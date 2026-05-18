Компания «Актив» выпустила приложение для беспарольной аутентификации

Компания «Актив» сообщила о выходе «Рутокен Pass» — приложения для беспарольной аутентификации в веб-ресурсы и корпоративные сервисы при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0» по технологии Passkeys. Новый продукт ориентирован на организации, которые уже используют устройства «Рутокен» для подписания документов и планируют расширить сценарии его применения. Приложение доступно для смартфонов, планшетов и персональных компьютеров.

«Рутокен Pass» дополняет экосистему решений «Рутокен» и открывает дополнительные возможности для безопасной аутентификации в корпоративной среде. «Рутокен Pass» доступен на iOS, iPadOS, Android и macOS и подходит компаниям с зрелыми требованиями к информационной безопасности, где используются подходы Zero Trust. Сочетание «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Рутокен Pass» позволяет использовать наиболее защищенные методы строгой аутентификации на основе PKI и FIDO2/Passkey.

«Рутокен Pass» предназначен для создания, хранения и использования ключей доступа на устройствах «Рутокен ЭЦП 3.0». Закрытые ключи при этом остаются на защищенном устройстве, что снижает риски компрометации учетных записей и делает вход в сервисы более безопасным и удобным. Процесс аутентификации с «Рутокен Pass» похож на вход в мобильные приложения современных банков, когда используются отпечатки пальца, FaceID или PIN-код.

Среди ключевых преимуществ «Рутокен Pass»: возможность использования ключей доступа на различных ПК и мобильных устройствах, благодаря их хранению на устройстве «Рутокен»; безопасное хранение ключей доступа на устройстве «Рутокен» с защитой доступа на биометрические функции мобильного устройства/ПК или PIN-код; безопасный и удобный доступ к учетным записям, заменяющий традиционные пароли. Благодаря чему значительно снижают риски фишинга и компрометации учетных данных; аутентификация на настольных ПК через QR-код при использовании «Рутокен Pass» на мобильном устройстве; расширение сценариев использования «Рутокен ЭЦП 3.0». Одно устройство служит для подписания документов и аутентификации.

«Рутокен Pass» может применяться: для беспарольного входа в веб-сервисы и корпоративные порталы с поддержкой Passkeys; в проектах по развитию IAM-инфраструктуры и внедрению Zero Trust; в сценариях усиления защиты корпоративных учетных записей. Критически важные учетные записи администраторы, сервисные аккаунты и привилегированные пользователи получают дополнительный уровень защиты; для сценариев, где необходимо совместить высокий уровень безопасности с удобством для конечного пользователя.

«Рутокен Pass» доступен для тестирования без лицензии: приложение позволяет работать с одной учетной записью сразу после установки.