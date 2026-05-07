Холдинг «Экспанта» приобрел 25% в компании «АИОМ Технологии»

Холдинг разработчиков промышленного ПО «Экспанта» приобрел 25% в компании «АИОМ Технологии» — разработчике систем тактического и оперативного планирования открытых горных работ. Команда основателей «АИОМ Технологии» сохраняет за собой операционное управление компанией и продолжит реализацию технологической стратегии развития своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители ГК «УльтимаТек».

Сделка позволит консолидировать экспертизу команд и интенсифицировать создание передового программного обеспечения, способного конкурировать с лидерами мирового рынка, такими как Deswik, Micromine Alastri и GEOVIA MineSched.

Вхождение «АИОМ Технологии» в состав холдинга расширяет экосистему промышленных решений «Экспанта». На текущий момент в портфель холдинга уже входят: «Адептик Плюс» – производственное планирование на базе ИИ; «Алгоритм 1» – финансовое планирование и бюджетирование; «Датана» – системы управления на основе ИИ в металлургии; «Датабриз» - управление остановочными ремонтами; «Hive Mind AI» – логистика и отгрузки.

Компания «АИОМ Технологии» была основана в 2022 г. Команда известна в индустрии и обладает подтвержденной экспертизой в области горно-геологического консалтинга, внедрения ГГИС и систем планирования на крупных проектах в России и странах СНГ (Армения, Узбекистан, Казахстан). Среди ключевых текущих клиентов — компании, ведущие добычу золота, железа, меди, алмазов и калийных солей. Программные решения компании включены в Реестр отечественного ПО.

Стратегическим фокусом АИОМ является разработка и профессиональное внедрение своего флагманского продукта — системы планирования PAZL:TAKT. При разработке продукта учитывается тот факт, что российская горнодобывающая отрасль, в целом обладает высокой степенью цифровой зрелости, однако на многих крупных объектах возможности текущих систем планирования (как зарубежных, так и локальных) достигли своего предела. Сегодня рынку недостаточно простого календарного графика — предприятиям требуется стабилизация шихты, управление грузопотоком и повышение эффективности транспортировки горной массы.

Именно на этих задачах сфокусировано развитие PAZL:TAKT. Решение позволяет не просто формировать ресурсные планы в 3D и на диаграмме Ганта, но и с помощью собственных оптимизационных алгоритмов решать проблемы шихтовки руды и транспортировки горной массы с учетом ограничивающих факторов производства. Это помогает предприятиям разрабатывать реалистичные и исполнимые планы горных работ, сокращать количество рейсов самосвалов и стабилизировать содержание полезных компонентов в руде с целью оптимизации операционных затрат, сохраняя неизменно высокое качество планирования.

Илья Измайлов, управляющий директор холдинга «Экспанта»: «Мы оцениваем существующий объем спроса на различные системы производственного планирования (включая горное) в 1 млрд руб. в год, и уверены, что этот сегмент будет только расти: цифровизация горной отрасли не останавливается, предприятия стремятся повышать качество управленческих решений и точность планирования, при этом полноценного российского лидера в этом сегменте пока нет. Команда «АИОМ» – лучшие эксперты в сфере ИТ-решений для планирования горных работ с опытом работы в крупнейшем зарубежном вендоре инженерного и производственного ПО – Dassault Systemes. Объединив компетенции команд «АИОМ» и «Экспанты», мы расширим возможности существующих решений и предложим предприятиям системы планирования нового поколения, превосходящие по характеристикам зарубежные аналоги. Ставим амбициозную цель по 3-х кратному росту компании в 2026 г. за счет новых контрактов и синергии с клиентским портфелем других компаний холдинга».

Павел Растопшин, генеральный директор ГК «УльтимаТек», сооснователь «Экспанты»: «Горнодобывающая отрасль – одна из ключевых для ГК «УльтимаТек», на нее приходится порядка 50% выручки группы компаний: мы уже выступаем исполнителем по цифровизации и автоматизации переделов добычи, буро-взрывных работ, транспортировке. Партнерство «Экспанты» и «АИОМ» позволит расширить ценностное предложение для наших заказчиков: геология и планирование логичным образом дополнят уже существующую цепочку, формируя целостный контур решений для горной индустрии».

Иван Васильев, генеральный директор компании «АИОМ Технологии»: «Для нас это партнерство — в первую очередь возможность ускорить разработку продукта для тактического планирования на горизонтах месяц-год. Мы рассчитываем сделать качественный шаг вперед и продолжить дальнейшее развитие своих продуктов, сотрудничая с отечественными компаниями, ведущими добычу различных типов полезных ископаемых. Это позволит нам непрерывно обогащать функциональность PAZL:TAKT и создавать действительно конкурентное решение для всего рынка. Практика уже подтверждает эффективность системы: например, в ходе тестовых испытаний на крупном месторождении с объемом добычи более 35 млн тонн руды в год, наше решение позволило снизить плановое плечо откатки горной массы на 1,5%. Следующий этап — разработка востребованного для всей индустрии решения для оперативного планирование горных работ. В России и мире крайне мало успешных примеров подобных систем, а спрос на них действительно велик. В дальнейшем мы планируем развитие единой интегрированной платформы горного планирования, которая позволит на цифровом уровне объединить в единое целое различные горизонты тактического и стратегического уровня, а также задачи, которые приходится решать горным инженерам на производственных площадках. С «Экспантой» мы получаем доступ к ресурсам и инфраструктуре, которые помогут быстрее выводить решения на рынок и увеличат эффективность проектов внедрения. Мы будем сохранять приверженность основной философии нашего проекта: делать современный и удобный софт мирового уровня командой горных инженеров и геологов для профессионалов в горном деле и геологии. Уверенны, что вместе с «Экспантой» мы сделаем мощный шаг вперед в своем развитии и качестве наших продуктов».