около 750 тыс. человек.

Ранее для функционирования ЕЦП использовались импортные программные продукты и решения с открытым исходным кодом. Замена этих систем на отечественные аналоги стала неотъемлемой частью реализации дорожной карты развития платформы.

Платформа заказчика была переведена на стек программных продуктов из партнерского портфеля «БФТ-Холдинга». В него входят: операционная система Astra Linux Special Edition (разработчик – «Группа Астра»); среда разработки и исполнения Java Axiom JDK Certified Server («Аксиом»); аналитическая СУБД Arenadata QuickMartsАренадата Софтвер»); объектно-реляционная СУБД Postgres ProПостгрес Профессиональный»); системы для обработки и передачи данных, управления данными RT.Streaming и RT.KeyValue («ТДата»).

Все работы, связанные с реализацией проекта, осуществлялись в сжатые сроки – менее чем за полгода. За это время специалисты «БФТ-Холдинга» и компаний-партнеров провели замещение иностранного ПО, имеющего полностью совместимые отечественные аналоги, а также комплексную модернизацию технологической архитектуры для обеспечения связанности подсистем и сервисов ЕЦП.

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов
Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов Цифровизация

Благодаря переводу портала «Работа России» на импортонезависимое системное ПО удалось достичь высокого уровня информационной безопасности платформы, исключить риски санкционных ограничений, связанных с лицензиями, обновлением зарубежного ПО и вендорской технической поддержкой. Защищенный обмен данными между ресурсами Роструда и внешними информационными системами обеспечен посредством использования среды СМЭВ. Внедренная связанность подсистем ЕЦП позволяет повысить гибкость платформы, упростить поддержку и её дальнейшее развитие.

«Платформа «Работа в России» – масштабный сервис, который с момента своего запуска помог миллионам граждан найти работу, а сотням тысяч организаций – сотрудников. И это особая ответственность – обеспечивать его бесперебойную работу и безопасность данных. В ходе комплексного проекта мы перешли на технологически независимые программные продукты, которые обладают необходимыми параметрами функциональности, производительности, масштабируемости и надежности, а также полностью совместимы с существующей инфраструктурой», – отметил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем ИБ-компании объединяются и что это меняет для бизнеса

Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux

Игорь Пилюгин, «Стэкком»: Спутниковая связь становится сервисом будущего

Нейросети Сбербанка и «Яндекса» получат гарантированный спрос госзаказчиков

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

В России создана платформа идентификации БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290