Разделы

Бизнес
|

Yadro и K2 Cloud подписали меморандум о технологическом партнерстве

Технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») и облачный провайдер «K2 Cloud» объявили о подписании меморандума о долгосрочном технологическом партнерстве. Партнерство нацелено на развитие облачных сервисов для организаций с повышенными требованиями к защите данных — от госструктур до финансового сектора и здравоохранения — получать надежные, масштабируемые сервисы в соответствии с требованиями регуляторов.

Стороны планируют провести анализ рынка облачных сервисов, соответствующих требованиям ФСТЭК для обработки персональных данных и бизнес-критичных систем, а также изучить востребованность сервиса аренды GPU-ресурсов на базе ИИ-сервера Yadro G4208P G3.

В рамках сотрудничества Yadro предоставит доступ к своим серверам, системам хранения данных и другому оборудованию для тестирования и интеграции с платформой K2 Cloud, а также обеспечит техническую поддержку и обучение инженеров партнера. K2 Cloud, в свою очередь, организует тестирование решений Yadro в своей инфраструктуре и проработает с Yadro возможности адаптации решений под требования инфраструктуры и сервисов K2 Cloud. Стороны также планируют проводить технические воркшопы, хакатоны и обмен экспертизой для разработки новых облачных сервисов для корпоративного и государственного секторов.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

«Yadro создает высокотехнологичные инновационные инфраструктурные продукты, отвечающие высоким требованиям cloud-провайдеров к надежности, безопасности, быстрой масштабируемости и высочайшему уровню сервисной поддержки. Подписание меморандума о технологическом партнерстве с K2 Cloud — закономерный шаг для развития российского рынка облачных сервисов. В партнерстве мы сможем не только обеспечить заказчиков базовыми сервисами на привычно высоком уровне качества, но и ускорить развитие новых направлений, включая запуск и масштабирование ИИ-нагрузок в облачной среде», — сказала Софья Стависская, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами Yadro.

«Объединение экспертизы K2 Cloud и технологических решений Yadro позволит нам выйти на новый уровень качества сервиса и работать с более широким кругом заказчиков — от крупного бизнеса до государственных структур с высокими требованиями к безопасности и надёжности инфраструктуры. Мы уверены, что запланированные инициативы, включая анализ рынка и тестирование GPU-платформ, позволят предложить клиентам еще более надежные и производительные облачные сервисы, укрепляя технологический суверенитет российского ИТ-сектора», — сказал Сергей Зинкевич, CEO K2 Cloud.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

В России создается единая платформа управления ИТ-сервисами и инфраструктурой

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

«Мегафон» создал портативную базовую станцию для подключения к спутниковому интернету

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

HeadHunter потратит 15 млрд руб на выкуп собственных акций на фоне снижения прибыли

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290