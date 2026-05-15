Прибыль производителя микроэлектроники, радаров и средств связи рухнула почти в три раза

Финансовые показатели томского производителя микроэлектроники по итогам 2025 г. заметно сократились. Прибыль упала почти в три раза, а выручка сократилась на 1,8 млрд руб. Сильнее всего поступления упали по направлениям телеком-оборудования и мобильных комплексов связи.

Падение выручки и прибыли

Как выяснил CNews, прибыль томского производителя микроэлектроники НПФ «Микран» по итогам 2025 г. уменьшилась почти в три раза: с 1,3 млрд руб. до 473,4 млн руб.

Выручка компании также уменьшилась на 1,8 млрд руб. с 9,5 млрд в 2024 г. до 7,7 млрд руб. в 2025 г. Это следует из годовой бухгалтерской отчетности компании, с которой ознакомился CNews.

Заметнее всего выручка сократилась по двум направлениям: телекоммуникационное оборудование (ТКО) и мобильные комплексы связи. Если по итогам 2024 г. компания получила за ТКО 3,8 млрд руб., то по результатам 2025 г. — 2,1 млрд руб. (падение1,7 млрд руб.). На мобильные комплексы связи и безопасности в 2024 г. пришлось 1,1 млрд руб., тогда как в 2025 г. — только 148,7 млн руб.

На прежнем высоком уровне сохранилась выручка по направлению радиолокация и СВЧ модули: по итогам 2025 г. она составила 2,7 млрд руб. При этом в 2025 г. у «Микрана» появилась прибыль в размере 2,3 млн руб. по направлению «робототехника».

«Это прогнозируемое снижение в период между проектными циклами, на 2024 год пришлось завершение сразу нескольких крупных контрактов», — рассказал CNews представитель «Микрана».

Среди задач компаний на 2026 г. в «Микране» отметили увеличение доли компании на рынке измерительной техники и радиорелейной линии связи, а также «масштабирование производства для реализации новых проектов».

Вложения в разработки

Согласно отчетности, объем вложений в нематериальные активы «Микрана» составил 2,5 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2025 г. Основную их часть составляют затраты на незавершенные разработки (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, НИОКР). Так, сумма этих затрат составила 937,5 млн руб.

Основную долю НИОКР составляют разработки новых продуктов по направлениям радиолокация, СВЧ модули, телеком-оборудование, мобильные комплексы связи п др. Выполняются они за счет субсидий.

В отчете «Микрана» отмечается, что отсутствие достаточных инвестиций в НИОКР может снизить конкурентоспособность продукции и привести к снижению спроса на нее.

Риски ликвидности и кредиты

Организация подвержена риску недостаточности наличных средств для исполнения всех обязательств. Так как краткосрочные финансовые обязательства больше величины краткосрочных финансовых активов, следует из отчета.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. компания заложила по кредитным обязательствам движимое и недвижимое имущество на сумму 7,5 млрд руб.

Сумма кредитов и займов «Микрана» достигла 4,8 млрд руб. Открытая кредитная линия на конец 2025 г. составила 10,4 млрд руб.

Баланс компании на конец года составил 18,3 млрд руб., увеличившись на 769,1 млн руб. по сравнению с декабрем 2024 г.

Зарплаты топов

По итогам 2025 г. «Микран» выплатил основному управленческому персоналу 136,4 млн руб. против 102,8 млн руб. в 2024 г.

Из них 116,2 млн руб. пошли на заработную плату, 10,6 млн — в виде премий, которые с 2024 г. увеличились более, чем в два раза с 4,3 млн руб. И 9,6 млн ушли в виде отчислений во внебюджетные фонды.

О компании

«Микран» занимается разработкой и производством телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, сверхвысокочастотной электроники и модулей, мобильных комплексов связи и пр.

На 100% принадлежит «ИКС холдингу».