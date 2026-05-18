Запущена вторая очередь технопарка «Алабушево» в Зеленограде

На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде дан старт работы второй очереди технопарка «Алабушево», построенного в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы в столице последовательно развивается инфраструктура для размещения высокотехнологичных производств, в том числе на площадке “Алабушево” в Зеленограде. Первая очередь технопарка открылась в 2024 г., и сегодня здесь уже работают предприятия, выпускающие медицинские изделия, металлургическую продукцию и комплектующие для нефтегазовой отрасли. Реализация второй очереди позволила увеличить общую площадь комплекса более чем до 100 тыс. кв. метров. Проект обеспечит создание свыше 2,5 тыс. новых рабочих мест», — сказал Максим Ликсутов.

Вторая очередь технопарка состоит из двух научно-производственных корпусов площадью более 50 тыс. кв. метров, а также и семиэтажного офисного центра.

«Запуск второй очереди технопарка “Алабушево” на территории ОЭЗ “Технополис Москва” расширяет возможности для размещения высокотехнологичных компаний и развития инновационного производства в столице. В настоящее время здесь ведется активная работа по заключению арендных соглашений с будущими резидентами. В научно-производственных корпусах планируется разместить предприятия, ориентированные на современные технологические решения, а новый офисный центр технопарка сформирован с учетом потребностей производителей инновационных решений различного профиля», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Благодаря универсальной конструкции технопарка возможна перепланировка помещений под нужды арендаторов и установка дополнительных инженерных систем. Применение высокопрочных бетонных смесей для полов позволяет резидентам без ограничений устанавливать оборудование практически любого веса. На территории бизнес-центра, входящего в состав технопарка, разместятся офисы класса B+, оснащенные современными инженерными системами кондиционирования, связи и безопасности.

Для резидентов комплекса организован паркинг грузового и легкового транспорта на 300 мест, обустроен заезд и выезд большегрузных автомобилей. В непосредственной близости находятся зоны общепита, АЗС и зарядная станция для электромобилей.

Мосгосстройнадзор выдал застройщику, компании Capital Group, разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди технопарка «Алабушево» на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в 2026 г.

«При проектировании и строительстве мы уделили особое внимание гибкости планировочных решений и инженерной оснащенности: это позволяет резидентам быстро адаптировать помещения под свои задачи и масштабировать производство без существенных затрат. С юридической точки зрения проект реализован с учетом всех требований особых экономических зон, поэтому у резидентов есть доступ к широкому спектру мер господдержки, в том числе льготам по налогам и таможенным режимам. Мы видим высокий спрос на наши технопарки, что подтверждается практически нулевой вакантностью площадей в первом этапе “Алабушево” и активным спросом потенциальных арендаторов на корпуса второй очереди», — сказал член правления, директор по правовым вопросам Capital Group Владимир Галактионов.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 г. и охватила практически все районы столицы. Инвесторы возведут более 290 объектов общей площадью 9,5 млн кв. метров.

Среди них – новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие Москвы будет привлечено свыше 3,4 трлн руб., что позволит создать порядка 400 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

