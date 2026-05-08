«М.видео»: россияне выбирают более функциональные и технологичные смарт-часы

«М.видео» проанализировала рынок носимой электроники в России по итогам I квартала 2026 г. Категория смарт-часов продолжает пользоваться устойчивым спросом, при этом ключевым трендом становится смещение покупательского интереса в сторону более функциональных, технологичных и дорогих устройств с расширенными возможностями контроля здоровья, спорта и повседневного взаимодействия со смартфоном. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.видео» Никита Толпыгин: «Категория смарт-часов в России заметно изменилась: если еще недавно значительную часть спроса формировали простые базовые устройства, то сегодня покупатель все чаще делает выбор в пользу полноценных умных часов, которые становятся персональным цифровым помощником на каждый день. Пользователям важны расширенный контроль здоровья, спортивные сценарии, качественный экран, длительная автономность и удобная интеграция со смартфоном. Именно поэтому мы видим рост интереса к более функциональным и технологичным моделям, а также постепенное увеличение среднего чека в категории».

По оценке «М.видео», в январе-марте 2026 г. россияне приобрели около 1,5 млн устройств носимой электроники на сумму 11,5 млрд руб. Средняя стоимость покупки в категории увеличилась примерно на 10% и достигла порядка 7,8 тыс. руб. Это свидетельствует о переходе потребителей от импульсного выбора базовых гаджетов к более осознанной покупке устройств для ежедневного использования.

Наибольший объем продаж в количественном выражении пришелся на устройства доступного и среднего ценового сегмента, однако именно модели стоимостью выше 7 тыс. руб. продолжают усиливать позиции и уже формируют более четверти всего рынка. Одновременно свыше половины продаж обеспечивают устройства стоимостью более 3 тыс. руб., что подтверждает устойчивый интерес покупателей к часам с более широким набором функций, качественными дисплеями, улучшенной автономностью и глубокой синхронизацией со смартфоном.

Российский рынок носимой электроники окончательно смещается от простых фитнес-браслетов в сторону полноценных умных часов и многофункциональных устройств. По итогам первого квартала на такие гаджеты пришлось около 86% всех продаж в штуках. Пользователи все чаще выбирают устройства, которые позволяют не только отслеживать шаги или сон, но и контролировать показатели здоровья, управлять уведомлениями, использовать спортивные режимы, навигацию и синхронизацию с цифровыми сервисами.

Лидером рынка в количественном выражении остаются доступные устройства массового сегмента, а среди брендовых производителей наибольшим спросом пользуются Huawei, Xiaomi и Redmi. В денежном выражении рынок формируют Huawei, Apple и Samsung — на эти бренды приходится почти две трети всей выручки категории. Такая структура продаж подтверждает рост интереса к более технологичным моделям с расширенными функциями контроля здоровья и повседневного использования.

Дополнительным подтверждением зрелости категории становится и изменение программной структуры рынка: более 80% всех проданных устройств работают на закрытых и фирменных операционных системах производителей. Покупатели все чаще выбирают часы с готовым набором пользовательских сценариев, высокой автономностью, стабильной работой и быстрой синхронизацией со смартфоном.

Наибольшим спросом среди моделей по итогам I квартала 2026 г. пользовались Apple Watch Series 11 в версиях 42 мм и 46 мм, Samsung Galaxy Watch 8 с поддержкой LTE, Apple Watch SE 3 в версии 40 мм, а также Huawei Watch GT 6 в версии 41 мм.